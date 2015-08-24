《路透早报》--8月25日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港7月份进出口数据

--德国第二季GDP(0600)

--瑞士第二季非农就业岗位(0715)

--德国8月IFO企业景气判断指数(0800)

--美国联邦住房金融局(FHFA)6月房价指数(1300)

--美国6月标普/Case-Shiller房价指数

--美国8月Markit综合/服务业采购经理人指数(PMI)(1345)

--美国7月新屋销售(1400)

--新西兰7月贸易收支(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席欧洲经济学会第30届年会并发表讲话(1040)

--瑞典央行召开理事会会议(0700)

--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri在加拿大商业经济协会政策会议上发表讲话

--美国国会预算办公室公布最新“预算和经济展望：2015-2025”(1400)

--美国财政部标售四周期国库券(1530)和两年期公债(1700)

以下为8月24日下午5:00至8月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--全球市场巨震恐将打乱美联储升息计划，降低9月升息机率

国际金融市场震荡以及对中国引领全球经济减速的担忧加重，恐将打乱美国联邦储备委员会(美联储/FED)欲很快开始升息的计划，降低9月升息的机率。与上周相比，投资者目前认为美联储在9月16-17日升息的机率远远较低。据Tullett Prebon数据显示，华尔街互换合约价格暗示交易商认为9月升息机率为24%，低于上周的46%。

贝莱德(Blackrock)固定收益投资长Rick Rieder对路透表示，即使他希望美联储下月加息，但市场波动将使其难以采取行动。

--洛克哈特预计今年美国将升息，但通胀趋势难把握

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特对下月升息的想法似乎转淡，他周一仅表示，美联储可能会在“今年的某个时候”开始升息。而就在两周前，洛克哈特还对记者表示，他“非常倾向于”9月升息。洛克哈特在周一的讲话中表示，油价挫跌给通胀前景蒙上阴影；而美联储曾发出信号，它要对通胀率向2%目标水平回升有一定的信心，才会上调利率。

--白宫发言人称美国经济强劲，敦促中国继续推进金融改革

美国白宫称财政部正密切关注全球金融市场的发展，中国应继续进行金融改革以使推进人民币汇率机制市场化。美国白宫发言人欧内斯特称美国政府已向中国当局说明该国需要加大经济的透明度。在被问及美国出现衰退的可能性时发言人表示，美国经济的较长期趋势表明经济体质强劲，‘毫无疑问’目前美国经济状况强于2008年。

--苹果执行长库克安抚投资者，对中国市场仍具信心

苹果执行长库克周一在美国CNBC节目中，不寻常地发表评论安抚股东对苹果在中国市场的忧心。在美股开盘前，他以电邮回覆问题称，iPhone在中国的活跃程度过去几周内已经加速。他还说，App Store过去两周在中国市场创下年内最佳表现。之后，苹果股价盘中从重挫13%反弹至平盘上方，收盘跌2.5%，报103.12美元。

--香港财政司司长称市场运作良好，政府有能力应付外来冲击

就环球金融市场大幅波动，香港财政司司长曾俊华周一称，香港市场运作良好，港元汇价稳定且未见大量资金外流；并强调政府有能力应付任何市场变化及外来冲击。曾俊华向记者表示，尽管今天市场大幅波动，香港证券市场秩序保持良好，交投结算运作维持畅顺，港元外汇及拆息正常运作，没有出现大量资金流出的情况。[

--专家称中国不应该因金融市场波动而停止汇率市场化改革

周一中国股、汇市恐慌情绪继续蔓延，对此兴业银行首席经济学家鲁政委认为，当前全球金融市场的波动及调整，是全球主要经济体货币政策正常化后，所必须经历的一个阶段和需要付出的成本，中国不应该就此停下汇率市场化的步伐。“引发这些调整的根源还是美联储的加息预期，而不是中国央行的(汇率)贬值，中国央行的贬值和汇率中间价市场化，是在加息预期下，推进汇率市场化，提高货币政策独立性的必要之举。”鲁政委认为。

[市场摘要]:

中国股市周一急挫逾8%，录得2007年全球金融危机最严重时期以来最大单日跌幅，因在上周股市重挫11%后，中国政府并未如市场预期的那样在周末出台任何救市政策。这引发了全球股市以及原油等商品市场的抛售狂潮。

