《路透早报》--8月20日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本8月路透短观制造业景气判断指数(19日2330)

--德国7月生产者物价指数(PPI)(0600)

--瑞士7月贸易收支(0600)

--台湾公布7月外销订单(0800)及第二季经常帐(0820)

--香港7月消费物价指数(CPI)

--英国7月零售销售(0830)

--英国8月工业联盟(CBI)总工业订单差值(1000)

--加拿大6月趸售(批发)贸易(1230)

--美国一周请领失业金报告(1230)

--美国7月成屋销售年率(1400)

--美国7月领先指标(1400)

--美国8月费城联邦储备银行制造业指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在主题为“低通胀环境下的宏观经济政策与物价计量问题”的会议上发表演说(0020)。

--美国旧金山联储公布总裁威廉姆斯在雅加达印尼央行-国际清算银行研究会议上的演讲文本(0645)。

--瑞典央行召开执行理事会会议(1100)。

以下为8月19日下午5:00至8月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--就业强但通胀弱，让美联储升息问题变复杂

美联储官员上月普遍认同，经济正在接近应该升息的状况，但担心通胀低迷及全球经济疲软构成的风险太大，所以不能承诺升息。周三公布的会议记录显示，只有一名美联储决策者在7月28-29日会议上准备投票支持升息，而其他部分决策者“认为已达到或有信心将很快达到可以开始上调联邦基金利率目标区间的经济状况”。会议纪录并未明确提到可能在9月升息。

在会议纪录公布后，长期美国公债收益率(殖利率)下跌，美国股市收窄跌幅，美元走软，表明投资者认为会议纪录暗示，美联储将对升息持谨慎态度。

--IMF维持SDR货币篮子组成至明年10月，推迟纳入人民币

国际货币基金组织(IMF)称，将维持特别提款权(SDR)货币篮子组成至2016年10月，给市场更多时间对人民币可能被纳入SDR篮子进行调整。IMF理事会计划11月就是否把人民币纳入SDR做出决策。

中国政府本月放松了对人民币汇率的管控，允许其大幅贬值。IMF将此政策改变视为人民币向可自由兑换迈出的重要一步，为人民币被纳入SDR篮子铺路。但IMF周三宣布的决定，推迟了将人民币纳入SDR篮子的行动。

--机票降价拖累美国7月CPI仅微升，但不会动摇联储升息计划

美国7月消费者物价指数(CPI)仅微幅上升，因为飞机票价录得自1995年以来的最大降幅；不过通胀压力温和不太可能削弱美联储在今年升息的意图。劳工部周三公布，7月CPI较前月上升0.1%，为连续第六个月走高，汽油和食品价格微幅增长。7月CPI较上年同期攀升0.2%，为原油价格暴跌于1月打压CPI下降以来，CPI第二个月同比上涨。

--中国四大国有银行悉数发布中央汇金协议受让其A股股份公告

继中证金上周表态通过协议转让方式向中央汇金公司转让一部分股票后，中国四大国有银行周三晚间悉数发布公告称，汇金公司已于近日通过该方式受让其A股股份。受让后，汇金公司持有各大行股份占比相较一季报皆略有提升。

--德国议会表决支持希腊第三轮纾困方案

德国议员周三投票支持针对希腊的第三轮纾困方案，尽管遭到总理梅克尔所在保守党部分成员反对，称她不能再请求议会再次出手救助希腊政府。共454名德国议员投票支持860亿欧元的希腊纾困案，113票反对，18票弃权。

--德国第二季经济持续好转，预计将继续温和成长

德国财政部周四表示，德国第二季经济持续好转，预计将以温和步伐成长。继第一季增长0.3%后，第二季经济增长了0.4%。财政部还表示，受海外需求升温提振，工业订单充裕支持了经济增长趋势。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收低，盘中交投震荡，因美联储会议记录凸显决策者忧虑全球经济状况，使市场质疑美联储将在下月升息的可能性。道琼工业指数收跌162.61点，或0.93%，至17,348.73点；标准普尔500指数收低17.31点，或0.83%，至2,079.61点；Nasdaq指数下跌40.30点，或0.8%，至5,019.05点。

--欧洲股市下跌，延续近期跌势，因美国通胀数据支撑对美联储不久将升息的预期，而嘉士伯下调财测后股价下滑。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低1.8%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数下挫1.9%。英股富时100指数下跌1.88%，报6,403.45点。法股CAC指数收低1.75%，报4,884.10点，德股DAX指数收跌2.14%，报10,682.15点。

汇市:

--美元下跌。美联储会议记录没有给出何时结束零利率政策的明确信号，预期9月升息的投资者卖出美元。美元指数尾盘下跌0.7%，今日大部份交易时间交投在狭窄的40个基点区间内。欧元兑美元上涨逾1%，报1.1124美元。美元兑日圆下跌0.40%，报123.76日圆，美元兑英镑跌0.20%，报1.5684美元，美元兑瑞郎也下挫逾1%。

债市:

--美国公债收益率下跌，因油价下降令对低通胀的忧虑加深，且美联储7月会议记录称决策者担心通胀迟滞和全球经济疲弱。指标10年期公债上涨14/32，收益率从周二尾盘的2.20%下降至2.15%。

--欧元区公债收益率基本持平，数据显示美国通胀略低于预期，投资者等待更多美联储升息线索。10年期德债收益率小跌，报0.63%。评等较低的10年期西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率上扬1-2个基点，分别报2.00%、1.81%和2.50%。10年期希腊公债收益率上扬10个基点，报9.38%。

油市:

--美国原油期货急挫逾4%，触及六年半低位，且险些跌穿40美元，因上周美国原油库存意外大增，加剧了对全球石油供应过剩的忧虑。周四到期的近月美国原油期货急跌1.82美元，或4.3%，报每桶40.80美元，盘中触及2009年3月以来最低40.46美元。近月布兰特原油期货重挫1.65美元，或3.4%，报每桶47.16美元。

金属市场:

--金价延续升势，触及一个月高位，美联储会议记录暗示9月升息的可能性降低，美元受累走低。1855 GMT，现货金上扬1%，报每盎司1,128.66美元，盘中触及一个月高位1,131.90美元。美国12月期金涨1%，报每盎司1,127.90美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜跌至5,000美元以下的六年低位，油价骤降，加深市场已然因中国经济增长放缓的忧虑。LME三个月期铜收低1%，报每吨4,985美元，稍早触及2009年中以来最低的4,976美元。期锡收涨1.4%，报每吨15,350美元，因LME锡库存减少提供支撑。期铝收涨0.2%，报每吨1,557美元，稍早跌至周二触及的六年低位1,549.50美元。(完)

(整理 李婷仪 审校 于春红)

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