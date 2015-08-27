《路透早报》--8月28日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--瑞士第二季GDP(0545)

--法国7月PPI(0645)

--英国第二季GDP修正值(0830)

--欧元区8月企业/经济景气指数、工业/服务业景气指数、消费者信心指数以及消费者/生产者通胀预期指数(0900)

--德国8月CPI初值

--美国7月个人所得和支出以及个人消费支出(PCE)(1230)

--加拿大7月PPI(1230)

--密西根大学消费者信心指数8月终值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国联邦储备委员会(美联储)杰克森霍尔经济政策研讨年度大会继续召开(至8月29日)。

以下为8月27日下午5:00至8月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国地方债务置换巨石落地，对冲债务风险同时助力基建投资

中国地方债务置换巨石落地，置换额度提高至3.2万亿，与此同时还将新增6,000亿元地方政府债务。这在对冲地方债务风险之余，也将助力基建投资，减缓经济下滑风险。财政部部长楼继伟在向全国人大常委会做报告时并强调，将尽快按程序向地方下达债务限额，并加快制订存量债务纳入预算管理的制度，建立对违法违规融资和违规使用政府债务资金的惩罚机制。他指出，今年债务偿还压力比较大，此前债务置换效果比较好，所以有必要利用这个好的形势进一步扩大置换规模；此外，除了专项金融债券外，新增地方发债额度也是解决地方建设资金的难题。

--专访：全球市场波动非中国汇率导致，美联储应明确加息条件--中国央行官员

中国央行金融研究所所长姚余栋周四表示，此波全球市场的巨烈波动是由美联储加息预期引发的，并非中国汇率改革的因素；市场有关中国汇率贬值引发全球动荡的评论是不客观、不准确的。他在接受路透专访时并指出，美联储应该明确其加息的条件，不应给市场一个模糊的政策前瞻。姚余栋认为，只有触发以下三个条件，美联储才具备加息的条件：一是PCE物价指数要到2%，或者通胀率(CPI)到2.5%；二是失业率下降到4.5%；三是其他宏观审慎政策对美国的股市、房市泡沫已没有调控空间时。

--美国第二季GDP增幅大幅上修至增长3.7%，市况动荡中动能未失

在强劲内需推动下，美国第二季经济增长速度较原先所想的更快，显示动能相当强，仍可能容许美联储在今年升息。商务部周四公布，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长3.7%，上月公布的前值为增长2.3%。扣除贸易、库存和政府支出的一项民间国内需求指标在第二季增长3.3%，前值为增长2.5%，凸显经济基本面的稳健。消费者支出增长3.1%，高于上月公布的增长2.9%。7月零售销售稳步上升，给第三季消费者支出良好的开局。

美股因GDP数据而大涨，上日则创下四年来最大单日升幅。美国政府公债价格下跌；美元指数走坚。

周四公布的美国经济数据包括：

第二季GDP环比年率修正值为增长3.7%，高于预估的增长3.2%

一周初请失业金人数为27.1万人，略低于预估

第二季税后企业获利增长1.3%，第一季修正后为减少7.9%

7月成屋待完成销售指数较上月增长0.5%，预估为增长1.0%

--堪萨斯城联储总裁乔治称，鉴于市场动荡应对升息持谨慎态度

美国堪萨斯联邦储备银行总裁乔治表示，由于金融市场大跌及中国经济放缓，央行官员应对收紧政策采取“观望”态度。乔治是赞成近期升息的美联储官员。乔治在周四播出的有线电视访谈中发表上述言论，表明对金融市场动荡的担忧已深入美联储，从而进一步降低了美联储在9月升息的机率。乔治在接受CNBC网络采访时称，“本周发生的情况令利率前景更为复杂。”

--欧洲央行执委科尔：欧元尽管有缺点，但是一项不可逆工程

欧洲央行执委科尔周四表示，必须清楚地知道欧元是一项不可逆的工程，它不是一个简单的固定汇率体系，尽管欧洲人缺乏信心，不相信这个货币同盟能够兑现所有承诺的好处。若有成员国退出，必将引发出对谁将是下一个退出者的揣测，这种揣测有可能产生潜在的不稳定效应。他同时表示，货币政策能支持经济增长，但不能持续不断地创造增长，对央行提出过度的要求不会提高欧元区治理的有效性和合理性。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四大涨超过2%，因美国经济数据强劲，加之联储官员的讲话暗示9月升息无望，使投资者乐观认为市场近期强震最严重的时刻已经过去。道琼工业指数大涨369.26点，或2.27%，至16,654.77点；标准普尔500指数劲扬47.15点，或2.43%，至1,987.66点；Nasdaq指数大涨115.1点，或2.45%，至4,812.71点。道指录得2008年以来最大两日涨幅，标普500和Nasdaq指数则录得2009年以来最大两日连升。

--欧洲股市普涨，收复本周的所有失地，因市场预期美联储升息时间推迟，且美国第二季成长数据被大幅上修。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数在周三劲挫1.9%后反弹，收盘大涨3.6%，欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数急升3.5%。英股富时100指数大涨3.56%，收报6,192.03点；德国DAX指数急升3.18%，收报10,315.62点；法股CAC指数大幅攀升3.49%，报4,658.18点

汇市:

--美元连续第三个交易日上涨，因数据显示美国经济远较原先估计得更强，且全球股市大涨，推高风险意愿。纽约尾盘，美元指数升0.5%，报95.589，过去三日大涨约2.4%。美元兑日圆升0.6%，报120.60日圆。欧元兑美元跌0.4%，报1.1270美元。

债市:

--美国公债价格多数小跌，因美股大涨及第二季美国经济成长幅度意外被大幅上修，美联储年底前升息的预期重燃。指标10年期公债跌4/32，收益率报2.179%，较周三尾盘升逾1个基点，两年期公债跌1/32，收益率报0.688%，升2个基点。供应方面，美国财政部标售290亿美元七年期公债，需求平平，本周之前两次的标售结果令人失望。

--德国公债收益率上升，因投资者重回风险资产。此前有迹象显示，美国和欧洲央行都准备维持宽松货币政策，以应对中国经济放缓引发的疑虑。10年期德国公债收益率上涨4个基点至0.74%。西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率回落4-7个基点，分别报2.06%、1.93%和2.63%。

油市:

--油价飙升逾10%，录得六年来最大单日涨幅，因股市反弹，以及原油库存大幅减少，促使看空交易商纷纷回补空头。近月10月布兰特原油期货劲扬4.42美元，或10.25%，收报每桶47.56美元，涨幅超过过去一周的跌幅。美国原油期货大涨3.96美元，或10.3%，报每桶42.56美元，录得2009年3月以来最大单日涨幅。

金属市场:

--金价下滑，势将录得3月来最大周度跌幅，因美国经济成长和就业数据利多，带动股市和美元大涨，但对美国升息时机的不确定性限制了跌幅。1829 GMT，现货金跌0.2%，报1,122.86美元，周三金价跌幅为五周最大。美国12月期金收跌2美元，报每盎司1,122.60美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜和期锌创逾两年最大单日升幅，此前美联储官员的讲话帮助安抚了全球市场，包括遭受重创的中国股市。指标LME期铜收高4.2%，报5,140美元，创2013年5月来最大单日百分比涨幅，今年迄今期铜劲跌逾18%。三个月期锌跳升3%，报1,752美元，为逾两年最大单日升幅。 (完)

(整理 郑茵 审校 白云)

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