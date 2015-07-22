《路透早报》--7月23日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国6月银行结售汇及代客涉外收付款数据

--台湾6月工业生产年变动率(0800)

--意大利6月对非欧盟地区贸易收支初值(0800)

--英国6月零售销售(0830)

--美国一周请领失业金数据(1230)

--加拿大5月零售销售(1230)

--欧元区7月消费者信心指数初值(1400)

--美国6月领先指标(1400)

--美国7月堪萨斯城联储制造业综合指数(1500)

--韩国7月消费者信心指数(2100)

--新西兰6月进出口及贸易收支(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--南非央行公布利率决定(1300)

--欧洲央行管委会成员魏德曼发表讲话，从央行视角看待金融市场一体化(1445)

重要企业财报：亚马逊、卡特彼勒、通用汽车、美国电话电报公司、陶氏化学、康卡斯特、Visa、自由港麦克默伦铜金矿公司、星巴克、礼来(Eli Lilly)、3M和必治妥施贵宝

以下为7月22日下午5:00至7月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国6月成屋销售接近八年半高位，房价大幅上涨

美国6月成屋销售增长3.2%，年率为549万户，创2007年2月来最高，表明存在的积压需求应会推动地产市场复苏，并可能让美联储(FED)仍走在今年稍晚升息的道路上。

数据公布后，美元指数扩大稍早涨幅，欧元及日圆兑美元均跌至日内低位，美股房屋指数亦劲扬1.4%，表现胜过大盘。

--新西兰央行降息25基点，预期未来需继续放松政策

新西兰央行周四降息25基点至3.0%，为6月以来第二次降息，应对乳品价格下滑及通胀持续低迷带来的问题。央行并称因经济前景变弱，可能将进一步放宽政策。央行还承认新西兰元自4月以来“明显”下滑，但认为鉴于大宗商品出口价格疲软，新西兰元还需进一步贬值。

新西兰央行宣布降息后，新西兰元兑美元跳升至0.6650美元高位，降息决定发布前报0.6570美元。

--韩国第二季GDP初值成长0.3%，不到第一季的一半且低于预期

韩国央行周四公布的初值显示，4-6月当季经济较前季仅成长0.3%，创两个季度来最慢,且略低于路透调查预估的增长0.4%，因中东呼吸综合征(MERS)疫情打击消费。第二季国内生产总值(GDP)同比增长2.2%，亦逊于路透调查预估中值的增长2.3%。

--美国高通将裁员15%和削减成本，并可能进行分拆

美国芯片(晶片)生产商高通表示可能将公司分拆。面对日益激烈的竞争，该公司发布了今年以来的第三次获利预警，并宣布裁员和削减成本的计划。高通表示将削减大约14亿美元成本，裁撤约4,500名全职员工，约占总员工数的15%；同时还将提高对股东的资本回报。

高通股价周三在盘后交易中下跌约1%至63.50美元。该股市值一年来缩水了五分之一。

--其它重要企业财报

* 波音季度获利大降33%，受与军用运油飞机相关的大额费用打击，该公司并调降2015年获利预估。

* 美国德州仪器第二季营收同比下降1.8%，第三季营收预估亦低于市场预期，因用于工业与通信设备及个人电脑芯片需求疲弱。

* 可口可乐季度获利及营收优于预期，因调涨北美售价抵销了强势美元所带来的冲击，而该公司称今年可能调降回购股票的支出。

* 美国制药大厂雅培制药季度获利暴增68%，受助于该公司品牌非专利药销售增加。

* 芯片设计厂商ARM第二季获利大增32%，受来自苹果iPhone 6等设备的使用费飙升提振，该公司并称，只要消费者支出保持稳定，该公司全年获利将达到市场预期。

--OPEC代表称，油价下跌是短期现象，预期需求将增强

多位波斯湾石油输出国组织(OPEC)成员国及其他国家代表表示，油价本月下跌可能是短期现象，将不会促使OPEC扬弃维持产出不变以保卫市占率的政策。三名OPEC代表本月发言指出，油价不太可能持续下跌，OPEC不会改变策略，并称预期需求将转强。

