《路透早报》--7月2日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲5月商品/服务贸易收支(0130)

--英国6月Nationwide房价(0600)

--英国6月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)(0830)

--欧元区5月生产者物价指数(PPI)(0900)

--美国6月非农就业报告和一周请领失业金数据(1230)

--加拿大6月RBC经季节调整制造业PMI(1330)

--美国6月ISM纽约企业活动指数(1345)

--美国5月工厂订单及耐久财订单(1400)

--韩国6月外汇储备(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆于海牙的议会辩论中，就最近“欧元集团与欧洲经济暨财政事务理事会会议”发表演说(0730)

--瑞典央行宣布利率决议(0730)

--英国央行官员Andrew Gracie于金融服务网路安全会议中发表演说(0805)

--欧洲央行总裁德拉吉于T2S证券结算平台的推出庆祝会发表开幕演说(1510)，之后欧洲央行执委会成员莫尔许为庆祝会发表闭幕演说(1700)

--韩国企划财政部长官崔炅焕主持一例行经济活动会议(2300)

以下为7月1日下午5:00至7月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊总理呼吁民众反对纾困条款，与债权人关系修复无望

希腊总理齐普拉斯周三呼吁国内民众反对国际纾困协议，粉碎了在周日公投之前修复与欧盟伙伴间关系的希望。齐普拉斯还表示周日公投后将继续谈判。调查显示公投结果将是“反对”，但反对与赞成之间的差距明显缩小。

欧元区财长在周日投票前坚决不再进一步讨论此事。欧洲央行维持对希腊银行业提供流动性支持的上限不变。

穆迪将希腊公债评级调降至CAA3；将就是否进一步调降评级进行评估，穆迪认为没有了官方债权人不间断的支持，希腊将会违约民间持有的债务。

--美国民间就业岗位增幅创六个月来最大，制造业活动加速扩张

美国6月间就业岗位增幅为六个月来最大，制造业活动加速扩张，是经济在首季萎缩后累积强劲动能的最新迹象。此外，上月汽车销售仍然强劲，5月建筑支出增至逾六年半来最高，进一步擦亮成长前景。近期公布的一系列乐观数据巩固了美联储将在9月升息的观点，但基于市场的预测工具则预计，联储要到今年底，甚至是明年才升息。

--安达欲斥资283亿美元收购丘博，规模为保险业历来最大

瑞士保险业巨擘安达有限公司(ACE)将斥资283亿美元收购高端财产保险业者丘博，以便获得保费较高的富裕客户。此次收购为保险行业历来最大规模，由此将诞生以保费收入计算的全球最大财产和意外险公司。合并后采用丘博作为公司名称。ACE执行长Evan Greenberg将领导新的公司。

丘博股价上扬至纪录高点129.31美元，高于安达提出的收购报价124.13美元，暗示投资者认为本次收购会有竞争对手半路杀出。安达股价上涨5.3%。

--中国央行6月通过MLF净收回5,400亿元，提供PSL 1,576亿元

中国央行公布，6月央行中期借贷便利(MLF)操作到期收回6,700亿元人民币，开展六个月期中期借贷便利操作投放1,300亿元，利率3.35%。这意味着6月央行净收回中期基础货币5,400亿元，6月末余额5,145亿元。当月投放六个月MLF利率为3.35%，而此前均为三个月MLF，利率3.50%。央行6月向国家开发银行提供抵押补充贷款(PSL)1,576亿元，利率为3.1%，期末抵押补充贷款余额为8,035亿元。此外央行6月未开展常备借贷便利操作，期末余额为0。

