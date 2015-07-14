《路透早报》--7月15日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--韩国6月进出口与贸易收支修正值 (0000)

--澳洲7月消费者信心 (0030)

--中国国家统计局新闻会，公布二季度GDP及6月工业、投资和消费数据

--台湾央行公布人民币存款情况

--法国6月消费者物价调和指数(HICP)终值 (0645)

--英国6月请领失业金人数 (0830)

--瑞士7月ZEW投资者信心指数 (0900)

--美国一周抵押贷款市场指数 (1100)

--加拿大5月制造业销售(较前月) (1230)

--美国7月纽约联储制造业指数 (1230)

--美国6月最终需求生产者物价指数(PPI) (1230)

--美国6月工业生产/制造业产出/产能利用率 (1315)

--新西兰6月制造业PMI (2235)

--新西兰第二季消费者物价指数(CPI) (2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就经济状况与货币政策发表讲话(0015)

--韩国企划财政部长官崔炅焕就追加预算出席国会会议(0100)

--日本央行宣布利率决议(0200)

--瑞典央行发表货币政策会议记录(0730)

--加拿大央行发布利率政策声明与货币政策报告(1100)，央行总裁召开记者会(1515)

--欧元集团主席迪塞尔布洛姆向荷兰国会委员会报告希腊情势进展(1130)

--美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会作半年度证词陈述 (1400)

--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济前景发表讲话，并参加现场访谈(1625)

--美联储发布经济状况褐皮书(1800)

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表讲话(1900)，并在一个活动上，就经济状况做简短总结(2200)

重要企业财报：美国银行、贝莱德、达美航空、英特尔、U.S. Bancorp

[重大数据或新闻]

IMF债务分析机密报告呼吁减免希腊债务，德国强硬施压改革

--国际货币基金组织(IMF)一项机密研究显示，希腊需要的债务援助远远超过欧元区伙伴国先前准备考虑的规模。路透见到的该项IMF报告称，对包括新贷款在内的，希腊欠其他欧洲国家的所有债务，欧洲国家将不得不给出30年宽限期，并将债务期限延长很多，或是对希腊预算进行直接的年度财政转移，或接受对他们对希腊的贷款进行“大幅预先减记”。此外德国周二对希腊施压，要求进行改革，重新赢得伙伴国的信任。该国财长朔伊布勒明确表示，德国政府内部部分人士认为，希腊暂时退出欧元区，而不是继续接受救助，这是更合理的做法。

美国零售销售疲弱，暗示经济成长可能有所放缓

--美国6月零售销售意外回落，因家庭减少购买汽车等商品，这可能引发对经济成长再度放缓的担忧。周二疲弱的零售销售数据，加之就业市场成长有所放缓的迹象可能打压美联储年内升息的预期。美国商务部公布，6月零售销售下滑0.3%，触及2月以来最低水平，5月数据被下修至增长1.0%，前值为增长1.2%。核心零售销售下滑0.1%，5月为增长0.7%。核心零售销售与国内生产总值(GDP)中消费者支出部分的相关性最大。零售销售数据公布后，美元兑日圆和欧元走软，美国公债价格上扬。

详细数据：

表格：美国6月零售销售较前月下降0.3%，预估为增加0.2%

表格：美国6月进口物价较前月下降0.1%，出口物价较前月下降0.2%

表格：美国5月企业库存较前月增长0.3%，和预估一致

美国数据：6月NFIB小企业信心指数降至逾一年低位，下半年前景蒙阴

英央行总裁卡尼称，开始加息的时点越来越近

--英国央行总裁卡尼表示，英国距离金融危机以来首次升息的时点越来越近。他向英国议会议员表示：“开始升息的时点越来越近，不过经济持续高于趋势的成长及国内成本的持坚，在一定程度上由输入型通货紧缩所抵消。”他这一言论导致英国公债价格下跌，并推升英镑/美元。

企业财报：

--美国摩根大通公布季度获利增长5.2%，因法务和重组费用下降。该行第二季归属于普通股股东的净利升至57.8亿美元，合每股盈余(EPS)为1.54美元，上年同期为55.7亿美元和1.46美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师对摩根大通的EPS预估均值为1.44美元。该行二季度总营收下降3.5%至238.1亿美元。摩根大通股价在周二美股盘前交易中上涨1.3%，至69美元。

