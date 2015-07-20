《路透早报》--7月21日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国6月外商直接投资

--瑞士6月贸易收支(0600)

--香港6月消费者物价指数(0830)

--英国6月公共部门净借款及收支短差(0830)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行公布7月利率会议记录(0130)

--新加坡金管局局长孟文能就该机构的年度报告举行记者会(0400)

--日本央行总裁黑田东彦在泰国Cambridge Society发表演说(1315)

--英国财务大臣奥斯本向下议院财政委员会递交预算说明(1315)

--英国央行总裁卡尼在政策交流接待会上发表演说(1700)

--南非央行展开为期三天的货币政策会议(至7月23日)

重要企业财报：苹果、纽约梅隆银行、微软、雅虎和联合技术

以下为7月20日下午5:00至7月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--消息人士称，中证金原定于近日发行1,000亿元短融的计划被延期

四位消息人士周一对路透表示，中国证券金融公司原定于近日发行1,000亿元人民币短期融资券，并在上周向市场中的各大机构征询过意见，但目前已被告之募资计划延期。

一位了解情况的消息人士称，本次发行由招商银行作为主承销，计划发行1,000亿元，期限三个月，票面利率为4.4%。路透尚未联络到中国证监会相关部门给予置评。

中证金1,000亿元短融发行计划暂缓，明确传递出中国救市成功的信号。

--独家：消息称美光认为清华紫光并购计划会因国安顾虑无法实现

据知情消息人士称，美光(Micron Technology)已回覆中国清华紫光，认为后者230亿美元的收购提议不现实，因美国当局会因国家安全顾虑加以阻止。美光的回应凸显出清华紫光将须克服的阻力，因为现代化武器极大的依赖电脑芯片(晶片)。

--美国圣路易斯联储总裁布拉德称，9月升息机会高于50%

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一对Fox Business network表示，美联储(FED)9月升息的可能性高于50%。他指出，由于通胀将会升高，劳动市场闲置将会结束，美联储应该提前动作。

受到布拉德言论影响，美债收益率上涨，美元指数触及近三个月最高。

--希腊银行业恢复营业，政府开始偿还部分债务

希腊周一重启银行业，并下令偿还所欠国际债权人的数十亿欧元款项，这是在该国上周签署协议，同意严苛的新救助改革方案以来，开始回归正常的初步信号。但目前资本管制犹存。周三救助协议新投票之前，议会中支持及反对席位旗鼓相当。

--IBM营收连续第13季下降，股价盘后大跌约5%

全球最大科技服务公司IBM第二季营收为208.1亿美元，连续第13季下降，且低于分析师预估的209.5亿美元。该公司继续剥离低利润业务影响了营收，而强势美元亦给其业绩造成压力。第二季经调整每股获利为3.84美元，预期为3.78美元。股价盘后下挫约5%。

--摩根士丹利获利超预期，交易业务营收大增

摩根士丹利第二季每股获利为0.79美元，高于预期，因其债券与股票交易业务力压华尔街同业。此业绩报告为美国大型银行财报季画下强劲的句点--高盛除外--不过许多银行更多是凭藉比摩根士丹利削减更多成本与降低更多法律支出而达成，而摩根士丹利则是因多数业务表现强劲而交出亮丽业绩。摩根士丹利股价收低0.4%，稍早触及金融危机以来高点40.94美元。

--调查结果显示东芝浮报获利达12亿美元，高层知情

一独立委员会周一在一份报告中表示，东芝在数年时间内浮报营业利润1,518亿日圆(12.2亿美元)，高层涉入这起“制度”会计违规。东芝向东京证交所申报的摘要报告中，调查小组指出，社长田中久雄及前一任社长、现任副会长佐佐木则夫清楚知道浮报获利及延后申报亏损的问题，公司存在着“避免违背上级意愿”的文化。根据申报文件，该委员会将在周二1000GMT召开记者会。

[市场摘要]:

股市:

--美股周一小幅收涨，因企业季报期开局好于预期提振投资者信心，但商品市场下跌限制大盘升幅。科技股是亮点之一，扶助Nasdaq指数连续第三日创收盘纪录。

道琼工业指数收涨13.96点，或0.08%，至18,100.41点；标准普尔500指数上升1.64点，或0.08%，至2,128.28点；Nasdaq指数收高8.716点，或0.17%，至5,218.859点。

--欧洲股市从六周高位回落，尽管在就新一轮救助条款达成一致后，希腊局势开始恢复正常。金价回落重创金矿股。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.3%，报1,613.95点，逼近日低，之前触及5月29日以来最高1,621.31点。STOXX Europe 600指数今日也收高0.3%。

德国DAX指数收高0.53%，报11,735.72点。英国富时FTSE 100指数收涨0.2%，报6,788.69点；法国CAC指数上扬0.35%，收报5,142.49点。

汇市:

--美元兑一篮子货币触及近三个月最高，因随着交易商对美联储将在今年晚些时候升息的预期升温，美国公债收益率攀升。金价跌至1,100美元之下的五年低位也增加了美元的吸引力。

纽约尾盘，美元指数上涨0.2%，报98.035，稍早触及4月23日以来最高98.088。美元兑欧元持稳在1.08280美元。美元兑日圆在欧洲交易时段触及四周半峰值124.390日圆，后缩减涨幅至124.265日圆，较上周五上涨0.1%。

债市:

--美国短期公债收益率(殖利率)触及逾两周最高水准，因圣路易斯联储总裁布拉德发表强硬言论，且对公司债供应的预期降低避险公债需求。

美国三年期公债价格下跌3/32，收益报1.088%，周五尾盘报1.053%。美国两年期公债价格下滑2/32，收益率从周五尾盘的0.670%升至0.702%。指标10年期公债价格下滑6/32，收益率从周五尾盘的2.349%升至2.372%。

--欧元区公债收益率全面下跌，因希腊危机逐步缓和，且未来几周大量回赎将提振欧债需求，投资者调整头寸。

西班牙和意大利10年期公债收益率在伦敦早盘下跌最多6-7个基点，1600GMT时，两者小幅回升，分别报1.91%和1.94%。葡萄牙10年期公债收益率跌7个基点，报2.61%。10年期德国公债收益率跌3个基点，报0.71%。

油市:

--原油期货下跌，美国原油盘中跌穿每桶50美元，因供应充足、伊朗石油出口增加前景和美元续涨，合力向油价施压。

9月布兰特原油下跌0.45美元，收报每桶56.65美元，交投区间为56.33-57.44美元。将在周二到期的8月美国原油下跌0.74美元，收报每桶50.15美元，盘中跌至49.85美元，为4月来首次跌穿50美元。

金属市场:

--金价急跌超过4%，至五年低位，因在周一亚洲交易时段早盘，上海和纽约市场突然遭遇一波抛售，引发一次小规模闪崩，使金市数年来最大规模的抛售雪上加霜。

1954GMT，现货金急跌2.8%，报每盎司1,102.05美元，连跌第六日，盘中触及2010年3月以来最低1,088.05美元。美国8月期金收跌2.2%，报每盎司1,106.80美元。

--伦敦期铜触及近两周最低，美元上涨和金价跌至数年低位向市场施压，但之后反弹收平，因投资者消化中国良好的数据和中美两国股市上涨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在5,480美元，稍早触及7月8日来最低5,429美元。期锡下挫1.5%，报每吨15,550美元。现货锡较三个月期锡升水60美元，为去年5月来最高。

(整理 李婷仪 审校 许娜)

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