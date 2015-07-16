《路透早报》--7月17日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--美国6月消费者物价指数(CPI) (1230)

--加拿大6月CPI (1230)

--美国6月建筑许可/房屋开工年率 (1230)

--美国7月路透/密西根大学消费者信心指数初值 (1400)

--美国6月克利夫兰联邦储备银行CPI (1530)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔参加美国商会的活动(1400)

--重要企业财报：通用电气、霍尼韦尔

[重大数据或新闻]

希腊议会批准纾困方案后，欧洲立即行动恢复提供资金

--欧洲方面周四采取行动，重新开始向希腊困顿的经济提供资金支持，此前希腊议会批准了新的纾困计划。欧洲央行提高对希腊银行业的紧急资金供应规模，不过资本管制还将继续实施，以防周一银行开门时出现挤兑。欧盟国家财长还批准提供70亿欧元过渡性贷款，以帮助希腊维持财政运转，能够在下周一偿还欧洲央行持有的一批到期债券，以及逾期未还的国际货币基金组织(IMF)贷款。这些贷款将在周五最终敲定，前提是德国政府提出的重新开始三年期纾困计划谈判的请求获得议会的批准。这将是希腊五年来第三次纾困计划，总规模达到860亿欧元。

美国一周初请失业金和房屋数据胜预期，经济稳步增长

--上周美国初请失业金人口减少幅度好于预期，且7月住宅建筑商信心创逾九年半高点，这均表明经济具有动能。就业市场稳健和房屋市场持坚，在周四的报告中得到进一步证实，暗示经济将足以强劲到支持今年加息。不过制造业表现仍欠佳。美元指数上升，短期美国公债价格下跌。希腊议会通过撙节计划，花旗集团发布八年来最高的季度获利，激励美国股市上涨。

详细数据：

表格：美国一周初请失业金人数为28.1万人，预估为28.5万人

美国数据：7月NAHB房屋市场指数保持在近10年最高的60，与6月持平

美国数据: 费城联储7月制造业指数为5.7，预估为12.0

美联储褐皮书称美国经济继续扩张，低油价是双刃剑

--美联储褐皮书指出，5月中到6月底，美国经济活动继续扩张，能源价格回落扶助提振消费者支出，但仍拖累制造业成长。褐皮书称，多数地区联储形容经济以“适度”或“温和”的步伐增长。褐皮书还指出，多数行业的就业岗位增加或持稳，但部分地区联储报告制造业和能源行业裁员。美联储表示，“多数地区联储指出，除需要特殊技能，或需求紧俏的岗位外，薪资压力温和。投入和制成品物价自上次报告发布以来保持稳定。”

欧洲央行一如预期维持利率不变，继续实施QE提振经济

--欧洲央行维持利率在纪录低点0.05%不变，并继续实施印钞计划提振欧元区经济。这一决定符合外界普遍预期，去年9月该央行降息至纪录低点，并称利率已经触及“下限”。该央行总裁德拉吉在记者会上表示，政策立场宽松，所采取措施仍有助于经济增长、降低闲置和信贷扩张，认为货币政策措施对借款条件的改善提供了明显的支撑，将给欧元区复苏提供必要的支持，增长前景所面临的下行风险得到了遏制。对于希腊问题，他表示欧洲央行已在职责范围内采取了行动，所有证据都暗示希腊将在7月20日向该央行还款。

叶伦称对提高系统重要性银行的认定标准持开放态度

--美联储主席叶伦在参议院表示，她对于提高系统重要性银行的认定门槛持开放态度，并称本月美国银行业在提交所谓“生前遗嘱”计划方面取得了进展。叶伦这种心照不宣的点头认可对华尔街来说是一个好消息，因为如果她拒绝这些遗嘱计划，代价将会非常高昂。不过叶伦还明确表态，美联储在完成自己的评估后，对于某些“生前遗嘱”计划还是会毫不犹豫地否定。

企业财报：

--高盛第二季获利为近四年来最低，因其拨备超过10亿美元用于潜在的诉讼和解，且紧张的投资者退出债券交易。高盛自固定收益债券、外汇和大宗商品(FICC)交易中的净营收减少28%至16亿美元。第二季归属于普通股股东的净利降至9.16亿美元，合每股盈余(EPS)1.98美元，上年同期为19.5亿美元和4.1美元。高盛股价收低0.84%。

