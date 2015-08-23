《路透早报》--8月24日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾公布7月工业生产指数年变动率和失业率

--美国芝加哥联储7月全国活动指数(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲经济学会第30届年会(至8月27日)。演讲嘉宾包括欧洲央行副总裁冈斯坦西欧及央行首席经济学家普雷特

--亚特兰大联储总裁洛克哈特就“退休金和经济”发表讲话(1955)

以下为8月21日下午5:00至8月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--Markit调查令人失望，加深投资者对全球经济成长忧虑

中国经济放缓迹象加剧，再加上周五公布的数据显示欧洲和美国成长依然疲软，进一步打击全球经济前景，令股市和大宗商品价格急跌。Markit/财新数据显示8月中国制造业活动以2009年以来最快速度萎缩，令那些担心中国经济疲软将导致全球经济成长放慢的投资者涌向黄金和债券资产，以寻求避险。欧元区的调查结果相对乐观，显示欧洲央行大规模购债计划以及欧元贬值可能终于对企业活动产生了影响；而美国8月制造业成长意外放慢至将近两年来的最慢速度。

--OPEC更加担忧油价跌势，但仍排除减产可能

石油输出国组织(OPEC)部分波斯湾成员国对近期油价意外大跌感到担忧，但他们认为OPEC改变保卫市场份额政策的可能性不大。布兰特原油继7月挫跌18%后，目前每桶报在46美元左右，逼近2015年低点，因供应充沛而承压，且担忧全球第二大石油消费国--中国经济的体质。尽管如此，包括来自波斯湾成员国的OPEC代表指出，中国仍在买进并囤积原油，他们预计全球需求成长强劲应可促使油价在明年站回60美元。一名OPEC波斯湾产油国代表指出，由于市况不明，他认为OPEC目前不会采取任何行动。

--中国基本养老保险基金投资办法获批，养老金入股市成行

中国《基本养老保险基金投资管理办法》在前期公开向社会征求意见后，由国务院正式印发，自印发之日起施行。这意味着基本养老金投资股市已获得放行。中国政府网周日刊登的该管理办法显示，养老基金限于境内投资，投资范围除银行存款、中央银行票据、同业存单，国债、政策性银行债券等固定收益类产品外，还包括上市流通的证券投资基金，股票，股权，股指期货，国债期货等。养老基金资产参与股指期货、国债期货交易，只能以套期保值为目的。

--朝韩通宵谈判至周一早间，试图打破僵局

朝鲜(北韩)和韩国双方领导人的高级代表周日通宵谈判，一直持续到周一早间，试图缓解处于武装冲突边缘的朝鲜半岛局势。这场谈判从周六晚间开始，持续到周日凌晨，随后在周日下午重新开始。韩国总统府在周日2200 GMT过后不久对路透表示，谈判一直持续到周一早晨。朝韩双方目前均处于高级军事警戒状态。

--阿里巴巴股价大跌3%，仅比发行价高出不到20美分

阿里巴巴股价周五跌3%，接近跌破曾创下史上最大规模IPO的发行价，因对于中国拖累全球经济放缓的担忧使投资者感到不安。如果跌破68美元，阿里巴巴将成为第二家曾高调上市，但跌破发行价的科技公司。此前Twitter于周四跌破了2013年的IPO价格。美股周五进行修正，阿里巴巴股价跌2.14美元，收在IPO以来最低价68.18美元。

--台股周一起禁止平盘以下放空，并鼓励金融业实施库藏股

全球股市上周接连大跌，台湾金融监督管理委员会周日表示，自24日(周一)起禁止上市柜股票平盘以下放空，并且鼓励金融业实施库藏股，买进绩优股票。金管会并表示，台湾证券交易所及柜买中心也将继续举办上市柜公司业绩发表会，提供投资人充分正确资讯。

[市场摘要]:

股市:

-- 美国股市周五大幅收跌，标普500指数录得近四年来最大单日百分比跌幅，道指证实进入修正区域，因投资者仍对中国经济增长失速将拖累全球成长放缓心有余悸。道琼工业指数急跌530.94点，或3.12%，收报16,459.75点；标准普尔500指数重挫64.84点，或3.19%，收报1,970.89点；Nasdaq指数大跌171.45点，或3.52%，收报4,706.04点。本周，道指下跌5.8%，Nasdaq指数下挫6.8%。标普500指数本周下跌5.8%，为2011年9月来最大周度百分比跌幅。

--欧洲股市录得近四年来最大单日跌幅，因对中国经济的担忧加重，打压全球市场。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低3.40%，报1,427.13点，盘中跌至1月来最低水准，且录得2011年11月来表现最差的一日。该指数本周跌幅为2011年8月来最大。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数急跌3.2%。德股DAX指数重挫3%，收报10,124.52点，较4月触及的纪录高位低接近20%。英股富时100指数下跌2.83%，报6,187.65点。法股CAC指数收低3.19%，报4,630.99点。

汇市:

--美元兑欧元和日圆下挫逾1%，因中国制造业数据非常疲弱，燃点对全球经济增长的忧虑，且令对美联储下月升息的押注降温。欧元兑美元尾盘上涨1.05%，报1.1358美元，稍早曾触及6月22日来最高1.1375美元。美元指数连跌第三日，尾盘下挫1%，至6月30日来最低水准。美元兑日圆降至六周最低，日内下滑1.10%，至122.28日圆。

债市:

--美国公债价格上涨，因忧心忡忡的投资者纷纷撤出深跌的股市，在美债中避险，与此同时，交易商降低对美联储下月升息的押注。美国10年期公债收益率尾盘报2.06%，低于周四尾盘的2.08%和一周前的2.20%。

--指标德债收益率从三周低位反弹，因数据显示欧元区企业活动增长意外加速，部分缓解了对中国经济成长放缓的担忧。德债收益率开盘时一度跌至0.56%的低位，因Markit/财新数据显示中国制造业活动以2009年以来最快速度萎缩，但收盘持平在0.58%。

油市:

--美国原油期价收跌2%，盘中跌至40美元之下，为2009年金融危机以来首次，且可能录得近30年来最长周度连跌，因有迹象显示美国供应过剩，且中国制造业活动疲弱。美国原油期货收跌0.87美元，或2.1%，报每桶40.45美元，盘中触及六年半新低39.86美元。近月美国原油期货连跌八周，累积跌幅达33%，为1986年以来最长跌势。布兰特原油期货收挫1.16美元，或2.5%，报每桶45.46美元，盘中触及45.07美元的低位。

金属市场:

--金价在震荡交投中上扬，触及六周高位，且本周有望录得1月中以来最大周涨幅，因中国公布更多不尽人意的经数据，令金融市场投资者不安，拖累美元普跌。现货金今日一度触及1,168.40美元的高位， 1839 GMT，上扬0.5%，报每盎司1,158.31美元。本周上扬4%。美国12月期金收涨0.6%，报每盎司1,159.60美元。现货银下跌1.7%，报每盎司15.29美元。现货铂金回落0.8%，报每盎司1,020.75美元。现货钯金急挫2.75%，报每盎司601.25美元。

--期铜下挫，连跌第七周，因中国制造业数据疲弱引发全球市场保持警觉，且燃点对金属消费下降的担忧。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌1.3%，报每吨5,055美元，但仍留守在心理关口5,000美元之上。期铜自7月初以来均录得周线收低，且在今年迄今下跌约20%。(完)

(整理 利棣儿/徐文焰 审校 母红/白云)

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