《路透早报》--1月4日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本12月日经制造业采购经理人指数(PMI)(0135)

--韩国12月日经/Markit制造业PMI(0140)/12月外汇储备

--中国12月财新制造业PMI(0145)

--台湾12月日经PMI(0150)

--香港11月零售销售

--瑞士12月制造业PMI(0830)

--意大利12月Markit/ADACI制造业PMI(0845)

--法国12月Markit制造业PMI(0850)

--德国12月Markit/BME制造业PMI(0855)

--欧元区12月Markit制造业PMI终值(0900)

--英国11月消费者信贷、抵押贷款、M4货币供给(0930)

--英国12月Markit/CIPS制造业PMI(0930)

--德国12月消费者物价指数(CPI)/消费者物价调和指数(HICP)初值(1300)

--加拿大12月经季节调整RBC制造业PMI(1430)

--美国12月Markit制造业PMI终值(1445)

--美国11月建筑支出(1500)

--美国供应管理协会(ISM)12月制造业指数(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加有关“央行实施宏观审慎政策”的讨论(2230)

--日本财务大臣麻生太郎在议会发表演讲(0400)

以下为12月31日下午5:00至1月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

克利夫兰联储总裁称“完全支持”12月的加息行动

--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周日表示，美联储上个月的升息是朝着更加正常的政策时代谨慎迈出的第一步，此举暗示该央行相信美国经济将继续改善。梅斯特对经济前景也非常乐观。

她预计2015年第四季和2016年全年国内生产总值(GDP)增幅在2.5%-2.75%，“高于趋势增幅”，而且随着大宗商品疲软和美元走强的影响消退，通胀将会反弹。她还预计薪资将会增长，美国就业市场将进一步改善。

美联储副主席费舍尔：新的升息工具通过了关键性考验

--美国联邦储备委员会(美联储)副主席费舍尔(Stanley Fischer)表示，旨在帮助美联储实现上月历史性升息决定的新金融工具已经在起作用，由此缓和了联储内部的一些担心。“我们非常规政策可能会引起的担心，近来已经有所减轻，因为两周半之前的会议召开后，事实证明联储的正常化工具在提高联邦基金利率方面是有效的，”费舍尔在美国经济学会(American Economic Association，AEA)一次会议上表示。他补充说，“当然这还只是初期阶段，”如果真的产生问题，联储也做好了解决问题的准备。

习近平称2016年推进结构性改革，营造政治上的绿水青山

--中国国家主席习近平周四发表新年贺辞称，2016年是中国进入全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，将着力推进结构性改革，推进改革开放，促进社会公平正义，营造政治上的绿水青山。

中国央行行长周小川亦发布新年贺辞。央行网站援引他的讲话称，2016年将继续实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕；继续深化金融体制改革，加强风险监测和预警，切实防范化解各类金融风险。

中国证券交易印花税自新年起由央地分享调整为中央收入

--中国国务院周四下发通知称，决定自2016年1月1日起调整证券交易印花税中央与地方分享比例。“为妥善处理中央与地方的财政分配关系，国务院决定，从2016年1月1日起，将证券交易印花税由现行按中央97%、地方3%比例分享全部调整为中央收入，”新华社援引通知内容称。

--经济数据：

* 美国劳工部公布，美国12月26日止当周初请失业金人数大增至28.7万人，高于市场预估的27.0万人，可能暗示就业市场正在失去动能，尽管人数增长或可部分归因于临时性的假期因素。此外一周续请失业金人数为219.8万人(预估为220.1万人)。一周初请失业金人数四周均值为27.7万人。

* 美国12月芝加哥采购经理人指数(PMI)为42.9，为2009年7月以来最低，预估为49.8。

* 韩国12月出口连续第12个月下降，并且也创下2008-2009年全球金融危机以来最差年度表现，与此同时韩国政府警告称贸易状况未见迅速改善的迹象。产业通商资源部周五公布，韩国12月份以美元计算的出口同比下降13.8%，而进口亦锐减19.2%。上述两项指标均逊于路透调查预期以及11月数据。韩国11月出口和进口分别下降4.8%和17.6%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四下跌，标普500指数年线小跌，在2015年，标普500指数曾创下纪录新高，也曾大跌。2015年股市表现强差人意，主要因为油价下跌，全球原油供应空前巨大，使油价在2015年下跌了三分之一。能源股在2015年大跌24%，是全球经济衰退以来表现最差的一年。道琼工业指数周四收跌178.84点，或1.02%，收报17,425.03点；标准普尔500指数下跌19.42点，或0.94%，收报2,043.94点；Nasdaq指数下挫58.44点，或1.15%，至5,007.41点。2015年道指收跌2.2%，NASDAQ指数收涨5.7%，标普500指数收挫0.7%，为2011年以来首次年度收跌。

