《路透早报》--7月14日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲国民银行(NAB)企业现况指数/信心指数 (0130)

--香港公布6月底止外汇基金境外资产

--新西兰6月公债外资持有比例 (0300)

--德国6月消费者物价指数(CPI)与消费者物价调和指数(HICP)终值 (0600)

--瑞士6月生产者/进口物价 (0715)

--意大利6月CPI/HICP终值 (0800)

--英国6月CPI/零售物价指数(RPI) (0830)

--英国6月生产者物价指数(PPI) (0830)

--德国7月ZEW经济景气判断指数/欧元区5月工业生产 (0900)

--美国6月NFIB小企业信心指数 (1000)

--美国6月进口物价/出口物价 (1230)

--美国6月零售销售 (1230)

--美国5月企业库存 (1400)

--新西兰6月食品价格指数 (2245)

--韩国6月失业率 (2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行货币政策委员会会议(至7月15日)

--英国央行总裁卡尼与其他决策者出席英国国会财政委员会会议 (0915)

--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许发表演说(1445)。

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯就“经受风暴：英国货币政策的最近、现在与未来”主题发表演讲 (1700)

--欧洲经济暨财政事务理事会会议。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将参加

[重大数据或新闻]

欧元区与希腊达成协议商讨第三轮纾困，齐普拉斯将回国摊牌

--欧元区领导人经过在紧急峰会上的彻夜谈判，周一与希腊达成协议，将磋商第三轮救助方案以使该国留在欧元区。不过以德国为首的债权人要求的苛刻条件，可能使希腊总理齐普拉斯的左翼政府下台，并在希腊引发抗议。总理齐普拉斯周二面临与所在党内部反对势力的摊牌，后者对于他向德国妥协感到怒不可遏。他必须推动立法批准削减养老金、提高增值税、限制集体劳资协议并落实半自动化的支出限制措施；此外还必须拿出500亿欧元的公共部门资产，在一个外国贷款机构的监督下进行出售，并且最晚周三就要让这些计划在议会获得通过。该消息推动欧美股市大涨，美债收益率下滑，以及金价下跌。

中国匆忙推出CIPS系统作用料有限，仅用于贸易结算--消息

--两位直接了解情况的知情人士周一对路透表示，中国即将推出期待已久的国际支付系统，不过其用途较先前设想打了折扣，仅用于跨境人民币贸易结算，并不包括资本相关交易。这样一来，数以十亿美元计的交易势必要推迟，包括证券购买和外商直接投资，这些交易本来打算通过该系统进行。人民币跨境支付系统(CIPS)预计将在今年稍晚启动，目前来看该系统充其量只是为目前零星散落全球的中国结算银行进行人民币贸易结算提供一个补充。

伊朗与六大国力争在周二就核问题达成协议

--伊朗同六大国之间的核问题谈判看来无法赶在周一午夜的截止期限前达成最终协议，但各方外交人士均表示，希望在未来几个小时有所突破。伊朗外长扎里夫称，协议有可能在周二达成。但西方和伊朗官员警告称，主要症结依然存在，其中包括联合国对伊朗的武器禁运，谈判仍有告吹的危险。美国白宫称，还有一些重要问题有待解决，伊朗面临一些艰难决策。

中国国务院总理李克强指出，更精准实施定向和相机调控，确保经济运行在合理区间

--中国国务院总理李克强近日指出，随着国家政策效应显现，中国经济出现回稳势头；将坚持宏观调控正确取向，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，更加精准有效地实施定向调控和相机调控，防范和化解风险，确保经济运行在合理区间。

美国6月预算盈余为518亿美元，略高于预估

--美国财政部公布，6月预算盈余为518亿美元，较上年同期下滑27%。路透访查的分析师预期为盈余510亿美元。财政部月度预算报告称，2014年6月预算盈余为705亿美元。美国2015财政年度迄今预算赤字为3,134亿美元，2014财年同期为3,659亿美元。