[市场摘要]:

股市:

--美股周三连续第二日收低，包括苹果在内的科技企业巨擘业绩令人失望，带动科技股下挫。苹果大跌4.3%，至125.14美元，录得2014年1月来最大单日百分比跌幅，苹果股价骤降，对三大股指拖累最大。

道琼工业指数收跌68.25点，或0.38%，至17,851.04点；标准普尔500指数下滑5.06点，或0.24%，至2,114.15点；Nasdaq指数收低36.35点，或0.7%，至5,171.77点。

--欧洲股市下滑，苹果发布的营收预估逊于预期，连累欧洲科技股领跌。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫0.6%，报1,586.46点。

德国DAX指数收低0.72%，报11,520.67点。英国富时FTSE 100指数收低1.5%，报6,667.34点；法国CAC指数下滑0.47%，收报5,082.57点。

汇市:

--美元上涨，此前在周二录得一个月最大单日跌幅；英镑走强，因英国央行上次货币政策会议记录暗示一些委员支持升息。

美元指数升0.3%，报97.595，美国成屋销售数据强劲重燃对美元的买盘。英镑兑美元升0.25%，报1.5599美元。英镑兑欧元升0.6%，报0.6991英镑。日圆兑美元下滑0.2%，报124.07日圆。欧元兑日圆跌0.2%，报135.28日圆。

债市:

--美国长期公债收益率跌至近两周低点，因投资人对美联储短期内升息的预期升温。美股和油价走软也扶助带动对美国公债的需求。30年期公债收益率触及7月9日来最低3.03%，重挫约4个基点。指标10年期公债收益率也跌至7月9日来最低2.3%。

指标10年期公债价格尾盘升4/32，收益率从周二尾盘的2.34%降至2.33%。30年期公债价格升24/32，收益率报3.04%，周二尾盘报3.08%。

--欧元区公债收益率下滑，因美国多家企业公布的业绩令人失望，拖累股市走软，且油价下滑压制通胀短期内能回到欧洲央行目标水准的预期。

德国10年期公债收益率跌3个基点，报0.69%，稍早一度高见0.74%。其他最高评等欧元区公债收益率跌幅相若。西班牙和意大利10年期公债收益率跌2-4个基点，分别报2.00%和1.94%。葡萄牙10年期公债收益率下跌5个基点，报2.63%。

油市:

--油价下跌，美国原油结算价不到每桶50美元，此前美国政府数据显示上周原油库存增加，且美元上涨和全球股市回落也令油市承压。

美国9月原油下跌1.67美元，结算价报每桶49.19美元，为4月来首见结算价不到50美元，盘后触及9月合约低位49.04美元。9月布兰特原油下跌0.91美元，结算价报每桶56.13美元。

金属市场:

--金价下挫逾1%，至五年低位，因美元反弹燃点黄金下行动能，投资者在金价本周稍早大跌后继续撤离市场。全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust持有的黄金仓位周二又减少4.8吨，连续第四日减少，其黄金持仓量较2012年峰值下降近一半。

1841GMT，现货金下跌0.8%，报每盎司1,092.40美元，此前触及五年低位1,086.90美元。美国8月期金收跌12美元，报每盎司1,091.50美元。

--伦敦期铜触及两周低点，因对最大消费国中国需求的忧虑加重，且全球股市下跌巩固负面人气。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌1.7%，报5,360美元，稍早触及5,346.50美元日低。

期铝早盘下滑至1,651美元，为7月8日来最低，收报1,659美元，上日收报1,661美元。期锡稍早劲跌5%，至14,600美元的一周低点，之后收报14,800美元，周二收报15,375美元。期铅自周二的1,790美元跌至1,775美元，盘中触及1,755美元的两周低位。(完)

(整理 李婷仪 审校 许娜)

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