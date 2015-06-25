《路透早报》--6月26日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国5月进口物价(0600)

--法国6月消费者信心指数(0645)

--欧元区5月M3货供额(0800)

--意大利6月企业信心指数(0800)

--意大利6月消费者信心指数(0800)

--路透/密西根大学6月美国消费者信心指数终值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--2015陆家嘴论坛(至6月27日)

--英国央行总裁卡尼和美国前总统克林顿在伦敦金融城政府主办的大型银行和企业参加的会议上发言

--德国财政部长朔伊布勒在国际金融协会(IIF)欧洲峰会发表演说(1000)

--英国央行官员Matt Waldron在商业分析师协会解释该央行的预估手法(1100)

--英国央行总裁卡尼在一次会议上就“创造公平有效的市场”发表演说(1445)

--美国堪萨斯城联储总裁乔治在堪萨斯联储会议上发言，主题为“支付体系”(1645)

--瑞典央行召开理事会会议

以下为6月25日下午5:00至6月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊债务协商再次无果而终，周六将重启协商

希腊与国际债权人的协商周四再次无果而终，周六将进行最后协商，以避免下周违约，或开始准备防范欧元区免于金融市场动荡。德国总理默克尔表示，希腊在一些问题上的立场似乎有所倒退。希腊左翼激进联盟党(Syriza)则声称债权人想“毁灭”希腊。双方在税收、养老金和就业改革等问题仍有严重分歧。欧盟领导人将到布鲁塞尔磋商，之后的48小时将尤为关键。

由于希腊债务谈判仍未有进展，欧洲股市小跌，欧元兑美元进退两难，金价连跌第五日。

--美国消费者支出强劲增长，提振经济成长前景

美国5月消费者支出增长0.9%，为2009年8月以来最大增幅，因对汽车和其他大件商品的需求强劲，进一步显示美国经济第二季成长加速。经通胀调整后，5月消费者支出增长0.6%，为去年8月以来最大增幅。此外，5月个人所得增加0.5%，储蓄率从4月的5.4%降至5.1%。不过上周初请失业金人口小幅增加，但请领失业金数据的潜在趋势显示，就业市场供应正日趋紧张。经济不断增强，暗示美联储(FED)可能在今年升息，尽管通胀仍然远低于联储设定的2%的目标。

消费者支出数据公布后，美国股市上涨，长期美国公债价格回落，美元指数基本持稳。

--IMF建议美联储放弃点阵图，改用内部专家的利率预测

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德发话要求美国联邦储备委员会(美联储/FED)不要急于升息，她的手下随即建议美联储修改沟通政策，即放弃点阵图。IMF的一份内部文件称，美联储官员每三个月发布一次的有关利率预期的点阵图，令人困惑。文件称应该代之以内部专家对于利率的预测，明言要想达到美联储充分就业与物价稳定的目标，利率需要达到什么水准。IMF研究人员写道，由内部专家准备的更加透明的预测，也许至少作为美联储决策委员会的主流观点提出，会让美联储的沟通更加有效，是“美联储修改现有框架的下一步主要工作”。美联储的一个委员会正在检查点阵图难以反映主流观点等沟通问题，但尚未提出有关建议。

--香港证监会不支持不同投票权架构上市建议草案，因对监管带来挑战

香港证监会周四称，董事局一致决定不支持以不同投票权架构上市之建议草案，因对监管工作构成不确定性且保障措施不足。而提出该份建议草案的港交所则回应指，这对旗下联交所推出的第二阶段正式谘询将有重大影响，联交所将与证监会继续构通，再决定下一步的最佳方案。

--美光营收预估低于市场预期，因个人电脑芯片价格仍低

美光公布会计年度第三季营收下滑3%，至38.5亿美元，分析师预估为39亿美元。美光称，预计个人电脑使用的芯片价格将进一步下跌，并预计当前季度营收远低于市场预期。公司预计，当季营收将达34.5-37亿美元，远低于汤森路透I/B/E/S中分析师平均预期的41.6亿美元。业绩公布后，美光股价盘后下跌13%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收盘小跌，交投淡静，但医疗保健类股劲扬，之前美国最高法院裁决，奥巴马医改计划可以为中低收入者购买医疗保险提供联邦补贴。

