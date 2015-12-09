《路透早报》--12月10日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本11月国内企业物价指数(CGPI)/第四季企业调查指数(9日2350)

--英国11月皇家测量师学会(RICS)房价差值(0001)

--澳洲11月就业数据(0030)

--法国第三季非农就业岗位修正值(0630)

--法国10月工业生产/11月消费者物价调和指数(HICP)终值(0745)

--瑞士第四季三个月LIBOR利率目标区间(0830)

--英国10月对非欧盟地区商品贸易收支(0930)

--美国11月进出口物价(1330)

--美国一周请领失业金数据(1330)

--加拿大第三季产能利用率/10月新屋价格指数(1330)

--美国12月联邦预算(1900)

--韩国11月进出口物价(2100)

--新西兰11月制造业表现指数(PMI)(2130)

--新西兰11月食品价格指数(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--韩国央行宣布利率决定(0100)

--瑞士央行公布季度货币政策评估(0830)

--英国央行宣布利率决定，并公布12月利率会议记录(1200)

--丹麦央行举行记者会，公布季度货币政策评估和半年度金融稳定报告(0930)

--英国央行总裁卡尼在Women's Executive Network活动上发表讲话(1800)

--美国财政部代理次长Adam Szubin参加皇家国际事务研究所举办的美欧制裁计划对话(1800)

--欧洲央行执委科尔在欧洲经济暨货币联盟(EMU)政策圆桌会议发表演说(1130)

--芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济和欧元区货币政策举行记者会(0900)

--德国央行总裁魏德曼于里斯本发表演说(1800)

--西班牙央行总裁林德在第11届银行业会议发表演说(0815)

以下为12月9日下午5:00至10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--雅虎剥离阿里巴巴持股计划大逆转，改为剥离核心业务

在维权投资者的压力下，雅虎周三搁置剥离对中国电商巨头阿里巴巴持股的计划，并称考虑成立单独的公司持有其余下资产。这些投资者担心剥离阿里巴巴持股会导致数以十亿计的纳税。

上述举措是对雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)毫不留情的打击。梅耶尔原本计划出售300亿美元阿里巴巴股权，并重振核心互联网业务，包括在旗下受欢迎的新闻和体育网站销售广告。

--陶氏和杜邦股价大涨，因可能进行价值1,300亿美元并购

陶氏化学(Dow Chemical)和杜邦(DuPont)两大化工巨头可能联姻，这将导致美国和其他国家监管部门进行严格审查，但华尔街乐见这项并购谈判的报导，提振两家公司股价双双大涨12%。

消息人士称，合并后的公司可能拆分成材料科学，例如包装和汽车引擎用塑料，专业产品与农用化学品，不过消息人士也提醒，计划尚未底定。美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导称，成本协同效益可能达到30亿美元。

--欧洲央行(ECB)管委诺沃特尼称，市场未能正确评估欧洲央行发出的信号

欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周三表示，市场未能正确评估上周ECB发出的信号，他并称如果造成了误解，应当责备分析师而不是央行。他的言论搅动隔夜汇市走势，投资者重新评估欧美央行政策分化前景。

--中国国务院提请人大授权注册制改革中调整适用证券法有关规定

中国国务院周三召开常务会议，通过提请全国人大常委会授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用证券法有关规定的决定(草案)；草案明确，在决定实施之日起两年内，授权对拟在上交所和深交所上市交易的股票公开发行实行注册制度。

--美国库存数据疲弱，料拖累第四季经济成长

美国趸售库存10月下降，因企业加大力度，减少待售商品库存，表明库存将再度拖累第四季经济成长。商务部周三表示，趸售库存下滑0.1%，因耐久财和非耐久财库存均下降。9月库存下修至仅增长0.2%，前值为增长0.5%。

鉴于9月数据被下修，分析师称预期第三季GDP增长环比年率料将下修至1.9%。10月趸售库存下降，促使分析师将第四季经济增长预估调降达0.2个百分点至1.7%。

--新西兰央行降息25个基点至2.5%，因成长放缓和通胀疲弱

新西兰央行周四下调指标利率，因成长放缓和通胀疲弱，并称准备在必要时进一步降息。新西兰央行将官方现金利率下调25个基点，至2.5%的纪录低位。

接受路透调查的24位分析师中有21位预计央行会降息至2.5%。另外，央行称很难预计美联储12月升息可能给新西兰元造成的影响。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三震荡收跌，因油价重拾跌势，以及标普500指数跌穿一的技术支撑位，市场静待美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周举行的政策会议，预计联储可能在会议结束时升息。道琼工业指数收跌75.70点，或0.43%，至17,492.30点；标准普尔500指数下挫15.97点，或0.77%，至2,047.62点；Nasdaq指数回落75.38点，或1.48%，至5,022.87点。

--欧洲股市走低，触及逾一个月最低，受累于制药股拜尔走低，以及矿业股英美资源承压。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.5%，报1,430.60点，为10月底以来最低。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数回落0.6%。英国富时100指数下跌0.14%，收报6,126.68点。德国DAX指数挫0.76%，报10,592.49点。法国CAC指数回落0.95%，报4,637.45点。

汇市:

--美元大跌，因投机者对欧元走低的押注受到欧洲央行管委诺沃特尼的言论打击，他的讲话使人对欧美央行政策分化的前景抱有更大怀疑。欧元和日圆兑美元均触及一个月高位，交易商扭转推动美元兑欧元和日圆升至数月高位的趋势。纽约尾盘，欧元兑美元劲升1.2%，最新报1.1025美元，英镑兑美元涨1.18%，报1.5182美元。美元兑日圆大跌1.45%，报121.14日圆。

债市:

--美国公债价格在清淡交投中上涨，因油价和股市下滑，促使投资人在公债寻求避险。纽约尾盘，指标美国10年期公债升6/32，收益率报2.214%，周二尾盘报2.222%。30年期公债升3/32，收益率报2.969%，略高于周二尾盘的2.957%。两年期公债升1/32，收益率由周二尾盘的0.943%降至0.923%。

--德国进行今年最后一次公债标售需求强劲，反映金融市场消化了对欧洲央行最新宽松货币政策的失望情绪，且在关注央行下一步动作。两年期德债收益率持平在负0.32%，远离12月3日触及负0.44%的纪录低位。10年期德债收益率升3个基点，报0.61%，走势和其他欧元区公债收益率一致。

油市:

--原油期货连跌第四日。市场不顾美国上周原油库存意外减少，而将焦点放在包括柴油在内的馏分油库存增幅为预期两倍的因素。布兰特原油收低0.15美元，报每桶40.11美元，此前触及39.57美元的近七年低点。美国原油收低0.35美元，报每桶37.16美元。

金属市场:

--金价回稳，回吐稍早涨幅，因油价回落，且金价未受到美元和美股表现疲弱带来的支撑，因在下周备受期待的美联储升息前，投资人保持谨慎。1939 GMT，现货金持稳，报每盎司1,074.31美元。美国2月期金收涨1.20美元，报每盎司1,076.50美元。

--期铝上扬，因预期中国铝冶炼厂可能减产，促使一些投资人回补空头，而期铅升至一个月高位，因库存徘徊在多年低点。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铝收高0.9%，报1,490美元。三个月期铅收高0.3%，报1,701.50美元，稍早触及10月29日来最高的1,721美元。三个月期铜收低0.2%，报4,580美元，回吐稍早受中国进口增加带动的涨幅。(完)