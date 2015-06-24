《路透早报》--6月25日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国7月Gfk消费者信心指数(0800)

--台湾5月M2年增率(0810)

--香港5月进出口数据(0830)

--英国6月工业联盟(CBI)零售销售差值(1000)

--美国5月个人支出和所得(1230)

--美国周度请领失业金数据(1230)

--美国6月Markit综合采购经理人指数(PMI)和服务业PMI初值(1345)

--美国6月堪萨斯城联储制造业综合指数(1500)

--美国5月达拉斯联储个人消费支出(PCE)物价指数截尾均值(1700)

--新西兰5月进出口及贸易收支(2245)

--日本5月所有家庭支出(2330)

--日本5月全国消费者物价指数(CPI)和6月东京CPI(2330)

--日本5月求才求职比和失业率(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--第七届中美战略与经济对话于6月23-25日在华盛顿举行

--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Stefan Kapferer在OECD-LEED合作与地区发展论坛第11届年会上发表演说。

--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)发表演说(0800)

--台湾央行宣布利率决定(0900)

--美国商务部部长普里茨克和美国贸易代表弗罗曼在一次外交政策活动上发言

--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表演说

--爱尔兰央行总裁霍诺汉在议会关于银行业的质询会上发言

--欧盟国家和政府首脑会议(至6月26日)

--2015年国际金融协会(IIF)欧洲峰会(至6月26日)。发言嘉宾包括德国央行总裁魏德曼、欧洲央行执委普雷特和欧元集团主席迪塞尔布洛姆

以下为6月24日下午5:00至6月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊债务谈判在欧盟峰会前进展不顺，关键议题仍存在分歧

为避免希腊债务违约而进行的协商在周三进展颇不顺利，会议召开才过一小时就匆匆中止，因为并没有现成的协议供他们讨论。欧元区成员国财长们指责希腊政府拒绝作出妥协。欧盟领导人峰会将于周四在布鲁塞尔召开，来自左派政党的希腊总理齐普拉斯将会与债权方机构的领导人彻夜商谈，设法研究出一个以改革换取资金的协议，随后欧元区财长将在1100GMT再次开会。目前双方在税收、养老金和劳动市场改革问题上仍然存在严重分歧，此次会谈并未讨论希腊要求的债务重组问题。另一方面，雅典爆发民众抗议，反对进一步撙节。

--美国经济首季小幅萎缩，但在第二季恢复成长

美国商务部公布，国内生产总值(GDP)年率首季萎缩0.2%，受累于恶劣天气、美元走强，能源行业削减支出和西海岸港口营运受扰等因素，但萎缩幅度小于前值的萎缩0.7%，而且终值数据符合分析师预期。消费者支出增幅从前值的1.8%大幅上修至2.1%，是导致GDP被上修的主要因素之一，此外首季库存总价值也小幅上修至增加995亿美元。虽然首季萎缩，但经济在第二季恢复成长，因多年难遇的大雪和港口营运受扰等暂时性拖累消退。此外，零售商报告，5月销售强劲，雇主增加招聘。楼市状况也在逐步改善。

数据公布后，美国公债价格上涨，美元基本持稳，美国股市早盘微跌。

--中美两国同意在BIT磋商中交换改进后的负面清单

美中两国周三承诺将在围绕双边投资协定(BIT)举行的会谈中，交换新的负面清单。签订BIT将使这两个全球最大经济体之间的关系更加紧密。美国财长杰克卢称，“双方已经证实，就高标准BIT举行磋商是有关两国经济关系的优先任务，承诺将加紧协商，并在9月初交换改进后的负面清单”。

中国国务院副总理汪洋在与杰克卢举行的联合记者会上，也对交换改进后的协定提议的计划表示赞赏。新提议的内容为继续对外资设限的经济行业清单；不在这一“负面清单”中的行业将对外资直接投资开放。杰克卢指出，中方在会谈中还承诺，只在市场无序的必要情况下才会干预汇市。他说，中国也同意进一步放开利率、开放资本市场以及扩大外国金融服务公司的准入，并称这些承诺将帮助中国向着由消费推动的经济转型。汪洋表示，美方则承诺重视其货币政策对国际金融体系的影响。

--中国商业银行法修正案草案删存贷比规定，料缓和实体经济融资贵

中国国务院常务会议周三表示，通过了《商业银行法修正案（草案）》；草案删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标。市场人士普遍认为，在利率市场化、存款增速放缓的大背景下，取消存贷比将减小银行负债端压力，并一定程度上缓和实体经济融资贵的问题。存贷比取消也将缩短融资链条，进一步降低企业融资成本。市场人士还普遍认为，取消存贷比不会带来银行资金供给大幅增加。