股市:

--投资人对中国的焦虑周一拖累美国股市大跌近4%，盘中走势异常波动，并确认标普500指数正式进入修正区域，尽管苹果大举反弹。道琼工业指数急跌588.40点，或3.57%，收报15,871.35点，盘中一度挫愈千点，为史上最剧烈的日内波动。标准普尔500指数重挫77.68点，或3.94%，收报1,893.21点。Nasdaq指数大跌179.79点，或3.82%，收报4,526.25点。道指和标普500指数录得2011年8月18日来最大单日百分比跌幅，Nasdaq指数创2011年11月9日来最大单日百分比跌幅。

--欧洲股市急跌，市值蒸发数千亿欧元，一指标股指触及七个月低位，受累于中国股市重挫。德国和法国股市分别急跌4.7%和5.4%。希腊股市崩跌10.5%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收盘重挫5.4%，总市值蒸发约4,500亿欧元(5,214.2亿美元)，触及2008年11月以来最低收位。

汇市:

--欧元和日圆兑美元升至七个月高位，因投资人担心中国经济成长放缓，出脱利差交易，购回用于向其他资产融资的低息货币。美元指数跌至七个月最低的92.621，因投资人对美联储将于9月升息的预期降温。夏季许多交易员离场度假，市场交投清淡，也是周一市场大行情背后的原因。纽约尾盘，欧元兑美元跳升至1月中来最高的1.1711美元，最新报1.1598美元，升1.8%。美元兑日圆跌至七个月最低的116.47日圆，尾盘报118.44日圆，重挫2.9%。

债市:

--美国公债价格上扬，指标公债收益率跌至四个月低位，因担忧中国问题将损及全球经济，全球投资者纷纷买入低风险资产，抛售股票等风险投资。在投资者惴惴不安的市场环境下，指标10年期公债价格上扬12/32，盘中一度上涨逾1个大点，收益率下跌5个基点，报2.007%，稍早跌至四个月低位1.905%。两年期公债收益率跌至六周半低位，因交易商降低对9月升息的预期。尾盘下跌5个基点，报0.576%。公债期货市场，10年期公债期货9月合约上扬13/32，报129-3/32，今日成交量为三个月最大。

--德国公债收益率跌至近三个月最低，因市场担忧中国可能引领全球经济放缓，促使投资者撤出股票等风险资产。投资人在指标德国10年期公债中寻求避险，10年期德债收益率盘初跌至约三个月最低的0.51%，日内交投区间宽至0.51-0.58%。西班牙10年期公债收益率持稳在2.02%，意大利10年期公债收益率升2个基点，报1.89%，葡萄牙10年期公债收益率升5个基点，报2.69%。

油市:

--油市持续一周的跌势严重恶化，油价重挫逾5%至六年半新低，因中国股市再度跳水，殃及全球金融市场。布兰特原油期货跌2.77美元或6.1%，结算价报42.69美元，盘中跌至2009年3月来近月合约最低价42.51美元。美国原油期货 CLc1 跌2.21美元或5.5%，报38.24美元，为2009年2月来最低，本月势将创下17%的跌幅，且可能连跌八周，为1986年来最长跌势。

金属市场:

--金价由升转跌，因美元缩减跌幅，美股和其他商品市场遭遇抛售，而铂金系金属因中国经济忧虑大跌。现货金跌0.7%，报1,152.45美元，稍早升至1,167.50美元，美国12月期金结算价跌0.5%，报1,153.60美元。现货铂金一度重挫4.5%，现货钯金也触及三年低点563.72美元，现货银跌4.8%，报8月6日来最低的14.57美元。

--期铜挫至六年低点，跟随中国股市的跌势，投资人对最大工业金属消费国--中国的经济活动和需求前景愈发担心。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜稍早一度大跌近4%，报4,855美元，收盘报4,953美元。期铝一度重挫2.7%，报1,506美元，为2009年6月来最低，收盘报1,521.5美元。期锌和期铅盘中跌至五年低点1,694美元和1,618美元，期锡和期镍亦暴跌。(完)

(整理 郑茵 审校 白云)

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