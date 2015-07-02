《路透早报》--7月3日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲5月零售销售(0130)

--中国6月汇丰服务业采购经理人指数(PMI)(0145)

--意大利6月Markit/ADACI服务业PMI(0745)

--法国6月Markit服务业PMI及综合PMI(0750)

--德国6月Markit服务业PMI及综合PMI终值(0755)

--欧元区6月Markit服务业PMI及综合PMI终值(0800)

--英国6月Markit/CIPS服务业PMI(0830)

--欧元区5月零售销售(0900)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--芬兰央行总裁利卡宁将于一个关于流动性与市场效能的会议上致开幕词(0545)，会议由欧洲货币与金融论坛组织

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一项主题为民间信贷流动之量化限制的会议中发表主旨演讲(0610)

--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼于记者会中公布最佳化分析结果(0800)

--瑞典央行公布金融稳定报告，之后举行记者会；瑞典央行总裁英韦斯与金融稳定部部长Kasper Roszbach将出席记者会

--金砖国家协调人和副协调人会议(至7月6日)

以下为7月2日下午5:00至7月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国就业报告疲弱，9月升息希望减弱

美国6月非农就业岗位增加22.3万，低于5月的25.4万增幅，且不及预期。失业率下降0.2个百分点，至5.3%，为2008年4月以来最低，但这是就业市场疲弱，而非强劲的信号，失业率下降的原因是有至少43.2万人退出劳动力大军。这些数据使得美联储在9月升息的预期降温。

数据公布后，美元指数走低，美国公债价格上扬，美国股市基本持稳。金价从三个半月低点微幅反弹。

--IMF警告希腊面临严重财政困境；纾困公投日益逼近

国际货币基金组织(IMF)周四对希腊面临严重的财政困境发出严厉警告，称希腊仍需要数百亿欧元资金以及债务减免。希腊选民正准备迎接周日公投，IMF警告公投将决定希腊在欧洲的未来。民调显示，公投结果将是两方观点势均力敌。

IMF对希腊发出警告扶助压低了欧美股市，欧元区公债收益率上扬。

--欧洲央行称QE计划在必要时有足够的灵活调整空间

欧洲央行6月会议记录显示，该央行决策者认为目前没有理由扩大购债计划，但若有需要，该计划也有足够的灵活调整空间。这次会议在6月初召开，当时决策者的确意识到希腊和欧元区其他国家之间的协商可能引起一些动荡。但会议记录没有暗示，如果发生状况，央行将做出什么反应。

--中国央行行长称完善货币政策调控框架，实施稳健货币政策

中国央行行长周小川表示，要不断完善货币政策调控框架，实施稳健的货币政策，促进经济持续健康发展。央行网站新闻稿引述他称，要从严从实推动金融改革创新，进一步激发金融活力，促进金融资源优化配置。

--中港基金互认开闸四大机构尝鲜，业界观望操作细节

中国内地与香港基金互认安排7月1日起开闸，已有四家两地业务网络完备的大型机构率先提出申请，包括中国银行、汇丰、摩根大通以及景顺，涉及至少七支基金。业界普遍保持观望态度，因操作细节尚待厘清。申请互认基金种类偏重于股票。

--企业面重要消息：

* 巴西反垄断监管机构经济保护和管理委员会(Cade)周四称，15家全球大型银行正因涉嫌操纵巴西汇市而接受调查。巴西外汇市场是全球最繁忙的外汇市场之一，这是首次在巴西市场开展此类调查。[nL1N0ZI107]

* BP Plc将支付美国政府及五个州高达187亿美元罚款，基本了结所有与五年前墨西哥湾石油外溢相关的诉讼案，成为美国史上最大的企业和解案。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四小幅收低，此前国际货币基金组织(IMF)在周日希腊公投前警告称，希腊面临资金缺口，且美国就业数据不及预期，损及美国经济前景。周五美国金融市场将因独立日假期休市一天。

道琼工业指数收跌27.80点，或0.16%，至17,730.11点；标准普尔500指数收跌0.64点，或0.03%，至2,076.78点；Nasdaq指数下滑3.91点，或0.08%，至5,009.21点。

--欧洲股市下挫，因担忧希腊债务危机、欧元反弹令欧洲出口企业受压、及美国司法部对伊莱克斯的收购案提起诉讼导致该公司股价暴跌约10%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.4%，报1,527.86点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收低0.9%。英国富时FTSE 100指数收高0.33%，报6,630.47点；德国DAX指数收低0.73%，报11,099.35点；法国CAC指数下跌0.98%，收报4,835.56点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币走软，因美国就业数据令人失望，使对美联储升息时机的预期推后至明年，而在本周末希腊公投前的谨慎情绪限制美元跌幅。

纽约尾盘，欧元兑美元上扬0.22%，报1.10775美元，美国就业数据公布后曾触及日高1.11220美元。美元兑日圆跌0.05%，报123.110日圆，日低为122.960日圆。美元兑瑞郎回落0.37%，报0.94450瑞郎，日低为0.94200瑞郎。美元指数跌0.18%，报96.139。

债市:

--美国公债价格上涨，在上日遭到抛售后反弹 ，因数据显示6月美国就业岗位增速放缓，令人怀疑美联储会否在今年稍晚结束其近零利率政策。

指标10年期美国公债价格上涨7/32，抹去非农就业数据公布前录得的跌幅。其收益率最新报2.391%，较周三尾盘下跌3个基点， 本周收益率下滑8个基点。其他年期公债收益率大多下降2-6个基点不等，30年期公债收益率持平。

--欧元区公债收益率上扬，因在希腊公投前，投资者削减最高评等德债和较高风险二线公债头寸。

德国10年期公债收益率升4个基点，报0.85%，盘中在0.84-0.90%之间交投。西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率升5-10个基点，分别报2.32%、2.33%和3.03%。

油市:

--原油价格收盘变动不大，因美国石油钻井平台数量今年来首周增加，令油价回吐稍早涨幅。

布兰特原油期货结算价报每桶62.07美元，升0.06美元，盘中在61.90-63.20美元间交投。美国原油期货结算价报每桶56.93美元，跌0.03美元，盘中交投区间为56.65-57.95美元。RBOB汽油期货收高1.3%，因预计美国假期对汽油会有需求。

金属市场:

--金价从盘中触及的三个半月低点微幅反弹，此前数据显示美国就业岗位增幅不及预期，使美联储可能不会在9月升息。

在美国数据公布前，现货金下跌1%，至3月18日来最低1,156.85美元；1841GMT时，现货金跌0.4%，至每盎司1,163.61美元。美国8月期金收跌5.80美元，报每盎司1,163.50美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜上扬，因有迹象显示最大铜消费国－中国经济成长前景更为稳健，且在美国公布的月度就业报告逊于预期后，美元下滑。

三个月期铜收高20美元，报5,795美元。三个月期镍由12,025美元升至12,200美元。(完)

(整理 李婷仪 审校 许娜)

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