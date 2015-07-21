《路透早报》--7月22日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾6月季调失业率(0030)

--澳洲第二季消费者物价指数(CPI)(0130)

--法国7月企业景气指数(0645)

--意大利5月工业订单及工业销售(0800)、5月零售销售(0900)

--美国一周抵押贷款市场指数及再融资指数(1100)

--美国5月联邦住房金融局(FHFA)房价指数(1300)

--美国6月成屋销售年率(1400)

--韩国第二季国内生产总值(GDP)初值(2300)

--日本6月进出口及贸易收支(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行总裁史蒂文斯于Anika Foundation午餐会上发表演说(0305)

--英国央行公布7月会议记录及货币政策委员会(MPC)投票结果(0830)

--美国财长杰克卢参加就2015年社会保障和医疗保险托管人报告召开的联合新闻发布会(1830)

--新西兰央行利率决定(2100)

重要企业财报：美国运通、波音、可口可乐、高通、德州仪器、易安信电脑系统(EMC)、纽蒙特矿业和雅培制药

以下为7月21日下午5:00至7月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--苹果第四季营收预估逊于预期，股价盘后下挫近7%

苹果股价周二盘后下挫近7%，因公司第四季营收预估低于市场预期，且iPhone的部分销售目标未能实现。尽管苹果在中国市场录得强劲营收，较上年同期增长逾一倍至132.3亿美元，其营收预估仍盖过了这一利好影响。苹果预测，第四季营收为490-510亿美元。而根据汤森路透I/B/E/S，分析师的预估均值为511.3亿美元。

苹果股价急跌，扶助推动美股股指期货扩大跌幅。

--微软第四季净亏32亿美元，因计入诺基亚电话业务相关支出

微软公布季度净亏损32亿美元，受累于与诺基亚电话业务和裁员相关的一次性支出，以及对视窗操作系统的需求疲弱。微软截至6月30日的第四季每股净亏损0.40美元；营收下降5%，至221.8亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师预计第四季每股盈利0.56美元，营收为220.3亿美元。

微软股价周二盘后急跌3.5%，亦帮助推动美股股指期货扩大跌幅。

--独家：消息人士称，丰田汽车推迟在中国设厂生产Lexus计划

丰田汽车在中国设厂生产顶级雷克萨斯(Lexus)品牌的计划可能至少要等到2018年或更晚，因为中国汽车市场成长急剧放缓，而且日圆走软使得在日本本土生产汽车更具成本优势。丰田高管称，希望提高Lexus在华销量至每年10万辆以上。此外，丰田也不愿与中国国内合资伙伴分享雷克萨斯业务的控制权。

--日本央行总裁称通胀率将“明显”加速，预计不需更多QE举措

日本央行总裁黑田东彦表示，由于就业市场紧俏，他预期通胀率将在未来几个月明显加速，并预计目前不需要追加量化宽松(QE)举措。黑田东彦还称，消费物价将在2016财年上半年的某个时候达到2%的通胀目标。

黑田东彦此番言论之后，日圆兑美元上涨。

--希腊政府称纾困协商将在8月20日前完成；标普上调希腊评级展望

希腊政府发言人称，希望与国际债权人就现金换取改革的纾困谈判在8月20日之前完成。发言人Olga Gerovasili在声明稿中称，在国会周三就国际金主要求的新一套改革方案进行表决之后，协商就会展开。

标普将希腊评级展望从负面上调至稳定，主权信用评级从CCC-上调至CCC+。标普称，上调希腊长期评级是认为在未来六到12个月，该国商业债务违约不再是不可避免。标普认为希腊退出欧元区的可能性仍高于三分之一，但低于50%。

由于对希腊的悲观情绪缓和，令交易商减少空头押注，欧元兑美元周二从三个月低点反弹。

--雅虎第二季获利不及市场预期，因业务支出增加

雅虎公布截止6月30日第二季扣除特殊项目的每股盈余(EPS)为0.16美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期为0.18美元。季度获利不及预期，因公司增加支出用于吸引网站用户，以便更好地与谷歌和Facebook竞争。雅虎股价在盘后交易中大跌3%。

