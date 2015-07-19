《路透早报》--7月20日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国6月生产者物价指数(0600)

--欧元区5月经常帐和5月净投资(0800)

--台湾6月外销订单(0800)

--香港4-6月失业率(0830)

--加拿大5月趸售(批发)贸易(1230)

--日本7月路透短观制造业景气判断指数(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--暂无重要经济事件

重要企业财报：国际商业机器(IBM)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和孩之宝(Hasbro)

以下为7月17日下午5:00至7月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊内阁重组，银行业周一重新开放

官员表示，希腊银行业者在关门三周后，准备周一重新营业。德国总理梅克尔要求迅速展开救助谈判，以使希腊也能取消提款限制。银行业从周一开始谨慎地恢复营业，饭店食品与公共运输业的增值税提高，以恢复希腊国内外的信任。

在希腊内阁改组、新部长们宣誓就职后数小时，即颁布该银行重新营业的命令。齐普拉斯藉由此次改组换掉其所属执政党左翼激进联盟党中的异议成员，意谓着与左翼激进联盟党内主要的左派撕破脸。

由于近期希腊救助消息推动的释然性涨势后继无力，欧洲股市从六周高位回落。

--美国通胀和楼市数据良好，为年内升息再添筹码

美国消费者物价6月增长0.3%，为连续第五个月增长，因汽油等一系列商品价格上涨，进一步暗示通胀正在逐步攀升，年内升息的可能性增强。此外，房屋开工6月急升，建筑许可飙升至近八年高位。密西根大学消费者信心指数7月初值下跌至93.3，但为连续第八个月高于90.0。

数据公布后，美元指数上扬，短期美国公债价格回落。美国股市多数走低，但谷歌的强劲业绩提振科技股。

--中国副财长称，“十三五”期间将潜在经济增长率保持在7-8%

中国财政部副部长朱光耀称，中国第二季度国内生产总值(GDP)同比增长7%这一数据是严肃认真、实事求是的，有信心实现今年7%左右的经济增长目标，并在“十三五”(2016-2020)期间将潜在经济增长率保持在7-8%。

朱光耀周六接受路透专访时称，监管存在不协调的问题，而这是一个真正的挑战。在股市大涨和大跌后，需要向其他国家，包括美国和英国在内的成熟股市取经。他并称北京当局正考虑新的政策。

--中国6月全国房价环比涨幅进一步扩大，深圳楼市表现抢眼

中国6月房价同比跌幅连续第二个月收窄，环比涨幅则较上月扩大，年初楼市新政的刺激效应逐渐释放。其中较为亮眼的深圳房价同比涨幅达到两位数，其它一线城市除上海小涨外，其余仍小幅下跌但跌幅均有所缩小。房价分化依然非常明显，一线城市需求旺盛。

--中国央行称，鼓励金融机构及互联网企业等发展互联网金融业务

为促进互联网金融健康发展，中国将鼓励银行、证券、保险、基金、信托和消费金融等金融机构开发基于互联网技术的新产品和新服务；支持有条件的金融机构建设互联网平台开展网络银行、网络证券、网络保险、网络基金销售和网络消费金融等业务。

--通用电气第二季工业部门获利增长5%，抵消石油业务颓势

通用电气公布季度工业部门获利增长5%，因电力部门的强劲表现抵消了石油部门业绩的疲势，该公司并上调对2015年工业制造业务的财测。通用电气第二季净亏损13.6亿美元，合每股亏损0.13美元。通用电气4月宣布大规模退出金融服务业务的相关费用对公司业绩构成了拖累。

[市场摘要]:

股市:

--谷歌大涨推动Nasdaq指数周五连续第二日创收盘纪录，但能源股下跌向道指和标普500指数施压。Nasdaq指数收高46.96点，或0.91%，至5,210.14点，连续第二日创下收盘新纪录。标准普尔500指数上升2.35点，或0.11%，至2,126.64点，略低于纪录高位2,130.82点。道琼工业指数收跌33.80点，或0.19%，至18,086.45点。

本周，道指上升1.8%；标普500指数大涨2.4%；Nasdaq指数上涨4.3%，创2014年10月来最大周度升幅。

--欧洲股市从六周高位回落，因受近期希腊救助消息推动的释然性涨势后继无力，且沃尔沃汽车股价下跌，也向股指施压。EuroSTOXX 50指数下跌0.2%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数持平，仍接近六周高位。

德国DAX指数收跌0.37%，报11,673.42点。英国富时FTSE 100指数收低0.31%，报6,775.08点；法国CAC指数小幅收涨0.06%，收报5,124.39点。

汇市:

--美元上涨，本周表现为5月来最佳，因通胀和楼市数据强劲，鼓舞了对美国在年底前升息的押注。美元指数周五纽约尾盘升0.20%，本周大涨近2%，为5月22日止当周以来最佳周度表现。

欧元兑美元跌0.25%，报1.0850美元，为5月27日来最低，本周下挫逾2%。英镑兑欧元升至七年半高位0.6992英镑，此前英国央行总裁卡尼对英国升息时机做出了最明显的暗示，称将在今年年底见真章。

债市:

--美国公债收益率曲线趋平，此前美国公布的通胀和楼市数据强劲，巩固了对美联储接近升息的预期。五年期/30年期公债收益率差降至139个基点，为6月17日来最平。

收益率曲线趋平主要是因30年期公债价格大涨21/32，收益率报3.08%，周四尾盘报3.12%。指标10年期公债价格升2/32，收益率报2.35%，当日变动不大。

--欧元区公债收益率全面下滑，因希腊救助最大金主－德国议会批准对希腊第三轮救助磋商。

德国10年期公债收益率下降4个基点至0.75%，而其它欧元区国家10年期公债收益率下降了2-7个基点。Tradeweb价格显示，希腊10年期公债收益率大跌50个基点，报11.22%。

油市:

--布兰特原油期货上扬，美国原油期货走低，市场交投震荡，因预期伊朗将增加石油出口，限制了油价的表现，并拖累两合约连跌第三周。

布兰特9月合约上涨0.18美元，收报每桶57.10美元，本周下跌近3%，本月迄今下跌超过10%。美国8月原油期货仅小跌0.02美元，收报每桶50.89美元，本周跌幅超过3%，本月迄今下跌逾14%。

金属市场:

--金价跌至五年低位，受累于美元上涨、美国将在今年升息的预期和中国过去六年购买的黄金低于预期。铂金逾六年来首次跌穿关键的1,000美元水准；钯金扩大跌势，触及2012年11月来最低。

现货金一度下跌1.1%，至2010年4月来最低每盎司1,130.70美元，最新跌1%，报每盎司1,133.13美元，本周可能下跌2.6%，为3月初来最大周度跌幅。美国8月期金收跌1%，报每盎司1,131.90美元。现货铂金大跌1.4%，至每盎司991美元，为2009年2月来最低。现货钯金大跌2.5%，至2012年11月来最低每盎司613.47美元。现货银下跌0.9%，报每盎司14.84美元。

--伦敦期铜下滑，受对主要消费国－中国需求的不确定性及美元上涨打压，但中国股市反弹预计将限制期铜的跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收挫逾1%，报5,480美元，周四收报5,560美元。(完)

(整理 利棣儿/李婷仪 审校 李军/许娜)

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