《路透早报》--8月26日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--新加坡7月工业生产(0500)

--瑞银集团(UBS)瑞士7月消费指数(0600)

--英国工业联盟(CBI)8月零售销售差值(1000)

--美国7月建筑许可修正值(1100)

--美国7月耐久财订单(1230)

--美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出情况(1430)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国企划财政部长官崔炅焕出席有关经济的会议。

--澳洲央行总裁史蒂文斯在全国改革峰会上发言

--欧洲央行首席经济学家普雷特出席欧洲经济学会第30届年会并发表演说(1040)

--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利就地区经济前景等议题发表讲话(1400)

--美国财政部标售两年期附息债券(1530)和五年期公债(1700)

以下为8月25日下午5:00至8月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国央行再出双降，稳经济增长和资产价格并行不悖

在中国股市沪综指连续暴跌并下破3,000点大关之后，中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。分析师认为，此举有助于进一步降低社会融资成本，稳定经济增长；同时缓解金融市场流动性紧张的压力，防止出现系统性风险资产坍塌。

这是央行自去年11月22日时隔逾两年后重启降息以来的第五次降息，目前存贷款基准利率均已降至历史低点，今年也已三次全面降准，两次定向降准。

央行有关负责人就出台降息降准等措施答记者问时表示，此次降低贷款及存款基准利率，主要目的是继续发挥好基准利率的引导作用，促进降低社会融资成本，支持实体经济持续健康发展。而降低存款准备金率，主要是根据银行体系流动性变化，适当提供长期流动性，以保持流动性合理充裕，促进经济平稳健康发展。

中国央行研究局局长陆磊表示，此次“双降”有助于巩固政策成效，更好地实施稳健的货币政策，体现了政策调整的连续性；而“双降”时点的选择则是考虑对冲国际经济低迷和金融市场流动性的状况。

中国国务院总理李克强表示，中国经济运行在合理区间，当前人民币不存在持续贬值的基础，能够保持在合理均衡水平。

--美国消费者信心及楼市数据表现佳，显现经济基本面韧性

美国8月消费者信心触及七个月高位，7月独栋新屋销售反弹，暗示经济基本面仍可让美联储在今年升息。周二公布的其他数据显示，6月房价温和增长，应可支持消费者支出且维持房屋购买力，特别是对首次购屋者而言。

最新出炉的报告进一步展现了美国经济的乐观景象，帮助提振美股盘中录得今年来最大涨幅；不过美股涨势随后逆转，终场收低。中国两个月内两度降息，亦支撑市场人气。美元指数上涨，美国公债价格则下跌。

周二公布的重要美国数据包括：

8月消费者信心指数反弹至101.5，远高于预估的93.4--世企研

7月新屋销售较前月增长5.4%，年率为50.7万户

8月服务业扩张速度较上月放缓--Markit

6月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价较上年同期升5.0%

6月房价较前月上涨0.2%，较上年同期上涨5.6%--FHFA

里奇蒙联邦储备银行8月综合制造业指数为0，7月为正13

--中金所明日起逐步提高期货保证金最高至20%，抑制市场过度投机

中国金融期货交易所周二晚间发布系列股指期货管控措施，决定自周三（26日）结算时起，逐步提高沪深300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金，最终至20%。上述合约的保证金周三将由合约价值的10%提高到12%；27日则进一步提高到15%；28日起，则最终提高到20%。

--香港金管局向银行注入人民币流动性，以平抑CNH短期拆借利率

多位消息人士向路透证实，香港金管局周二午间已向银行注入大量人民币流动性，以平抑此前飙涨的CNH短期拆借利率。一位权威消息人士透露，香港金管局向CNH市场一级流动性银行注入了大量人民币流动性，这笔资金额度远大于此前金管局常设的最多100亿元人民币的日间资金安排。另一位中资银行香港高管亦向路透证实了上述说法，他并表示，香港金管局动用的资金或是来源于此前中国人民银行与香港金管局签定的货币互换协议。

--美国五家联储银行再度要求上调贴现率-美联储会议记录

美联储周二公布的一份会议记录显示，7月五家地区联储银行再度要求上调贴现率。美联储会议记录显示，在7月28-29日的政策会议之前，克利夫兰、达拉斯、堪萨斯城、里奇蒙和费城联储银行的总裁要求理事会将贴现率从0.75%上调至1%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收跌，盘中强劲反弹之势消退，因对中国经济的担忧过于沉重，盖过了股价下跌促使部分投资者逢低买入所带来的提振。今日走势波动，三大股指盘中攀升近3%，后缩减涨幅，在收市前最后几分钟转至平盘以下。道琼工业指数跌204.91点，或1.29%，至15,666.44点；标准普尔500指数挫25.60点，或1.35%，至1,867.61点；Nasdaq指数回落19.76点，或0.44%，至4,506.49点。

--欧洲股市急升逾4%，录得2011年底以来最大单日升幅，因中国降息降准使股市在连续连日惨跌后反弹。之前受创的矿业和科技股涨幅居前。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收盘大涨4.2%，报1,406.98点。蓝筹股Euro STOXX 50指数收盘急升4.7%。英股富时100指数大涨3.09%，收报6,081.34点；德国DAX指数急升4.97%，收报10,128.12点；法股CAC指数大幅攀升4.14%，报4,564.86点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币跳涨逾1%，且兑避险的日圆和欧元从七个月低位反弹，中国央行降息降准的消息提振较高风险资产的表现。美元指数最新上涨1.25%，至94.505。美元兑避险日圆攀升尾盘1.1%，报119.700日圆。美元兑欧元最新上扬1.6%，报1.14310美元。美元兑瑞郎最新上涨1.5%，至0.94455瑞郎。

债市:

--美国公债价格走低，因中国降息降准缓解了投资者的焦虑，促使其抛售美国公债和其他安全资产。指标10年期公债收益率录得六周来最大单日涨幅，盘中一度有望录得两年来最大单日涨幅，但因美国股市尾盘转升为跌，公债收益率从高位回落。该年期公债价格跌26/32，收益率报2.091%。30年期公债价格回落2-4/32点，收益率报2.822%，较周一尾盘高10个基点，为六周最大单日涨幅。

--欧元公债收益率急升，此前两份欧美经济数据强劲，且中国两个月来第二次降息降准，缓解对全球第二大经济体中国经济放缓的担忧。在远高于预期的美国消费者信心数据公布后，10年期德国公债收益率升至0.76%的日内高位，进一步脱离周一触及0.51%的三个月低点。除了评级最低的希腊公债外，其他欧元区公债收益率均上涨4-16个基点不等。

油市:

--油价上涨最多3%，因超卖情况吸引一些买家回场，但供应过剩的情况持续，加之担心全球最大商品消费国中国经济放缓，令油价保持在六年半低位附近。布兰特原油收涨0.52美元，报每桶43.21美元。美国原油收涨1.07美元，报每桶39.31美元。

金属市场:

--金价下跌超过1%，之前中国降息降准扶助全球股市在昨日大跌后反弹，美元在股市上扬的情况下也走强。钯金急跌逾7%，至五年低位。1905 GMT，现货金下跌1.3%，报每盎司1,139.85美元。美国12月期金收跌1.3%，报每盎司1,138.30美元。

--期铜上涨，此前中国实施双降，市场希望此举将扶助提振全球最大的工业金属消费国中国经济成长和需求上升。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2.3%，报每吨5,065美元，在中国双降前，基本持稳。(完)

(整理 郑茵 审校 白云)

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