--日本央行新任委员呼吁灵活应对经济变化，暗示不会受目标时间束缚

日本央行新的审议委员布野幸利称，决策者在努力实现2%的通胀目标时，必须灵活应对经济变化，暗示他不会被死板的达标时间表束缚。他称日本企业必须提高生产率，提高应对汇率波动的韧性，说明他不会在意企业界有关用货币政策影响日圆走势的呼吁。布野幸利称，日本央行的大规模刺激举措正在取得预想的成效，暗示他目前不会提出反对意见。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收高，但从稍早触及的日内高位回落，因能源股下跌和没有明确迹象显示希腊债务危机将得到解决。尽管美国股市主要受到希腊的消息带动，但强于预期的就业和建筑业数据为股市提供一些支撑，且瑞士保险巨擘ACE出价280亿美元收购高端财产险保险商Chubb Corp的消息也支持股市。

道琼工业指数上涨138.40点，或0.79%，至17,757.91点；标准普尔500指数收高14.31点，或0.69%，至2,077.42点；Nasdaq指数上升26.26点，或0.53%，至5,013.12点。

--欧洲股市扩大升势，此前一报导称希腊准备接受国际债权人提出的多数条件，以达成债务协议。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.57%，报1,533.89点。英国富时FTSE 100指数收高1.34%，报6,608.59点；德国DAX指数大涨2.15%，报11,180.50点；法国CAC指数大涨1.94%，收报4,883.19点。

汇市:

--欧元兑美元走低，因美国经济数据强劲，使美联储将在9月升息的预期升温。而希腊总理火药味十足的讲话也重压欧元。

纽约尾盘时，欧元兑美元跌0.97%，报1.10440美元。美元兑日圆上扬0.56%，报123.180日圆。美元兑瑞郎上扬1.46%，报0.94890瑞郎，盘中触及三周半最高0.94900瑞郎。美元指数尾盘升0.87%，报96.319。

债市:

--美国公债价格下挫，因寄望希腊能达成债务协议促使投资人缩减避险买盘，而强于预期的美国民间就业成长数据激活了对美联储将在今年稍晚升息的预期。按总回报计算，美债第二季表现为两年来最差。

纽约尾盘，指标10年期公债价格下挫25/32，收益率报2.424%，较周二尾盘升9个基点。30年期公债价格大跌1-26/32，收益率升10个基点，报3.202%。

--南欧国家公债收益率小跌，因在希腊成为首个没能偿还IMF贷款的发达国家数小时后，投资者持续审慎预期希腊将会达成协议，继续留在欧元区。

葡萄牙10年期公债收益率跌3个基点，报2.95%；意大利10年期公债收益率下降1个基点，报2.29%；西班牙10年期公债收益率持平在2.28%，脱离日低2.23%。德国10年期公债收益率上升4个基点，报0.82%，日低为0.76%。

油市:

--美国原油价格大跌逾4%，录得4月来最大单日跌幅，因上周美国原油库存增加，为逾两个月来首见。但许多人士认为这不会导致油价持续下滑，他们直指美国夏季原油需求将从现在至8月为市场带来季节性支撑。

美国原油期货结算价报每桶56.96美元，大跌2.51美元，或4.2%，为4月8日来最大单日跌幅。布兰特原油期货结算价报每桶62.01美元，下滑1.58美元，或2.5%。油价下跌，令美国原油较布兰特原油贴水升至5美元以上，为三周最高水准。

金属市场:

--金价下滑，因美元走强，且在希腊向国际债权人表示，如果改变一些条件，希腊会接受救助提议后，希腊债务危机取得进展的希望重燃。

1939GMT，现货金下跌0.3%，至每盎司1,169.10美元，仍接近上日低位1,166.35美元，这是6月5日来最低。美国8月期金收跌2.50美元，报每盎司1,169.30美元。现货钯金大涨4.2%，报697.50美元，创两年来最大单日升幅。

--伦敦金属交易所(LME)多数基本金属反弹，因希腊达成债务协议的前景改善，且美国公布的经济数据强劲，刺激需求增强的希望。

三个月期铝大涨2.1%，报1,727美元，期锌升2.3%，报2,046美元，期铝和期锌均创约两个月来最大单日百分比升幅。期铜升0.2%，报5,775美元。(完)

(整理 李婷仪 审校 许娜)

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