[市场摘要]:

股市:

--美股周二下跌，IBM和联合技术的业绩为财报季开局的乐观情绪降温。科技企业巨擘苹果和微软盘后公布季度业绩和财测后股价急跌，美股股指期货扩大跌幅。道琼工业指数下挫1%，百分比跌幅约两周最大，IBM和联合技术在道指181点的跌幅中贡献了约118点。

道琼工业指数收跌181.12点，或1.0%，至17,919.29点；标准普尔500指数下滑9.07点，或0.43%，至2,119.21点；Nasdaq指数收低10.74点，或0.21%，至5,208.12点。

--欧洲股市从昨日触及的六周高位回落，在诺华制药公布了低于分析师预期的季度业绩后，制药股领跌。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫1.1%，报1,596.34点，昨日触及六周高位。

德国DAX指数收低1.12%，报11,604.80点。英国富时FTSE 100指数收低0.29%，报6,769.07点；法国CAC指数下滑0.7%，收报5,106.57点。

汇市:

--欧元兑美元从三个月低点反弹，因对希腊的悲观情绪缓和，令交易商减少空头押注，而日圆兑美元上涨，因日本央行总裁对通胀的言论利多日圆。商品货币攀升，部分因金价近期跌势暂歇。

纽约尾盘，欧元兑美元升1.1%，报1.0940美元，之前一度再度测试周一所创的近三个月低点1.0808美元。本月迄今，欧元大跌1.7%。美元兑日圆跌0.3%，报123.95日圆。

债市:

--美国公债价格上涨，此前美国企业公布的业绩疲弱，拖累美股，并带动了对避险美国公债的需求，但对美联储可能在9月升息的预期限制了升幅。

指标10年期公债价格尾盘升8/32，收益率从周一尾盘的2.37%降至2.35%。30年期美国公债价格升13/32，收益率报3.08%，周一尾盘报3.11%。美国三年期公债价格升2/32，收益报1.06%，周一尾盘报1.09%。

--欧元区公债收益率上涨，因油价反弹和意料之外的大批欧元区公债发售使市场承压，市场原本预计本周只有葡萄牙标售公债。

西班牙和意大利10年期公债收益率各升9个基点，分别报2.04%和1.99%。德国10年期公债收益率上涨2个基点，报0.74%，稍早低见0.685%。

油市:

--原油期货在震荡交投后保持涨幅，近月8月美国原油期货到期，结算价高于50美元，美元走软提供了支撑。交易商称，因市场预期上周美国汽油库存再度增加，美国RBOB汽油期货表现疲弱，限制了原油的升幅，特别是布兰特原油期货。

美国8月原油期货今日收盘后到期，结算价报50.36美元，升0.21美元，盘中一度跌至49.77美元。9月布兰特原油期货升0.39美元，结算价报57.04美元，盘中在56.33-57.44美元之间波动。

金属市场:

--金价小幅上涨，周一时触及五年低位，录得数年来最大单日跌幅。许多交易员预计金价将进一步下跌，因预期美国升息和印度需求迟滞。

1900GMT，现货金上涨0.2%，报每盎司1,098.58美元，但交易商仍然惴惴不安，因中国市场成交量连续第二日异常大，许多人怀疑金市这波卖盘是来自中国。美国8月期金收跌0.3%，报每盎司1,103.50美元，为2010年2月来最低收位。

--伦敦期铜下滑，因市场担心最大消费国中国需求前景，但美元走弱扶助限制期铜跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报5,455美元，低于周一收盘价5,480美元。指标期镍稍早大涨2.4%，至每吨11,980美元两周高位，因中国贸易数据显示，6月镍进口跳升至近4万吨。期镍收报11,675美元，低于上日的11,700美元。(完)

(整理 李婷仪 审校 许娜)

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