《路透早报》--8月17日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第二季国内生产总值(GDP)(16日2350)

--欧元区6月贸易收支(0900)

--美国纽约联储8月制造业指数(1230)

--全美住宅建筑商协会(NAHB)8月房屋市场指数(1400)

--美国6月整体资本净流动(2000)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--暂无重大经济事件

以下为8月14日下午5:00至8月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国央行：未来人民币汇率出现跳跃式调整的可能性大幅下降--首席经济学家

中国央行研究局首席经济学家马骏周日表示，上周二至周四间人民币汇率贬值的直接原因是对人民币兑美元中间价定价机制的修正，是强化汇率定价市场化程度的一项特别措施。随着人民币定价机制市场化程度的提高，汇率的短期灵活性会提高，有助于避免汇率过度偏离均衡水平，因此反而会大幅降低未来出现跳跃式调整的可能性。

--中国社会：天津爆炸事故遇难人数升至112人，失联人员95人--新华

中国官方媒体新华社周日援引天津港“8.12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故新闻发布会数据，截至当日9时，事故现场已发现112具遗体，其中确定身份24人，88人身份尚未确定。

--美国7月工业生产受汽车产量大增支撑，8月消费者信心微跌

美国7月工业生产创八个月最大增幅，因汽车产量大增，这是又一个利好第三季经济增长的迹象，支撑了美联储下月升息的前景。虽然周五公布的其他美国数据显示，8月初消费者信心略有下降，但普通家庭对个人财务状况乐观，对消费者支出来说是个吉兆。7月就业和零售销售数据也发出有关经济的乐观讯号。

周五的经济数据令市场保持了对美联储将在年底前升息的预期。数据公布后，提振美元及美股走强，美国公债收益率上涨。

--IMF报告：近期人民币汇改或使中国“很接近”采取浮动汇制

国际货币基金组织(IMF)一位高级官员周五在IMF对中国经济的评估报告中称，中国近期对人民币汇率管理做出的调整，或使中国“很接近采取浮动”汇率机制。IMF中国代表团团长Markus Rodlauer称，新体系理论上将允许人民币汇率一周最多波动10%，并接近市场靠自己力量可确定的汇率水平。

--欧洲政经：欧元区财长批准对希腊第三轮援助，争取IMF参与管理计划

在希腊议会同意接受诸多严苛的条件后，欧元区财长最终同意最多向希腊贷款860亿欧元(955亿美元)。假设计划在下周得到德国和其他国家议会的最后批准，首批260亿欧元援助将在下周三获得欧洲稳定机制(ESM)的批准。

--美国经济：经济学家下调下半年成长预估，但上调明年首季预估

费城联储公布的季度调查显示，经济学家下调今年第三季和第四季美国经济增长预估，但上调明年首季经济增长预估。经济学家对美国国内招聘的前景作了类似的下调，但维持通胀预估，指在可预见的未来会保持温和。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收升，结束走势震荡的一周，因美国经济数据强劲及欧元区财长同意实施希腊第三轮救助计划。道琼工业指数收升69.15点，或0.4%，至17,477.40点；标准普尔500指数收高8.15点，或0.39%，至2,091.54点。Nasdaq指数上涨14.68点，或0.29%，至5,048.24点。本周，道指上涨0.6%，标普500指数升0.7%，Nasdaq指数上涨0.1%。

--欧洲股市下滑，本周跌幅为逾一个月来最大,此前中国安排人民币贬值。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收低0.7%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.1%，本周下跌3%，为7月底来表现最差的一周。德股DAX指数下跌0.27%，报10,985.14点，法股CAC指数下滑0.61%，报4,956.47点，英股富时100指数下跌0.27%，报6,550.74点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币小涨，因美国公布的PPI和工业生产数据令人鼓舞，而欧元以下滑为表现不错的一周收关，尽管希腊议会批准了新的救助协议。美元回稳，本周稍早因中国安排人民币贬值，在全球金融市场掀起轩然大波，并引发投资人对全球第二大经济体的担忧后，美元下滑。美元指数周五上升约0.1%，报96.670，本周下滑1%，为九周来最大跌幅。美元兑日圆跌0.1%，报124.28日圆，本周小幅收高。欧元兑美元在纽约尾盘跌0.3%，报1.1110美元，本周上涨1.3%。

债市:

--美国短期公债收益率上涨，受助于美国7月PPI连续第三个月上升，这令美联储早至9月就开始升息的机率增加。五年期/30年期公债收益率差收紧3.40个基点，至近125个基点。对美联储利率政策变动最为敏感的短债之一的五年期公债跌2/32，收益率报1.5871%。30年期长债价格升13/32，收益率报2.8361%。指标10年期公债价格持平，收益率报2.1854%。

--欧元区公债收益率大多上涨，此前美国公布了强劲的工业和生产者物价数据，这可能促使美联储早至9月就开始升息。德国10年期公债收益率升2.5个基点，报0.66%，意大利和葡萄牙公债收益率也上涨。希腊10年期公债收益率逆市下滑53个基点，至9.61%的五个月低点。

油市:

--美国原油期货在跌至六年半新低后小幅反弹，因投资人担心全球供应过剩，美国原油期货连跌第七周。布兰特原油期货下滑，近月期货周五到期。美国9月原油期货收涨0.27美元，报每桶42.50美元，盘中触及41.35美元的2009年3月来最低，日高则报42.96美元，本周该期货大跌逾3%。9月布兰特原油收盘后到期，收低0.19美元，报每桶49.03美元，但本周上扬近1%，结束了六周连跌。10月布兰特原油期货也下滑。

金属市场:

--金价下跌，因美国经济数据良好推动美元上涨，且投资者衡量中国干预人民币汇价对美国升息时间上的影响。周五1805 GMT，现货金下跌0.2%，报1,112.36美元，周四触及7月20日来最高1,126.31美元。美国12月期金跌0.3%，报每盎司1,112.70美元。现货银大跌1.7%，至15.15美元日内低位。

--伦敦金属交易所(LME)期铜下滑，因美元走强和需求疲弱，尽管中国央行似乎暂停引导人民币下滑，令金属进口商恢复了一些购买力，投资人松了口气。LME期铜下跌0.3%，报5,170美元，本周期铜走势动荡，中国安排人民币贬值打压铜价一度跌至六年低点5,062美元。(完)

(整理 李婷仪 审校 于春红)

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