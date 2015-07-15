《路透早报》--7月16日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--韩国6月生产者物价指数(PPI) (2100)

--意大利5月对欧盟贸易收支/全球贸易收支 (0800)

--欧元区5月未经季节调整贸易收支 (0900)

--欧元区6月消费者物价调和指数(HICP) (0900)

--美国7月11日当周初请失业金人数 (1230)

--全美住宅建筑商协会(NAHB)7月房屋市场指数 (1400)

--美国费城联邦储备银行7月制造业指数 (1400)

--美国5月整体资本净流动 (2000)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国企划财政部长官崔炅焕出席就追加预算举行的国会会议(0100)

--欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率决定并举行记者会(1145)

--美联储主席叶伦在参议院金融委员会就货币政策出席半年度国会听证(1400)

--英国央行总裁卡尼发表演说

重要企业财报：花旗集团、eBay、谷歌、高盛

[重大数据或新闻]

叶伦称美经济处于正轨，预计今年稍后升息

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦称，联储今年仍处在走向升息的轨道上，就业市场预计将稳步改善，海外局势的起伏动荡不大可能令美国经济偏离正轨。她说，劳力市场还没有实现就业最大化，希腊局势依然艰难。中国在继续应对高负债、楼市疲软和金融环境动荡带来的诸多挑战。不过，“展望未来，美国就业市场乃至整体经济进一步改善的前景依然向好。”叶伦国会作证后，美股小跌美元上涨，且金价承压。

美国PPI和工业生产数据均优于预期，暗示今年升息可期

--美国6月生产者物价指数(PPI)增幅大于预期，因汽油和一系列其它商品的价格上涨，暗示近期因油价下跌而带来的价格下降趋势正在消退。劳工部公布，上月最终需求PPI上升0.4%，为连续第二个月上升，且优于分析师预估的上升0.2%。其它数据显示上月工业生产反弹，7月纽约州工厂活动加快。

详细数据：

表格：美国6月最终需求PPI较上年同期下降0.7%，预估为下降0.9%

表格：美国6月工业生产较前月增长0.3%，产能利用率为78.4%

美国数据：7月纽约州制造业活动改善，脱离逾两年低点

美国数据：7月10日止当周抵押贷款申请减少，因购房贷款活动下降--MBA

美联储褐皮书称美国经济继续扩张，低油价是双刃剑

--美联储褐皮书指出，5月中到6月底，美国经济活动继续扩张，能源价格回落扶助提振消费者支出，但仍拖累制造业成长。褐皮书称，多数地区联储形容经济以“适度”或“温和”的步伐增长。褐皮书还指出，多数行业的就业岗位增加或持稳，但部分地区联储报告制造业和能源行业裁员。美联储表示，“多数地区联储指出，除需要特殊技能，或需求紧俏的岗位外，薪资压力温和。投入和制成品物价自上次报告发布以来保持稳定。”

希腊议会批准全面紧缩措施，以启动新救助方案的磋商

--希腊议会批准欧洲伙伴国要求的全面紧缩措施，以期开始商谈数以十亿欧元计的救助方案。接近破产的希腊需要获得进一步救助，才能继续留在欧元区。希腊总理齐普拉斯所在的左翼激进联盟党(Syriza)几十名议员此前反对这一方案，不过反对党派的支持帮助投票得以通过。

加拿大央行再减息25个基点至0.5%，因上半年经济萎缩

--加拿大央行将指标利率下调25个基点，至0.5%，称因加拿大经济今年上半年意外萎缩，使经济闲置产能增加，且对通胀带来下行压力。“这时候需要推出进一步货币刺激政策来扶助经济恢复全产能，且推动通胀继续升向目标，”加拿大央行在宣布利率决定时说，并同时发表了季度货币政策报告。加拿大央行没有使用“衰退”的措辞，但预估第一季和第二季经济萎缩，符合广泛接受的经济衰退的定义。

