《路透早报》--8月27日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第二季资本支出(0130)

--德国7月进口物价(0600)

--英国8月Nationwide房价(0600)

--瑞士第二季工业订单(0715)

--欧元区7月M3货供额(0800)

--美国第二季国内生产总值(GDP)修正值、第二季企业获利、8月22日当周初请失业金人数(1230)

--美国7月成屋待完成销售指数(1400)

--日本7月所有家庭支出、7月全国CPI及8月东京地区CPI、7月失业率(2330)

--日本7月零售销售(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国联邦储备委员会(美联储)召开主题为“通胀动态与货币政策”的杰克森霍尔经济政策研讨会(至8月29日)

--西巴尔干峰会。德国总理默克尔、欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼、欧盟执委会副主席塞夫科维奇、欧洲复兴开发银行总裁查卡巴提以及意大利、塞尔维亚、斯洛文尼亚、克罗地亚和阿尔巴尼亚的总理将出席、

--韩国企划财政部长官崔炅焕将参加国会会议(0500)

--欧洲央行执委科尔在法国外交部举办的大使会议上发表讲话(1100)

--美国发行七年期公债

以下为8月26日下午5:00至8月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--纽约联储总裁杜德利称，市场动荡让美联储9月升息迫切性降低

纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，鉴于近期市场动荡对美国经济构成的风险，美联储似乎不宜在下月升息。此番言论清晰地显示出，对中国经济放缓的担心正影响到美国货币政策决策。

杜德利称，和几周前相比，如今9月升息前景“迫切性较低”。然而他也对“短期”市场波动过度反应提出警告，且美联储9月16-17日会议升息的大门仍然敞开。他是在一场有关地区经济的记者会中，脱稿说出这番话，显示其言论为亚欧美三地股市出现两日卖压之后美联储有意释放的讯息。

杜德利的言论短暂打压了美元，并帮助美股及美债收益率上涨。

--美国资本支出数据连续两个月劲增，为增长前景再添动力

美国商务部周三公布，7月扣除飞机的非国防资本财订单、即所谓的核心资本财订单增加2.2%，为去年6月以来的最大增幅。该报告加入就业、工业生产、零售销售、房屋及消费者支出数据之列，突显美国经济处于良好状态，能够抵御全球经济不佳带来的愈加沉重的压力。

尽管全球市场因中国经济成长放缓疑虑而大跌，以及决策者担心低通胀问题，但一连串乐观的报告表明，美联储可能仍会在今年升息。美股上涨，三大指数上扬逾1%。美国政府公债价格下跌；美元指数上涨。

周三美国公布数据包括：

表格：美国7月耐久财订单较前月增长2.0%,市场预估为下降0.4%

表格：美国7月建筑许可修正后为减少15.5%，年率为113万户

美国数据：8月21日止当周抵押贷款申请增加，但再融资申请下滑--MBA

--日本政府调降消费者支出及出口评估，复苏步伐不稳

日本政府8月调降对消费者支出及出口的评估，由于日本经济4-6月萎缩后，仅温和回升，此消息无异是一项警讯。政府维持经济评估不变，认为经济正步上复苏轨道，但也承认改善脚步不稳定。在此同时，中国股市泡沫破灭引发的疑虑，正在重创全球金融市场。

报告称，消费者支出已经停滞。上月的评估则是消费正显现改善迹象。这是内阁府11个月来首次下调对消费者支出的评估。内阁府称出口走软，而7月份的评估是出口保持平稳。政府维持对资本支出的评估不变，仍认为资本支出正在复苏，工业生产保持稳定。

--专访：中国情势不致撼动日本央行，日圆跳涨不足为虑

日本内阁特别经济顾问滨田宏一周三表示，日本央行不需要为了因应中国近期市场动荡而仓促行动，此外中国情势所引发的日圆跳涨，对日本经济不构成问题。滨田接受路透专访时表示，中国出乎意外引导人民币贬值及降准降息，将使日本及邻近国家的出口商竞争力下降。

--中金所对164名期指客户采取限制开仓一个月的监管措施

中国金融期货交易所周三发布通知，对152名单日开仓量超过600手、13名日内撤单次数达到400次、一名自成交次数达到五次，共计164名（去除重复）股指期货客户采取限制开仓一个月的监管措施。中金所表示，将继续坚持严格监管理念，认真履行自律监管职责，及时发现市场异动并采取坚决措施，对各类违规行为坚持发现一起查处一起，维护“三公”原则和市场的规范运行。

