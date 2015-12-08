《路透早报》--12月9日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲10月房屋融资(0030)

--中国11月工业生产者价格指数(PPI)与居民消费价格指数(CPI)(0130)

--韩国12月L货供额(0300)

--瑞士11月失业率(0645)

--德国10月经季节调整进出口与贸易收支数据(0700)

--美国上周抵押贷款市场指数与再融资指数(1200)

--美国10月趸售(批发)库存与趸售销售(1500)

--美国12月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(1600)

--加拿大12月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(1600)

--新西兰央行利率决定(2000)，以及11月电子卡零售销售(2145)

--日本国内企业物价指数(CGPI)(2350)，以及第四季企业调查指数(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--韩国开发研究院(KDI)发布修正后的2015与2016年经济预估(0300)

--欧洲央行执委劳滕施莱格在第11届中东及北非地区高阶会议发表演说(0700)

--奥地利央行总裁诺沃特尼就本国2016及2017年经济增长发表演说(1000)

--英国商会发布2016年经济预估(0001)

--冰岛央行公布利率决议(0800)

--新西兰央行公布利率决定(2000)

以下为12月4日下午5:00至7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--OECD：有迹象显示中国经济正在企稳，而英美似乎变弱

经济合作暨发展组织(OECD)发表的月度指标显示，美国与英国经济似乎正在失去动能，而中国经济显示出一些企稳迹象。OECD领先指标显示各地经济成长速度大致稳定，尤其是欧元区，有更多迹象显示法国经济成长正在增强。

欧元区最新指标持稳于100.6。该指标的长期均值为100。美国领先指标从99.2降至99.1，英国从99.5降至99.3。日本指标从99.9降至99.8。中国指数从98.3升至98.4。巴西指数从99.1升至99.3。

--加拿大央行：利率可以低见负0.5%，但目前不需要

加拿大央行预估，必要时可以将指标利率降至低见负0.5%，但强调经济一如预期正在复苏，预计不会使用到此类非传统的货币政策。总裁波洛兹提出他所谓的新版非传统货币政策工具，这显示出央行比2009年还有操作空间，当时央行估计无法把利率降至低于0.25%。

--雅虎考虑出售核心业务，不会剥离阿里巴巴持股--CNBC

美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导，雅虎在考虑出售其核心业务，但不会出售阿里巴巴持股，这种立场大逆转是因为之前维权投资者施压。

雅虎核心业务包括广受欢迎的雅虎邮箱(Mail)服务、新闻网站、微型博客平台Tumblr及其广告科技等产品。据报导，私募股权、媒体和网络公司可能是潜在买家。

--欧盟指控高通利用市场影响力打击对手，或将祭出重罚

欧盟反垄断机构指控高通(Qualcomm)滥用其市场影响力，给竞争对手设置障碍；这家全球最大的移动芯片制造商可能遭到巨额罚款。在美国、中国、日本和韩国的监管机构调查其许可模式，及其在移动网络和设备方面的主专利之际，欧盟执委会的指控是该公司面对的又一反垄断问题。高通称，台湾公平交易委员会也已对其专利许可协议展开调查。高通与台湾联发科技是竞争对手。

--中国总理称把握好稳增长和调结构平衡，供需两侧发力推进改革

中国国务院总理李克强日前表示，编制十三五规划必须要把握好稳增长和调结构的平衡，既通过稳增长为结构调整创造空间，又以结构调整提高可持续增长能力；同时，要继续从供需两侧发力推进结构性改革。

中央电视台新闻联播引述李克强谈话指出，要经过努力实现基本跨越中等收入陷阱，编制好规划必须深入分析国际经济走势和国内面临主要矛盾，推动解决产能过剩、人口老龄化、社会保障体系薄弱等深层次矛盾，把发展成果更好体现在增进民生福祉上。

--直接投标者购买美国三年期新债比例为15个月来最高

美国财政部数据显示，小型债券交易商，大型基金公司及其他直接投标者周二买入三年期新债的比例为15个月以来最高。这些机构购买了18.56%的最新三年期公债，所占份额为2014年9月标售时创下20.27%以来最高。

