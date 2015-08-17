《路透早报》--8月18日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国国家统计局公布7月70个大中城市住宅销售价格

--中国外管局公布7月银行结售汇及代客涉外收付款数据

--香港公布5-7月失业率

--澳洲7月新车销售(0130)

--英国7月消费者物价指数(CPI)及零售物价指数(RPI)(0830)

--英国7月未经季调生产者物价指数(PPI)投入物价(0830)

--美国7月建筑许可年率及房屋开工年率(1230)

--韩国7月PPI(2100)

--新西兰第二季PPI(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行公布8月政策会议记录(0130)

--西班牙央行总裁林德在国会就2016年预算草案发表讲话(0800)

--印尼央行召开理事会会议，会后举行记者会

以下为8月17日下午5:00至8月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--泰国曼谷爆炸致19人死亡，百余人受伤

泰国曼谷著名的四面佛寺附近周一发生炸弹爆炸，导致包括三名外国游客在内的19人死亡，并有百余人受伤。泰国政府称，此次爆炸是为了破坏泰国经济。曼谷邮报援引泰国警方的说法称，截止1720 GMT，爆炸造成19人死亡，123人受伤。爆炸发生在位于曼谷市中心的四面佛寺附近，尚未有组织或个人声称对此次爆炸负责。

--美国制造业数据下滑，但楼市数据亮眼

美国纽约联储周一公布，纽约联邦储备银行8月制造业指数降至2009年以来最低，因新订单和出货急剧下滑，不过未来景气状况指数改善。纽约联储8月纽约州制造业指数从7月的正3.86降至负14.92，为2009年4月以来最低水准。不过未来景气状况指数从27.04升至33.64。

另外，全美住宅建筑商协会(NAHB)公布，美国8月住宅建筑商信心指数升至追平近10年前水平后的最高水平。[nL3S10P60G]此数据提振美国股市上扬，盖过了稍早因8月纽约联储制造业数据意外回落引发的担忧。

--美国认为中国输美钢架产品存在倾销和补贴行为

美国商务部称，中国在美国市场以低于公平水准的价格倾销钢制搁架产品，并向生产商提供不公正补贴。该部已采取行动，向针对此类产品征税更进一步。商务部表示，美国海关将开始征收现金保证金，以抵消倾销差价，同时等待最终认定对美国行业造成的损害。

--大众汽车称约2,700辆汽车在中国天津港爆炸中受损

大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)称，约2,700辆进口大众汽车上周在中国天津港爆炸中受损。天津为中国最大汽车进口港口。稍早法国雷诺汽车(Renault)证实其有近1,500辆汽车过火损毁。

--希腊执政党内部对援助协议分歧严重，齐普拉斯可能寻求信任投票

希腊几位部长级高层人士表示，由于此前执政的左翼激进联盟党(Syriza)议员对该国新通过的援助协议表示反对，政府可能寻求信任投票。

[市场摘要]:

股市: --美国股市周一上扬，之前强劲的楼市数据提振房屋建筑类股，另外，投资者买入近期受创的生物科技和媒体股。道琼工业指数收升67.78点，或0.39%，至17,545.18点；标准普尔500指数收高10.90点，或0.52%，至2,102.44点；Nasdaq指数上涨43.46点，或0.86%，至5,091.70点。

--欧洲股市基本持平，在纽约联邦储备银行公布8月制造业指数降至2009年以来最低后，德国股市遭遇卖压。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.25%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收升0.2%。德股DAX指数盘中触及逾一个月最低水准，指数收跌0.41%，报10,940.33点。法股CAC指数收高0.57%，报4,984.83点，英股富时100指数下跌0.01%，报6,550.30点。

汇市: --美元走强，兑一篮子货币连升第三日，因交易员关注美联储可能升息，且对人民币贬值将引发“货币战争”的担忧消退。美元指数因预期美联储不久将开始升息而受益，尾盘上扬0.30%。美元兑欧元盘中触及五日最高1.1063美元，后回落至1.1073美元，日内上扬约0.30%。美元兑日圆上扬0.10%，报124.45日圆。美元兑英镑升0.35%，报1.5587美元。

债市: --美国公债价格上涨，因纽约联储银行8月制造业指数降至2009年以来最低，令人担心该数据疲弱可能拖累反应美国经济成长的其他数据的表现。1831GMT，指标10年期公债上涨13/32，收益率报2.15%，低于数据公布前的2.18%。

--西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率下跌，希腊达成第三轮救助协议以及中国人民币汇率企稳，提振较低评级的欧元区资产。西班牙10年期公债收益率下跌7个基点，至1.95%。意大利及葡萄牙10年公债收益率跌幅亦类似，分别跌至1.76%及2.39%。希腊两年期公债收益率 大跌逾两个百分点，至略高于10.69%。希腊10年期公债收益率跌半个百分点，至9.12%。德国10年期公债收益率收低约2个基点，至0.63%。

油市: --油价下挫约1%，美国原油触手可及六年半新低，此前全球第三大原油消费国日本称第二季经济萎缩，且中国经济持续放缓也打压市场人气。美国原油结算价下跌0.63美元，或1.5%，报每桶41.87美元，日低为41.64美元，逼近周五触及的近月合约2009年3月来最低41.35美元。布兰特原油结算价下跌0.45美元，或近1%，报每桶48.74美元

金属市场: --金价上涨，在录得三个月来最大周度涨幅后继续攀升，受助于美国数据弱于预期，以及围绕人民币贬值有关的不确定性犹存。1902 GMT，现货金上扬0.2%，报每盎司1,116.40美元。美国12月期金上涨0.5%，报每盎司1,118.40美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜下滑，受累于中国需求放缓的前景和美元上涨。LME期铜收盘时没有成交，最后买盘跌1%，报5,114美元。三个月期铝收报1,567美元，低于周五的1,580美元。(完)

(整理 李婷仪 审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。