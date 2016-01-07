《路透早报》--1月8日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本12月外汇储备(7日2350)

--澳洲11月零售销售(0030)

--日本11月加班工资(0130)

--日本11月同时指标/领先指标(0500)

--瑞士12月失业率(0645)

--德国11月工业生产/经季节调整的贸易收支(0700)

--法国11月工业生产/经季节调整的贸易收支(0745)

--台湾12月进出口数据(0800)

--瑞士12月消费者物价指数(CPI)(0815)

--英国11月全球商品贸易收支/对非欧盟地区贸易收支(0930)

--美国12月非农就业报告(1330)

--加拿大12月就业岗位变动(1330)

--美国11月趸售(批发)库存/趸售销售(1500)

--美国12月消费者信贷(2000)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦在一个论坛上发言(0200)

--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景讲话(1630)

--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就经济前景讲话(1800)

以下为1月7日下午5:00至1月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

美联储关注中国股市颓势，共和党总统候选人抨击人民币下跌

--中国股市挫跌震动了全球市场，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四予以密切关注；而美国共和党总统候选人则把矛头指向中国政策，称其政策是要获得贸易优势。与此同时，美国议员则对人民币进一步贬值则异常沉默。之前人民币已连跌八日，因投资者担心中国经济。俄亥俄州州长John Kasich和佛罗里达州参议员Marco Rubio表示，最近人民币兑美元大跌最终是要让中国出口品更廉价。这两位是共和党总统候选人。

中国证监会暂停熔断机制，称目前负面影响大于正面效应

--上海和深圳证交所周四在其网站上宣布，将从1月8日起暂停实施指数熔断相关规定.之前该机制引发中国股市大幅震荡，一周内市场两度熔断。中国证监会发言人邓舸回答有关暂停实施指数熔断的提问时表示，“熔断机制不是市场大跌的主因，但从近两次实际熔断情况看，没有达到预期效果，而熔断机制又有一定“磁吸效应”，即在接近熔断阈值时部分投资者提前交易，导致股指加速触碰熔断阈值，起了助跌的作用。权衡利弊，目前负面影响大于正面效应。因此，为维护市场稳定，证监会决定暂停熔断机制。”

消息人士：中国央行面临让人民币以更大幅度贬值的压力

--中国央行面临来自政策顾问越来越大的压力，政策顾问希望人民币能以更快和更大的步伐贬值--贬值幅度最高可达10%-15%，因近期的渐进式贬值被认为是弊大于利。政策知情人士目前呼吁，在加强资本管控以抑制投机和资本外逃的配合下，让人民币迅速大幅贬值。

“我们应该让人民币明显贬值，但我们应该有个底线；它不能对经济和金融系统产生巨大影响，也不能引发资本市场的恐慌，”一位有影响力的政府经济学家向路透表示，建议应允许人民币在一个未明确的时间段内贬值10%-15%。

习近平称修复长江生态环境，以市场开放推动长江经济带发展

--中国国家主席习近平表示，当前和今后相当长一个时期，要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，而推动长江经济带发展，要使市场在资源配置中起决定性作用，沿江省市要加快政府职能转变，提高公共服务水平。新华社周四援引习近平的讲话称，推动长江经济带发展必须坚持生态优先、绿色发展的战略定位，当前和今后相当长一个时期都要共抓大保护，不搞大开发。

美联储拉克尔称若通胀回升，今年或需升息超过四次

--美国里奇蒙联储总裁拉克尔称，如果物价企稳、美元停止升值，且通胀向美联储设定的2%目标回升，联储今年可能需要升息超过四次。他在一次会议上表示对通胀将在短期内反弹有信心，除非经济遭受意外冲击。如果在油价触底且美元触顶后，通胀“快速”向2%回升，则美联储决策者有关今年需升息四次的普遍预期可能会显得有些保守。

不过芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称，他对2016年利率提升路径的观点与两次升息相符。他警告称，货币政策必须考虑到长期经济增长放缓的可能性。埃文斯的主要担心是美国经济存在结构性改变的可能性，这种改变可能带来经济长期增长放缓，而最终将需要下调联邦基金利率。