道琼工业指数收跌75.71点，或0.42%，至17,890.36点；标准普尔500指数收挫6.27点，或0.3%，至2,102.31点；Nasdaq指数回落10.224点，或0.2%，收报5,112.190点。

--欧洲股市小跌，希腊债务谈判仍未有进展，投资人表现谨慎。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.26%，报1,573.05点。希腊ATG股指收高0.10%，希腊银行股下滑0.6%。

德股DAX指数微升0.02%，报11,473.13点，法股CAC指数跌0.07%，报5,041.71点；英国富时100指数下挫0.54%，报6,807.82点。

汇市:

--希腊债务谈判久拖不决令汇市投资人继续保持观望，不愿大举建仓;达成协议限期一拖再拖，欧元兑美元进退两难。欧元兑美元在电子交易平台EBS上微跌0.03%，报1.12020美元。

稍早瑞郎兑欧元跌至10日低点，因之前瑞士央行总裁表示，“瑞郎估值明显过高”，瑞士央行将会继续干预汇市。欧元兑瑞郎纽约尾盘升0.31%，报1.04945瑞郎。

债市:

--美国公债价格下滑，尽管希腊今日仍未能同国际债权人达成协议，但对希腊能避免债务违约的乐观情绪犹存。交易商对希腊的关注盖过了美国数据的影响。美国七年期公债标售需求稳健，限制了公债价格跌幅。

美国30年期公债价格尾盘跌8/32，收益率报3.16%，周三尾盘为3.15%。10年期公债价格尾盘跌6/32，收益率从周三尾盘的2.37%升至2.39%。七年期公债价格尾盘跌4/32，收益率从2.1%升至2.12%。

--意大利、葡萄牙和西班牙公债收益率(殖利率)下跌，欧元区财长研究希腊及其债权人各自提出的改革换现金协议提案。葡萄牙10年期公债收益率下跌9个基点至2.70%。意大利和西班牙10年期公债收益率下滑4个基点，分别至2.10%和2.08%。

希腊10年期公债收益率上涨5个基点至11.02%，反映投资者对希腊很快达成债务协议的前景保持谨慎态度。10年期德债收益率升2个基点，报0.87%。

油市：

--原油期货连跌第二日，受累于美国成品油市场走弱，以及希腊债务危机可能对欧洲能源需求带来负面影响。

布兰特原油期货结算价跌0.29美元，或0.5%，报每桶63.20美元。美国原油收跌0.57美元，或近1%，报每桶59.70美元。

金属市场:

--金价连跌第五日，交易商等待希腊和债权人债务磋商的进一步消息，而对黄金长期前景的谨慎态度压抑对黄金的兴致。1932GMT，现货金跌0.2%，报每盎司1,172.95美元，和昨日几无变动。现货金稍早触及两周低位1,171.02美元。美国8月期金收跌1.10美元，报每盎司1,171.80美元。

现货银下跌0.4%，报每盎司15.86美元。现货铂金攀升0.8%，报每盎司1,079.25美元。现货钯金跌2.3%，报每盎司677.25美元，稍早下跌至2013年7月来最低668.25美元。

--铜价持稳，因美国公布的经济数据强劲，提振经济成长前景，但升幅不大，因投资人担心夏季需求即将放缓，且希腊债务谈判缺乏进展。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.5%，报5,770美元，从低点5,692美元反弹。

三个月期镍跌0.4%，报12,720美元。三个月期铝收高0.4%，报1,723美元，自5月初以来大跌13%。期锡收跌1.9%，报每吨14,880美元，跌穿15,000美元的技术支撑位。(完)

(编译 许娜；审校 李爽)

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