--美国参议院通过快速通道贸易谈判授权法案，为TPP协商扫清道路

美国参议院周三以较大优势通过了“快速通道”贸易谈判授权法案。这项法案对于缔结标志性的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)至关重要，使奥巴马总统加强美国与亚洲经济联系的努力又前进一步。法案在国会经历了六周的苦战，两次命悬一线，靠一些颇有创想的立法妙招以及各种各样的幕后交易才没有胎死腹中。参议院最终以60比38的投票结果决定赋予奥巴马进行贸易协议谈判并使之进入国会的快速通道权力。下一步该法案将由奥巴马签署生效。

--证监会核准28家IPO企业发行申请，上交所及深交所中小板各10家

中国证监会周三核准新一批28家首次公开发行(IPO)企业的发行申请，包括上交所10家，深交所中小板10家，创业板八家。据证监会官方微博，上交所获批企业包括安记食品股份有限公司、中新科技集团股份有限公司；深交所中小板获批企业包括深圳可立克科技股份有限公司、北京三夫户外用品股份有限公司等。创业板企业则有中科创达软件股份有限公司等。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收低，市场全面走软，因希腊和国际债权人的磋商仍悬而未决，促使投资者撤出股票等较高风险资产。

道琼工业指数收低178.00点，或0.98%，至17,966.07点；标准普尔500指数下跌15.62点，或0.74%，至2,108.58点；Nasdaq指数下滑37.68点，或0.73%，至5,122.41点。

--欧洲股市回吐本周稍早录得的部分涨幅，因对希腊能否解决债务危机的疑虑重燃，且在Bouygues拒绝了一收购报价后法国电信股下挫。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.4%，报1,577.18点。过去两日暴涨15%的希腊ATG股指收低1.8%，希腊银行股重挫6.6%。

德股DAX指数跌0.62%，报11,471.26点，法股CAC指数跌0.24%，报5,045.35点；英国富时100指数升0.15%，报6,844.80点。

汇市:

--美元走软，在上日触及逾一周最高后回落，随着投资者焦点从希腊债务磋商转向美国升息前景，美国10年期公债收益率下滑。纽约尾盘，美元指数下滑0.1%，报95.302。

希腊和欧元区债权人之间仍存分歧的消息拖累欧元在稍早触及日内高位后缩减升幅。纽约尾盘，欧元仍上涨0.2%，报1.1196美元。美元兑日圆小跌0.1%，报123.86日圆。

债市:

--美国公债价格从两日连跌中反弹，此前希腊同国际债权人债务磋商的最后阶段再度触礁，压制达成协议的乐观情绪，带动了对避险美债的需求。

美国30年期公债价格尾盘升28/32，收益率报3.15%，周二尾盘为3.20%。10年期公债价格尾盘上涨9/32，收益率从周二尾盘的2.41%降至2.38%。五年期公债价格尾盘升3/32，收益率报1.67%，周二尾盘报1.69%。

--意大利、西班牙和葡萄牙借款成本上升，因对希腊能否达成协议，避免违约并留在欧元区的疑虑再生。最高评等的德债收益率下滑，因投资人寻求在德债中避险。

意大利、西班牙和葡萄牙10年期公债收益率升多至2个基点，分别报2.13%、2.13%和2.78%。盘中走势反复，二线公债收益率一度大涨约10个基点。德国10年期公债收益率下跌3个基点至0.84%，盘中在0.81%－0.89%之间交投。

油市：

--原油期货收低超过1%，此前政府报告显示美国原油库存连续第八周减少，由此产生的提振被成品油库存大幅增加所抵销。希腊债务磋商进程的不确定性加重了油市的紧张情绪，尽管伊朗核磋商遭遇障碍为油市带来支撑。

布兰特原油期货收低0.96美元，或1.5%，报每桶63.49美元。美国原油收跌0.74美元，或1.2%，报每桶60.27美元。

金属市场:

--金价连跌第四日，至两周低位，因美元兑欧元缩减稍早跌幅，且交易商静待希腊与债权人磋商，以避免违约的最新消息。

1905GMT，现货金跌0.3%，报每盎司1,174.20美元。美国8月期金收跌3.70美元，报每盎司1,172.90美元。现货银上扬0.8%，报每盎司15.89美元。现货铂金攀升0.4%，报每盎司1,069.50美元。现货钯金跌0.1%，报每盎司693.25美元。

--铜价在交投震荡中下滑，因希腊避免违约的债务磋商一拖再拖，且对中国经济成长放缓和夏季需求下降的担忧加重。伦敦金属交易所(LME)期铜收跌0.7%，报每吨5,740美元。

期镍收低0.7%，报每吨12,770美元，周一触及4月中来最低12,409美元。期铅收跌0.5%，至1,878美元。期铝收跌0.5%，报1,716美元。期锌收低0.5%，报2,044美元。期锡收跌1.3%，报每吨15,175美元。(完)

(编译 许娜；审校 李爽)

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