美就业市场持坚，不惧经济增长放缓

--美国上周初请失业金人数下滑，12月企业计划裁员数量创下15年半低点，意味着就业市场持续坚挺，即便第四季经济增长似乎大幅减速。继周三出炉的报告显示12月民间就业岗位创下一年来最大增幅后，周四发布的就业数据说明经济基本面依然健康，尽管仍要面对强势美元、库存升高和能源业投资缩减的不利影响。美国劳工部公布，1月2日止当周初请失业金人数经季节调整后减少10,000人，至27.7万人。尽管数据强劲，美股周四仍下跌；美元指数走软且中长期美国公债价格上涨。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四进一步下跌，道指今年头四个交易日表现为该指数自1928年创立以来最差，受累于中国股市续跌和油价跌向12年低位。道琼工业指数收跌392.41点，或2.32%，收报16,514.10点；标准普尔500指数收低47.17点，或2.37%，收报1,943.09点；Nasdaq指数收低146.34点，或3.03%，至4,689.43点。道指在今年头四个交易日累计下跌5.2%，为该指数创立以来最差的头四天表现。

--欧洲股市大跌，此前中国加快人民币贬值速度，但在中国证监会宣布将暂停新实施的股市熔断机制后，欧股脱离日内低位。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌2.3%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数下挫1.7%，盘中一度大跌超过3%。

英股富时100指数收跌1.96%，报5,954.08点，法股CAC指数收跌1.72%，报4,403.58点。德国DAX指数收跌2.29%，报9,979.85点。

汇市:

--日圆兑美元涨至逾四个月最高，人民币进一步贬值及对中国经济放缓的担忧重创全球市场，不安的投资人纷纷寻求避险。澳元兑美元和日圆跌至9月来最低。

欧元兑美元和日圆今日录得逾一个月最佳表现，兑美元大涨1.4%，报1.0927美元，兑日圆从近九个月低点反弹，纽约尾盘升0.6%，报128.45日圆。

日圆兑美元纽约尾盘升0.8%，报117.56日圆，日圆兑澳元大涨1.7%，报82.37日圆。

美元指数尾盘下挫近1%，为近一个月最大单日跌幅。

债市:

--美国公债收益率下滑，受累于中国股市急跌料将对全球经济增长产生负面影响的担忧，且油价下挫意味着缺少通胀压力。10年期公债价格上涨8/32，收益率报2.149%，周三尾盘为2.177%。30年期公债价格涨9/32，收益率报2.924%，周三尾盘为2.940%。两年期公债价格涨2/32，收益率报0.952%，周三尾盘为 0.984%。

--欧元区公债收益率上涨，收复稍早失地，因中国暂停股市的熔断机制，提振风险意愿。10年期德债收益率涨3.7个基点，至0.54%。两年期德债收益率跌至负0.40%以下，为欧洲央行12月3日会议来首见。

油市:

--油价连跌第四日，再度跌向12年低位，因中国金融市场再掀狂澜导致油价逼近每桶30美元。布兰特原油收低0.48美元，报每桶33.75美元，此前下滑至2004年4月来最低的32.16美元。美国原油期货收跌0.70美元，报每桶33.27美元，此前触及2003年底来最低32.10美元。

金属市场:

--金价升穿每盎司1,100美元，为九周来首次，因美元下滑，且在对中国经济的担忧重创全球股市后，投资人连续第四日将资金转投较安全资产。1903 GMT，现货金涨1.3%，报每盎司1,108.45美元，稍早升至九周高位1,109.94美元；美国期金收涨1.5%，报在每盎司1,107.80美元的九周高位。

现货钯金一度跌至2010年8月来最低的481.67美元，跟随油价和工业金属跌势。现货银涨2.1%，报每盎司14.30美元，现货铂金下跌0.3%，报每盎司873.30美元。

--期铜价格下挫，触及近七年最低，因中国股市大跌，凸显中国经济问题，且巩固对工业金属需求的担忧。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收挫2.1%，报每吨4,524美元，稍早触及2009年5月来最低4,430美元。

三个月期铝收涨0.1%，报每吨1,476美元。期锌收跌2.6%，报每吨1,506美元。期铅收跌1.2%，报1,659.5美元。期锡收低0.5%，报13,730美元。期镍下跌1.2%，报8,500美元。(完)