--美国最大的抵押贷款银行--富国银行公布季度获利连两季下降，因雇员成本和其他支出上升，同时营收增长放缓。富国银行第二季归属于普通股股东的净利降至53.6亿美元，合EPS为1.03美元，上年同期为54.2亿美元和1.01美元。分析师对EPS的预估均值为1.03美元。该股收涨0.9%报57.25美元。

--百胜集团(Yum Brands)公布营业收连续第四季下滑，在中国市场仍未走出食品丑闻的阴影。百胜集团旗下拥有肯德基及必胜客等餐饮事业，中国是该公司的最大市场。公司第二季净利减少30%至2.35亿美元，合每股盈余0.53美元，上年同期分别为3.34亿美元和0.73美元。扣除特殊项目后的每股盈余为0.69美元，超过分析师平均预期的0.62美元。百胜集团股价在盘后交易中下跌约1%，报91美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二连涨第四日，为1月以来最长升势，因油价从早盘跌势中反弹提振能源股。道琼工业指数升75.90点，或0.42%，至18,053.58点；标准普尔500指数上扬9.35点，或0.45%，至2,108.95点；Nasdaq指数上涨33.38点，或0.66%，至5,104.89点。标普能源股指数上涨0.8%。

--欧洲股市上涨，因油价回稳支撑能源股，在伊朗同六大国达成核协议后，油价一度下挫。尽管希腊总理齐普拉斯面临对撙节措施的反对，但投资人相信希腊能通过改革立法以获得新的救助，这也带动欧股连升第五个交易日。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.5%，报1,580.34点，连升五日。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数升0.5%。

德国DAX指数收高0.28%，报11,516.90点。英国富时FTSE 100指数收高0.23%，报6,753.75点；法国CAC指数涨0.69%，收报5,032.47点。

汇市:

--美元兑欧元和日圆下滑，因美国6月零售销售意外下跌，挫伤了对美国经济成长的乐观情绪，并令美联储9月升息的前景蒙尘。欧元兑美元纽约尾盘微升0.03%，报1.1004美元。美元兑日圆尾盘跌0.10%，报123.23日圆。美元指数尾盘跌0.18%。

债市:

--美国公债收益率下滑，此前公布的数据显示美国6月零售销售意外下滑，巩固对经济数据平平可能令美联储等待更长时间才升息的臆测。数据将令投资人愈发关注周三和周四美联储主席叶伦在国会的作证。指标10年期美国公债价格升10/32，收益率报2.41%。

利空的技术信号以及大量公司债供应拖累长债跑输，令收益率曲线也趋陡。五年期/30年期公债收益率差由周一尾盘的152个基点升至153个基点。

--德国公债收益率下滑，此前伊朗达成核协议令油价下跌，且美国零售销售数令市场进一步臆测美国经济成长温和可能促使美联储推迟升息。10年期德债收益率下挫2.5个基点，报0.84%，其他最高评级的欧债收益率下滑2-4个基点不等。

在较低评级的欧元区公债中，10年期意大利公债收益率下滑4个基点，报2.083%。10年期西班牙公债收益率持平在2.11%。希腊10年期公债收益率上扬48个基点，报12.50%。

油市:

--油价扭转盘中跌势收高，此前投资人意识到伊朗同六大国达成核协议将不会马上消除对伊朗原油出口的制裁。布兰特原油期货收高0.66美元，或1.1%，报每桶58.51美元，盘中因伊朗达成核协议消息一度大跌近2美元。美国原油期货收高0.84美元或1.6%，报53.04美元，盘中低见50.38美元。

金属市场:

--金价走低，因美元脱离低位，市场静待美联储主席叶伦周三和周四在国会作半年度证词陈述，她可能在讲话中提供更多升息时机的线索。1835 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,154.60美元。美国8月期金收跌0.2%，报每盎司1,153.50美元。

--铜和部分其他基本金属下跌，因希腊债务协议仍存在不确定性，且库存增加，令供应过剩忧虑加重。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.5%，报每桶5,565美元。

期铅下跌0.2%，收报每吨1,840美元。LME期镍收跌1.1%，报每吨11,620美元，回吐部份上日录得4.2%的涨幅。期铝收跌0.4%，报每吨1,707美元。期锌收涨0.1%，报2,054美元。期锡收高0.6%，报14,745美元。(完)

(整理 徐文焰；审校 张荻)

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