--天津港爆炸事故遇难人数升至139人，仍有34人失联

中国天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故现场新闻中心最新消息称，截至周三下午3时，爆炸事故遇难人数升至139人，仍有34人失联。此外，住院治疗人数527人，其中危重症10人，重症24人，累计出院272人。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三大幅收涨，录得四年来最大单日涨幅，因对中国经济的担忧消退，美联储不会在下月升息的预期给低吸买家壮胆。苹果、亚马逊和谷歌等矽谷巨头领涨，提振美股结束六日连跌，标普500指数在六日跌势中损失11%。道琼工业指数急升619.07点，或3.95%，至16,285.51点。标准普尔500指数劲扬72.90点，或3.9%，至1,940.51点；Nasdaq指数大涨191.0点，或4.24%，至4,697.54点。

-- 欧洲股市收挫近2%，盘中走势反复，孟山都放弃收购瑞士先正达后，先正达股价尾盘暴跌18.2%。股市仍对中国经济成长忧虑高度敏感，但指标股指收盘高于日低，因美股盘初上扬，且投资人寄望欧洲央行祭出新的货币刺激措施。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低1.9%，报1,380.88点，盘中一度大跌2.8%，但之后受美股开盘强劲提振。德国DAX指数收低1.29%，收报9,997.43点；英股富时100指数跌1.68%，收报5,979.20点；法股CAC指数收低1.4%，报4,501.05点。

汇市:

--美元连续第二个交易日走强，因美股强劲反弹及欧股收复部分失地，使金融市场的不安情绪有所缓解，日圆等避险货币的买需降低。纽约尾盘，欧元兑美元大跌1.6%，报1.1335美元，欧洲央行执委普雷特表示，因商品价格大跌及一些海外经济体疲弱，通胀无法达到欧洲央行目标的风险上升，该讲话拖累欧元的表现。美元兑日圆升0.8%，报119.80日圆。

债市:

--美国较长期公债价格急挫，之前一美联储高层决策者淡化了9月升息的可能性，因对中国经济的忧虑引发市场近期大幅震荡。五年期和30年期公债收益率之差扩大至1.46个百分点，为六周来最阔水平。今日尾盘，指标10年期公债价格回落14/32，收益率报2.184%，较周二尾盘上扬5个基点。30年期公债是表现最为疲弱的券种，价格下跌近2个大点，收益率报2.948%，较周二尾盘高出近10个基点。

--欧元区公债收益率再度走低，因中国降息降准带动的全球金融市场反弹势头消退，投资者担忧全球第二大经济体中国可能需要祭出进一步刺激举措来遏制成长放缓的势头。德国10年期公债收益率下跌5个基点，报0.70%，但仍远高于周一触及的三个月低位0.51%。葡萄牙、西班牙和意大利等评级较低的欧元区公债收益率下跌1-4个基点，分别报2.69%、2.10%和1.98%。

油市:

--油价下跌近2%，因美国原油库存上周骤降带来的提振被汽油库存意外增加及馏分油库存增幅超预期所抵消。美国近月原油期货收跌0.71美元，或1.8%，报每桶38.60美元。布兰特近月原油合约收挫0.07美元，报每桶43.14美元，盘初在EIA数据公布后上扬。

金属市场:

--金价下挫2%，因美元走强及美股大涨，但投资人仍关注中国支撑经济的努力。现货金下跌多达2%，至每盎司1,117.35美元的一周低点，1903GMT跌1.2%，报1,126.66美元。美国12月期金收跌1.2%，报每盎司1,124.60美元。金价下滑及铜价走软也殃及其他工业贵金属的市场信心。现货银重挫5.2%，报13.93美元的2009年8月来最低。现货钯金大跌3.4%，至518.00美元的五年低点。

--期铜下滑，回吐昨日升幅，因投资人担心中国双降可能不足以稳定不断放缓的经济，及遏制中国股市崩跌。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收挫2.6%，报4,935美元。另外，LME现货铜较指标三个月期铜的溢价达到2月来最高，显示实货供应吃紧。(完)

(整理 郑茵 审校 白云)

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