《路透早报》--8月21日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本8月日经制造业PMI初值(0135)

--中国8月财新制造业采购经理人指数(PMI)初值(0145)

--德国9月GfK消费者信心指数(0600)

--法国8月Markit制造业PMI初值(0700)

--德国8月Markit制造业PMI初值(0730)

--欧元区8月Markit制造业PMI初值(0800)

--英国7月公共部门净借款(PSNB)及收支短差(PSNCR)(0830)

--加拿大7月消费者物价指数(CPI)/6月零售销售 (1230)

--美国8月Markit制造业PMI初值 (1345)

--欧元区8月消费者信心指数初值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--无重大经济事件

以下为8月20日下午5:00至8月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊总理齐普拉斯辞职，意在提前选举巩固对纾困计划的支持

希腊总理齐普拉斯周四辞职，希望借助提前选举强化其对权力的掌握。在担任总理的七个月中，齐普拉斯与债权人针锋相对，以期得到更好的救助条件，但最终不得不妥协。政府官员表示，计划在9月20日举行选举。

--美国7月成屋销售升至八年半高点，经济前景更趋光明

美国7月成屋销售升至近八年半高点，8月大西洋沿岸中部地区制造业活动加速扩张，这些迹象显示经济成长稳定，美联储有望今年升息。

全美不动产协会(NAR)公布，美国7月成屋销售按月增长2.0%，年率为559万户，为2007年2月来最高。此外，美国上周初请失业金人数略有增加，但就业市场动能强劲的趋势没有改变。

--惠普营收连续四个季度下滑，股价盘后下挫4%

惠普公布，第三季营收连续第四个季度下滑，受个人电脑(PC)市场低迷以及企业对其服务的需求下降拖累。惠普预计全年调整后的获利将低于预估，股价在周四盘后交易中一度下挫4%。惠普表示，10月止的全年度经调整后的每股盈余(EPS)预估为介于3.59-3.65美元，基本低于分析师平均预估的3.64美元。第三季总营收下降8.1%至253.5亿美元，亦受到美元走强的打击。

--韩国承诺将在必要时采取预防性措施来稳定市场

韩国周五承诺，将在必要时采取预防性措施来稳定市场。韩国与朝鲜(北韩)周四发生交火，导致紧张局势升温。韩国企划财政部副部长Joo Hyung-hwan在高级经济和金融决策官员会议开始时表示，在周四朝韩发生交火后，韩国的资产情况并未出现异动。

--瑞士央行总裁：目前没有必要改变货币政策

瑞士央行总裁乔丹周四在刊出的杂志专访中称，瑞士央行认为目前没有必要调整货币政策，并预期当前的措施能够削弱瑞郎。乔丹表示负利率和准备实施干预应令“被高估的”瑞郎逐渐走弱。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四急跌，标普500指数收在逾六个月低位，且跌至去年收盘水准之下，因担忧中国经济增长失速将拖累全球成长放缓。消费类股领跌大盘；在券商下调迪士尼评级后，该股大跌6%；苹果下滑2%，此前报导称中国第二季智能手机总销量下降。道琼工业指数急跌358.40点，或2.06%，收报16,990.69点；标准普尔500指数重挫43.88点，或2.11%，收报2,035.73点；Nasdaq指数大跌141.56点，或2.82%，收报4,877.49点。[.NCN]

--欧洲股市续跌，德国和英国指标股指触及七个月低位，因对全球成长放缓的忧虑深入人心。希腊股市重挫3.5%，因该国可能将于9月20日提前举行大选。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1.9%，报1,477.35点。8月跌幅已追平6月录得的两年来最大月跌幅。英股富时100指数下跌0.56%，报6,367.89点。法股CAC指数收低2.06%，报4,783.55点，德股DAX指数重挫2.34%，收报10,432.19点。

汇市:

--美元兑欧元和其他主要货币下跌，因对美联储下月升息的押注下降。纽约尾盘，美元指数下跌0.35%，美元兑日圆下滑0.30%，至123.42日圆，英镑兑美元小跌0.05%，至1.5670美元。欧元兑美元触及1.1220美元，为6月30日来最高，尾盘上扬0.75%，报1.1194。

债市:

--美国公债收益率下跌，美联储最新一份会议记录没有为联储将有多快升息提供明确线索，令市场对下月升息的预期减弱。1832 GMT，指标10年期公债上涨11/32，收益率报2.09%。

--葡萄牙、意大利和希腊公债收益率上涨，此前希腊政府官员称总理齐普拉斯将辞职，为希腊在9月20日提前大选扫清道路。意大利10年期公债收益率收高2个基点，报1.83%。葡萄牙10年期公债收益率上涨12个基点，报2.62%。希腊两年期公债收益率上扬78个基点，报12.15%。在希腊消息后，10年期德债收益率保持在低位，下降6个基点，至一周低位0.57%。

油市:

--收盘时到期的美国9月原油期货收涨，盘中交投震荡，并触及六年半新低，因供应过剩。对中国经济的担忧重压布兰特原油期货。美国9月原油期货上扬0.34美元，结算价报每桶41.14美元，盘中跌至40.21美元。美国10月原油合约上扬0.05美元，结算时报每桶41.32美元，但在盘后交易中走低。10月布兰特原油期货挫0.54美元，收报每桶46.62美元。盘后交易中扩大跌幅，2025 GMT时触及合约低位46.06美元。

金属市场:

--金价触及五周最高，因美联储会议记录暗示决策者不急于升息后，美元走软。现货金盘中一度急升1.8%，至7月15日以来最高的1,154美元，1840 GMT，上扬1.7%，报每盎司1,152.96美元。美国12月期金收涨2.2%，报每盎司1,153.20美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜上涨，因美元下跌扶助投资者看到铜价降至近六年低位后买入的价值，尽管投资者仍然担心中国股市下跌可能暗示该国经济存在深层次问题。LME三个月期铜收高2.7%，报每吨5,119美元。(完)

(整理 李婷仪 审校 于春红)

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