--大部分欧洲股市2015年全年收涨，但远低于年内高位，第四季度商品价格的下挫重压了股市。英国富时100指数周四下挫0.5%，法国指标CAC-40指数下跌0.9%，德国股市因假日闭市，其它市场均只交易半日。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.55%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数跌0.62%。

德国和法国等主要股市全年上涨约10%。但英国富时100指数跑输其它欧洲股指，全年下跌约5%，部分由于商品相关股在市场中的占比比法国和德国高。路透本月稍早的调查显示，欧洲股市2016年将上涨，但不会回到2015年的高位。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币周四以逾9%的年涨幅为2015年收官，尽管12月月线下跌，但基金经理人重新平衡投资组合，推动美元在今日清淡交投中上涨。美元兑欧元2015年涨逾10%，连升第二年。欧元兑美元周四触及逾一周低位1.08530美元。

美元指数触及逾一周高位98.750。美元兑日圆触及逾两个月低位120.005日圆，分析师表示，弱于预期的芝加哥采购经理人指数(PMI)提振避险日圆。美元兑日圆2015年小升0.4%，连涨第四年。美元兑瑞郎尾盘大涨1.3%，报1.00150瑞郎，此前触及逾三周高位1.00240瑞郎。美元兑瑞郎2015年涨0.7%，连续第二年攀升。

债市:

--美国公债价格上涨，年度收盘水准较许多投资人原本预期要高，收益率曲线较2014年更平缓。看多的投资人预计2016年收益率曲线将继续呈多头趋平走势，因投资人对是否美联储能如所愿在2016年升息四次感到怀疑，对较长期公债的需求不断增加。两年期公债收高2/32，收益率报1.051%，周三收报1.079%。指标10年期公债收高10/32，收益率报2.269%，今年升幅达到27个基点。30年期公债升18/32，收益率报3.015%，年度收高8个基点。

油市:

--油价周四上涨，但全年下跌多达35%，因中东原油生产国和美国页岩油开采商之间的竞争导致了前所未有的全球供应过剩，这一状况可能将持续至2016年。布兰特原油期货收涨0.82美元，报每桶37.28美元，从盘中稍早触及的36.10美元的11年低位反弹，本月下跌16%，全年下跌35%，2014年下跌48%。美国原油期货收涨0.44美元，报每桶37.04美元，12月下跌11%，全年下跌30%，2014年下跌46%。

金属市场:

--金价在2015年最后一日持稳，2015年下跌10%且连跌第三年，在美国将继续加息和美元走强的前景下，2016年金价将可能继续面临挑战。交投最活跃的美国2月期金周四收报每盎司1,060.2美元，和周三收报1,059.8美元基本持平，且接近12月稍早触及的六年低位1,046美元。在周四1857 GMT，现货金跌0.2%，报每盎司1,061.4美元。

交投最活跃的美国白银期货周四收报每盎司13.803美元，较周三跌0.3%，2015年跌幅为12%。现货白银下跌0.2%，报每盎司13.83美元。铂金期货收报每盎司893.2美元，2015年跌幅为26%，交投最活跃的钯金期货收报562美元，2015年大跌30%。

--铜价和锌价2015年跌去四分之一，镍价下跌逾40%，因主要金属消费国中国的增长放缓、全球供应过剩，以及美元走强打击了工业金属价格。供应可能收紧的忧虑将期铅的跌幅限制在4%，而期铝和期锡分别下跌19%和24%，因担心这些金属的供应过剩。指标三个月期铜2015年收在每吨4,705美元，周四下跌0.6%。三个月期铝周四下跌1.4%，报每吨1,506美元。(完)