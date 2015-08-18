《路透早报》--8月19日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本7月进出口及贸易收支(18日2350)

--中国二季度金融机构直接投资流量数据

--欧元区6月调整经常帐(0800)

--欧元区6月净投资(0800)

--美国一周抵押贷款市场指数及再融资指数(1100)

--美国7月消费者物价指数(CPI)(1230)

--美国7月克利夫兰联邦储备银行CPI中值(1530)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月会议记录(1800)

--韩国企划财政部长官崔炅焕参加韩国进出口银行的会议，讨论当前经济事件。

--泰国央行公布8月政策会议的会议记录(0200)

--冰岛央行宣布利率决定(0800)

--土耳其央行与经济学家举行会议(0730)

以下为8月18日下午5:00至8月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国7月房屋开工上升至近八年高位，但建筑许可下滑

美国7月房屋开工上升至近八年高位，因建筑商加紧修建独栋房屋，显示出经济几乎火力全开。7月房屋开工经季节调整后增加0.2%，年率为121万户，为2007年10月以来最高。6月和5月房屋开工则上修，表明建筑商对经济愈发有信心。但建筑许可在强劲成长后下滑16.3%。

数据提振了美联储最早在下月升息的预期。美元兑一篮子货币走高，而美国公债价格下跌。标准普尔住宅建筑商指数盘中上扬3.09%，收高2.29%，跑赢受沃尔玛业绩不佳拖累的大盘。

--沃尔玛获利不及预期并下调年度预测，因药店利润下滑

全球最大零售商--沃尔玛公布季度获利逊于预期，并下调全年财测，因面临劳工成本上升、药店利润率受压，以及英国超市连锁店营收下滑的问题。截止7月31日止的第二季，可归属沃尔玛的净利降至34.8亿美元，合每股盈余(EPS)1.08美元，上年同期分别为39.2亿美元和1.21美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师原平均预期EPS为1.12美元。沃尔玛将截至1月的全年EPS预估调降至4.40-4.70美元。市场预估为每股4.77美元。

--中国央行确认外汇储备7月已完成向国开行和进出口行注资

中国央行周二确认，国家外汇储备已于7月15日、7月20日通过其投资平台公司--梧桐树投资平台有限责任公司，分别向国家开发银行和中国进出口银行注资480亿美元和450亿美元，顺利完成改革方案要求的资本金补充工作。

央行称，外储注资两家银行，一方面将有助于推动其建立以资本充足率为核心的市场化约束机制，解决发展中缺乏有效约束的问题，通过注资，国开行、进出口行的资本实力和抗风险能力明显增强，可持续发展能力进一步提升，资本充足率分别提高至11.41%和12.77%。

--韩国7月PPI较上年同期下跌4.0%，跌速为1999年来最快

韩国央行公布的数据显示，韩国7月生产者物价指数(PPI)同比跌速为1999年初来最快，因全球油价下跌拉低工业制成品价格。7月PPI较上年同期下跌4.0%，延续去年8月开始不断下跌的势态。7月PPI较前月下跌0.3%，6月为持平。

--独家新闻：别克未来在美国新推车款可能大多由中国等海外工厂制造

据熟悉别克母公司通用汽车计划的两位知情人士称，2016年之后，在美国销售的别克品牌汽车可能大多数从中国和欧洲进口。知情人士说，预计只有两款未来在美国推出的车型将在北美生产。这两款车型将取代目前的别克中型轿车君越(LaCrosse)和大型跨界车昂科雷(Enclave)。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收低，标普500指数交投在近一个月来最窄的区间内，因沃尔玛公布业绩后遭到抛售，且对中国经济状况的忧虑使商品类股下跌。道琼工业指数收跌33.84点，或0.19%，至17,511.34点；标准普尔500指数收低5.52点，或0.26%，至2,096.92点；Nasdaq指数下跌32.35点，或0.64%，至5,059.35点。

--欧洲股市涨跌互见，因企业季报良好，抵消中国成长忧虑拖累亚洲市场走疲和商品价格下跌带来的影响。英股富时100指数下跌0.37%，报6,526.29点。法股CAC指数收低0.27%，报4,971.25点，德股DAX指数收跌0.22%，报10,915.92点。

汇市:

--美元兑欧元走强，因数据显示美国房屋开工接近八年峰值，提振了美联储最早在下月升息的预期。中国股市急跌6%，促使很多投资者买入日圆和瑞郎等避险货币，带动这两种货币兑美元走强。纽约尾盘，欧元兑美元下跌0.50%，报1.1025美元。美元兑日圆小涨0.02%，报124.40日圆。稍早触及日高124.51日圆。英镑受英国7月通胀数据强于预期提振，其中核心通胀触及五个月高位。数据公布后，英镑一度攀升至七周高位1.5717美元，通胀数据提振了英国央行将在未来几个月升息的预期，并扶助英镑兑欧元上涨超过1%。

债市:

--美国公债收益率上扬，市场等待美联储周三将公布7月会议记录，从中寻找9月升息可能性的蛛丝马迹。指标10年期公债收益率尾盘报2.19%，高于美国房屋开工数据公布前的2.17%。

--欧元区公债收益率上涨，此前英国消费者物价指数(CPI)意外上升，缓和对商品市场下跌可能令全球通胀迟滞的担忧，且美国房屋开工年率升至近八年高位。英国CPI数据公布后，10年期英债收益率小升，抹去稍早跌势。德国10年期公债收益率升2个基点，报0.65%。西班牙和意大利10年期公债收益率上涨4-5个基点，分别报1.98%和1.80%。

油市:

--原油价格上涨，美国原油攀升约2%，因美国经济数据强劲且押注美国原油库存减少。近月美国原油合约在周四到期前有回补空头，也扶助油价从上周五触及的六年半低位反弹。美国原油结算时上涨0.75美元，报每桶42.62美元，布兰特原油结算价上升0.07美元，报每桶48.81美元，在三日下跌后回稳。

金属市场:

--金价下跌，因美国房屋数据良好，支撑对美联储临近升息的观点，带动美元反弹，而白银下跌，受铜价下跌拖累。1919 GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,116.73美元，美国12月期金下跌0.1%，报每盎司1,116.90美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜跌至心理关口5,000美元以下，因沪综指大跌，令投资者对中国需求增长疲弱的忧虑加重。LME三个月期铜稍早触及4,983美元，收低1.5%，报5,035美元，上日买盘最后报5,114美元。(完)

(整理 李婷仪 审校 于春红)

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