OPEC预期2016年油市将更加平衡，需求增长加速

--石油输出国组织(OPEC)表示，随着中国和发展中地区增加原油消费，而北美及其它地区的页岩油供应增长更加缓慢，明年全球油市预计会变得更加平衡。OPEC在月度报告中表示，预计2016年全球原油日需求增加134万桶，增幅高于今年的128万桶/日。OPEC指出，全球原油需求增长速度应会高于非OPEC油源的供应增长，以及凝析油等超轻质原油的增长，从而增加OPEC原油的消费量。OPEC还预计2016年全球对OPEC原油的日需求量增长86万桶，达到每日3,007万桶；但把今年的OPEC原油需求预估调降了10万桶，至每日2,921万桶。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一大幅收高，道琼工业指数重返去年收盘水准之上，此前欧元区领导人达成救助希腊的临时协议。欧洲前景改善带动标普500指数和Nasdaq指数录得今年来最大三日升幅。道琼工业指数收升217.27点，或1.22%，至17,977.68点；标准普尔500指数上涨22.98点，或1.11%，至2,099.60点；Nasdaq指数收涨73.82点，或1.48%，至5,071.51点。

--欧洲股市大涨，此前欧元区领导人经过在紧急峰会上的彻夜谈判，周一与希腊达成协议，将磋商第三轮救助方案以使该国留在欧元区。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大幅收高1.88%，报1,572.05点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数劲升1.8%，触及两周高位、自上周二收盘后，该指数大涨约9%。

德国DAX指数收高1.49%，报11,484.38点。英国富时FTSE 100指数收高0.97%，报6,737.95点；法国CAC指数大涨1.94%，收报4,998.10点。

汇市:

--美元兑欧元、日圆和瑞郎上扬，因在希腊与国际债权人达成协议后，市场焦点重新回到美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月升息的可能性上。欧元兑美元急跌近1.5%，触及1.10美元之下的日低，后反弹，尾盘报1.1006美元。美元兑日圆触及一周高位123.535日圆。美元兑瑞郎尾盘上扬1.10%，报0.9496瑞郎。美元指数升0.77%，报96.769。

债市:

--美国公债收益率上涨，此前希腊同欧元区领导人达成协议，可能能令希腊留在欧元区，且有一大规模公司债交易令市场承压。指标10年期美国公债价格跌10/32，收益率最新报2.43%，周一希腊与债权人达成交易消息发布前报2.38%。因希腊危机有望解决，10年期公债收益率从上周四触及的2.18%低点反弹。

--欧债周一几无变动，此前希腊和其债务权人达成协议避免希腊破产，但协议的附带条件是希腊要实施严格的经济改革，令投资者担心希腊退欧的可能性犹在。

葡萄牙10年期公债收益率下跌8个基点，报2.79%，意大利和西班牙10年期公债收益率下跌2-3个基点，报2.15%。德国10年期公债收益率下跌3个基点，报0.87%。

油市:

--油价下挫逾1%，此前美国暗示仍有望同伊朗达成核协议，这可能给供应过剩的市场带来额外数以亿桶计的原油。汽油期货下挫近4%，也令原油价格承压。布兰特原油期货收低0.88美元，或1.5%，报每桶57.85美元。美国原油期货收低0.54美元或1%，报52.20美元。

金属市场:

--金价下滑1%，因美元兑欧元上涨，此前希腊和债权人达成协议，将就救助计划展开磋商，且有迹象显示美联储仍在今年升息的轨道上，也令金价承压。现货金盘中下跌至每盎司1,150.78美元的日内低位，1842GMT时跌0.6%，报每盎司1,156.42美元，之前连续三周下跌。8月美国期金收低0.2%，报每盎司1,155.40美元。

现货银下跌0.9%，至每盎司15.45美元。现货钯金上涨1%，至每盎司655.25美元，现货铂金上扬0.3%，报1,031.75美元。

--多数基本金属反弹，此前希腊和债务人达成债务协议，但期铜表现落后，因数据显示上月中国铜进口下降。铅表现出众，价格升至近一个月高位，因担心出现短期库存吃紧。LME三个月期铅跳涨3%，收报每吨1,844美元，为6月15日来最高。期铜基本持平，小升1美元，或0.02%，收报每吨5,591美元。

期镍急升4.2%，收报11,750美元，因低吸买盘和回补空头。期铝收涨1%，报1,713美元。期锡收高2.8%，至14,650美元的两周高位。期锌收盘时没有成交，买盘最后报2,052美元，为7月2日来最高，上涨2.1%。(完)

(整理 徐文焰；审校 张荻)

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