路透访问的初级交易商预期，该央行将维持利率至今年年底，明年年底预计升至0.75%。受访的11家交易商中有两家预计央行下一步会再度降息，两家目前还没有预估。

企业财报：

--美国晶片巨擘英特尔周三公布的季度获利和营收好于预期，因其数据中心和物联网业务增长，扶助抵销了个人电脑芯片需求疲弱对业绩造成的影响。英特尔股价盘后一度大涨9.2%，之后削减部分涨幅。英特尔还第二次调降全年资本支出预估。该公司季度净利由上年同期的28.0亿美元降至27.1亿，而每股盈余持平于0.55美元，因流通股数量减少。

--美国按资产计算第二大银行--美国银行季度获利创近四年来最高，因抵押贷款业务营收激增，但费用支出却降至金融危机以来最低。在截至6月30日的第二季度，美银归属于股东的净利增加逾一倍至49.9亿美元，合每股盈余(EPS)0.45美元，高于上年同期的20.4亿美元和0.19美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计美国银行第二季EPS为0.36美元。不过尚不清楚该预估与公布数据是否可比。该公司股价收高3.2%至17.68美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三小幅下跌，此前美联储主席叶伦在国会作证，且在稍后的交易中，能源股下跌盖过金融股上涨带来的提振。道琼工业指数下跌3.41点，或0.02%，至18,050.17点；标准普尔500指数下滑1.55点，或0.07%，至2,107.40点；Nasdaq指数下跌5.95点，或0.12%，至5,098.94点。

--欧洲股市升至近三周高位，荷兰晶片设备生产商ASML领涨，投资人在等待希腊议会就救助方案的关键投票。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.39%，报1,586.50点，触及6月26日来最高。德国DAX指数收高0.2%，报11,539.66点。英国富时FTSE 100指数收平，报6,753.75点；法国CAC指数涨0.29%，收报5,047.24点。

汇市:

--美元上涨，此前美联储主席叶伦的讲话巩固了市场对美国可能早至9月就升息的预期。美国6月PPI数据料对美联储升息有支撑作用，美元也因此得益。原本持稳的美元，在美联储国会证词稿和PPI数据发布后跳升。美元兑欧元纽约尾盘涨0.55%，报1.0948美元，兑日圆升0.30%，报123.69日圆。根据汤森路透数据，美元指数尾盘升0.52%，美元兑瑞郎大涨0.75%，报0.9526瑞郎。

债市:

--美国公债价格上涨，因对全球经济成长的担忧引发避险买盘，尽管美联储主席叶伦重申今年可能升息。指标10年期美国公债价格升11/32，收益率报2.36%，周二尾盘报2.40%。

--意大利公债收益率触及六周低点，欧元区公债市场普涨，因投资人押注希腊议会能通过欧盟规定的撙节措施，以确保新的救助到位。

意大利10年期公债收益率自6月2日来首次跌穿2%，之后小幅反弹至2.01%，当日下挫7个基点。葡萄牙和西班牙10年期公债收益率跌4-9个基点，分别报2.73%和2.02%。德国10年期公债收益率跌8个基点，报0.76%，跟随美国公债走势。

油市:

--油价大跌约3%，因预计伊朗石油出口增加将会加剧全球供应过剩的局面，且美国原油期货合约交割地库欣的库存不断不上升。8月布兰特原油下跌1.46美元，或2.5%，收报每桶57.05美元。8月布兰特原油将在周四到期。8月美国原油期货大跌1.63美元，或3%，收报每桶51.41美元。

金属市场:

--金价降至四个月低点，连跌第三日，因美联储主席叶伦表示，联储仍在今年升息的正轨上。美股持稳与美元指数上升，令金价进一步承压。1809 GMT，现货金下跌0.6%，报每盎司1,148.51美元。美国8月期金收跌0.5%，报每盎司1,147.40美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜下滑，因美元上涨及中国股市再度大跌，但数据显示中国工业产出强劲及第二季经济成长幅度高于预期，限制了期铜的跌幅。三个月期铜收低0.6%，报5,531美元，盘中多数时间上涨。

期锌收高1%，报2,075美元。期铅大涨1.8%，报1,873美元。LME期镍收跌1.1%，报每吨11,495美元，期锡收低0.5报14,670美元。期铝收高0.6%，报每吨1,718美元。(完)

(整理 徐文焰；审校 张荻)

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