--美国按资产计第三大银行--花旗集团公布的季度获利创八年高位，因重组和成本削减起效，法务费用大幅降低。花旗周四在纽约证交所收高3.77%，报58.59美元。花旗第二季净利升至48.5亿美元，EPS为1.51美元，上年同期分别为1.81亿美元和0.03美元。经法务成本和部分会计科目调整后，花旗的季度净利为同比增加18%至46.5亿美元，EPS为1.45美元，据汤森路透I/B/E/S数据，分析师平均预计EPS为1.34美元。

--全球最大的搜索引擎公司谷歌第二季获利胜预期，为六个季度以来首次，受助于广告营收强劲增长。业绩公布后，该公司股价盘后大涨7.5%。谷歌第二季获利增至39.3亿美元，合每A、B股盈利4.93美元，上年同期分别为33.5亿美元和4.88美元。不包括特殊项目的EPS为6.99美元。分析师原本预计谷歌第二季每股盈利为6.70美元，营收为177.5亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收高，NASDAQ指数大涨超过1%，创收盘新纪录，此前eBay和Netflix公布强劲季度业绩。希腊议会通过撙节计划，提振投资者人气。道琼工业指数收涨70.08点，或0.39%，至18,120.25点；标准普尔500指数上升16.89点，或0.8%，至2,124.29点；Nasdaq指数收高64.24点，或1.26%，至5,163.18点，略高于6月23日创下的纪录最高收位5,160.095点。

--欧洲股市涨至六周高位，此前希腊议会通过其债权人要求的撙节计划，重启新的希腊救助计划磋商，使该国留在欧元区。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.4%，报1,608.71点，为逾六周最高水平。该指数在今年迄今攀升近20%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数上涨1.5%。

德国DAX指数收高1.53%，报11,716.76点。英国富时FTSE 100指数收升0.63%，报6,796.45点；法国CAC指数涨1.47%，收报5,121.50点。

汇市:

--美元升至七周高位，而欧元下挫，因美国初请失业金数据巩固了市场对美国今年将升息的预期。美元指数触及5月27日来最高，尾盘升0.50%。欧元兑美元尾盘跌0.70%，报1.0875美元。欧元兑日圆也下滑，尾盘跌0.35%，报135日圆。美元兑日圆涨0.30%，报124.13日圆。美元兑英镑跌0.50%。

债市:

--美国公债收益率曲线趋平，因美联储有望在今年升息。两年期公债跌1/32，收益率报0.67%，周三尾盘报0.63%。指标10年期公债持平，收益率报2.36%。五年期/30年期公债收益率差由151个基点降至146个基点。

--低评级欧元区国家公债收益率走低，之前希腊议会通过了债权人要求的撙节措施，为新的救助方案扫清了道路。葡萄牙、意大利和西班牙10年期公债收益率跌幅在3-5个基点，分别报2.70%、1.996%和1.988%。德国10年期公债收益率升1个基点至0.78%。

油市:

--近月布兰特原油期价上涨，之前英国最大油田停电而关闭。8月布兰特原油合约到期，该合约收涨0.46美分，报每桶57.51美元。9月布兰特原油收跌0.20美分，报每桶56.92美元。美国8月原油下跌0.50美元，收报每桶50.91美元。

金属市场:

--金价跌至八个月低位，此前美联储重申今年可能升息，带动美元升至七周高位。现货铂金触及2009年2月来最低每盎司1,000.25美元，因市场认为供应充足。钯金下滑至2012年11月来最低的每盎司622.75美元。

1841 GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,144.65美元。美国8月期金收跌0.3%，报每盎司1,143.90美元。现货银跌0.7%，报每盎司14.98美元。

--伦敦期铜上扬，之前希腊国会通过严苛撙节措施且中国股市反弹，但美元走强以及全球经济成长的不确定性限制了升幅。三个月期铜收报5,560美元，周三收报5,531美元。

其他金属中，三个月期镍由11,495美元升至11,630美元。期铝跌2美元，报每吨1,716美元。期锌微跌2美元，报2,073美元。期铅由1,873美元跌至1,840美元。期锡从14,670美元升至15,150美元。(完)

(整理 徐文焰；审校 张荻)

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