--EIA维持明年全球石油日需求增长预估，但下调今年预估

美国能源资料协会(EIA)在其月报中，维持对2016年全球石油日需求增长预估不变。EIA在月报中将2015年全球石油日需求增长预估下调4万桶，至137万桶。

--明年上半年香港一般住宅楼价料跌5-8%，急挫机会不大--戴德梁行

国际物业顾问--戴德梁行周二称，第四季香港物业市场成交宗数进一步缩减，而楼价亦见转跌；该行预期，在潜在一手住宅供应较多加上美国可能加息令市场观望气氛浓厚，料明年上半年中小型住宅楼价将较今年底再跌5-8%，而豪宅抗跌力较强，跌幅估计在5%内。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二在震荡交投中下跌，因油价下跌连续第五日令能源类股承压，而且中国贸易数据疲弱重燃对全球放缓的担忧。道琼工业指数下跌162.51点或0.92%，报17,568点。标准普尔500指数跌13.48点或0.65%，至2,063.59。Nasdaq指数下滑3.57点或0.07%，收报5,098.24。

--欧洲股市下挫，由矿业股领跌，英美资源集团触及纪录新低，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数降至六周低点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大跌1.8%，收报1,437.77点，为10月底来最低收位。STOXX Europe 600基本资源类股指数急挫6.6%，至2009年3月来最低。英国富时100指数大跌1.42%，收报6,135.22点。德国DAX指数跌1.95%，报10,673.60点。法国CAC指数跌1.57%，报4,681.86点。

汇市:

--美元兑石油相关货币大涨，兑加元触及11年高位，兑挪威克郎升至13年高位，供应过剩和需求疲弱等疑虑拖累油价跌至近七年低点。美元兑加元触及1.3623加元，为2004年中来最高水准，美元兑挪威克郎劲扬1.5%，报8.8194克朗，为2002年4月来最高。美元兑瑞郎跌0.75%，兑日圆跌0.3%。欧元兑美元尾盘升0.5%，报1.0887美元。

债市:

--美国公债收益率在连跌两日后小幅攀升，因油价在触及日低后回稳，但市场人气仍然谨慎，油市的总体趋势暗示，通胀将保持在低位。美国指标10年期公债收益率收盘持稳在2.225%，周一为2.234%。美国30年期公债价格下跌8/32，收率报2.963%，高于周一的2.962%。美国两年期公债基本持稳，收益率从周一的0.935%上扬至0.939%。

--希腊10年期公债收益率触及9月大选后最高水平，因总理齐普拉斯批评国际货币基金组织(IMF)，引发市场担忧该国是否愿意执行救助计划要求的举措。10年期希腊公债收益率上扬逾25个基点，至9月中以来最高8.87%，后回落，收在8.40%附近。10年期德债收率跌2个基点，报0.58%，周一下跌8个基点。

油市:

--原油期货收低，布兰特原油期货下挫逾1%，此前跌至近七年低位，因担心全球产油国将出产更多石油，以在已饱和的市场争夺份额。美国原油收低0.14美元，报每桶37.51美元，此前跌至36.64美元。布兰特原油收低0.47美元，报每桶40.26美元，此前触及39.81美元日内低位。

金属市场:

--金价上扬，因美元小跌和全球股市走低，但美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周可能升息的前景限制涨幅。1942GMT，现货金上扬0.3%，报每盎司1,073.18美元。 美国2月期金收涨0.10美元，报每盎司1,075.30美元。

--期铜上涨，因美元下滑，但中国贸易数据不佳限制了涨幅，该数据燃点对全球最大铜消费国需求增长的担忧。指标伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.7%，报每吨4,587美元。

三个月期铝收低0.5%，报每吨1,477美元。期锌收平在1,531美元，期铅上涨0.6%，收报1,697美元。期锡下跌1.4%，报14,400美元。期镍跌0.6%，报8,700美元。(完)