《路透早报》--9月3日

图中为百元面额美元和人民币纸钞。 REUTERS/Petar Kujundzic/Files

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲7月零售销售(0130)

--澳洲7月商品/服务进出口及贸易收支(0130)

--法国第二季按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率(0530)

--意大利8月Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)(0745)

--法国8月Markit服务业和综合PMI(0750)

--德国8月Markit服务业和综合PMI终值(0755)

--欧元区8月Markit服务业和综合PMI终值(0800)

--英国8月Markit/CIPS服务业PMI(0830)

--欧元区7月零售销售(0900)

--美国8月Challenger企业裁员人数(1130)

--美国7月国际贸易收支(1230)

--加拿大7月进出口和贸易收支(1230)

--美国一周请领失业金人数(1230)

--美国8月Markit服务业和综合PMI终值(1345)

--美国8月供应管理协会(ISM)非制造业指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行审议委员木内登英发表演说(0130)

--瑞典央行公布利率决定(0730)

--马来西亚央行宣布利率决议(1000)

--欧洲央行管委会会议，会后将公布利率决议并举行记者会(1145)

以下为9月2日下午5:00至9月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中金所下周一提高股指期货保证金至40%，单日开仓逾10手为异常

不到一周时间，中国再一步收紧股指期货监管，中国金融期货交易所周三晚间公告，自下周一(7日)起，将沪深300、上证50和中证500股指期货各合约非套期保值持仓交易保证金标准，由目前的30%提高至40%；上述合约套期保值持仓保证金标准，也由10%提高至20%。中金所同时调整股指期货日内开仓限制标准：自9月7日起，沪深300、上证50、中证500股指期货客户在单个产品、单日开仓交易量超过10手的，构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。

受中国进一步收紧股指期货监管的提振，欧洲股市走高。

--美国8月民间就业稳步增长，第二季非农生产环比年率上修

即便最近全球金融市场动荡，美国民间部门8月聘雇速度仍维持稳定，表明就业市场可能维持着强劲的势头，足以让美联储(FED)考虑今年升息。民间就业服务机构ADP Employer Services公布，8月民间就业岗位增加19万个，逊于分析师预期的增加20.1万个，不过高于7月的增加17.7万，且与今年前七个月的趋势一致。

此外，劳工部报告显示，第二季非农生产环比年率上修至增长3.3%，创2013年第四季来最快升速，这暂时抑制薪资涨幅。

由于美国就业数据巩固了对美联储将在本月稍晚升息的臆测，美元反弹。美国公债收益率下跌，美股从周二的大跌中反弹。

--美联储褐皮书显示就业市场收紧推动薪资增长，中国因素影响隐现

美联储褐皮书指出，美国就业市场供应吃紧，足以推动某些职业的薪资过去几周小幅增长，但部分企业已经感受到中国经济放缓带来的影响。褐皮书称，总体而言，7月到8月中美国多数地区和行业的经济活动继续扩张。就业市场不断改善的同时，人们担忧中国经济成长前景，这使美联储在考虑最快在本月开始升息时陷入了两难的境地。

--韩国8月外汇储备连跌第二个月，或证实央行出手干预提振韩元的臆测

韩国央行公布，8月外汇储备减少28.8亿美元，为连续第二个月下降，至五个月最低水准3,679.4亿美元。这可能证实当局在全球市场动荡的情况下已经抛售美元，抑制韩元跌势的市场猜测。韩国央行称，外汇储备下滑主要是因为所持有的部分货币兑美元贬值。央行没有证实其是否入市行动，并拒绝对8月数据置评。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三跳升近2%，尾盘走势震荡，投资者权衡中国经济放缓，以及全球金融市场震荡对美联储(FED)即将做出的何时升息决定所产生的影响。

道琼工业指数收高293.03点，或1.82%，至16,351.38点；标准普尔500指数上扬35.01点，或1.83%，至1,948.86点；Nasdaq指数急升113.8点，或2.46%，至4,749.98点。

--欧洲股市上涨，从中国证金公司获得券商支持及进一步收紧股指期货监管的行动中获得支撑，且投资人冀望主要央行会追加宽松货币政策。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.2%，报1,395.70点，盘中稍早低见1,383.54点。

德股DAX指数收高0.32%，报10,048.05点，英股富时100指数收高0.41%，报6,083.31点，法股CAC指数上涨0.3%，报4,554.92点。

汇市:

--美元反弹，因全球股市回稳，且美国就业数据巩固了对美联储将在本月稍晚升息的臆测。美元指数纽约尾盘升0.40%，在美国民间就业服务机构ADP Employer Services公布8月民间就业人数增加19万人后，美元扩大涨幅。

美元兑日圆尾盘升0.70%，报120.15日圆，随着股市回稳，美元也从119.225日圆低点反弹。欧元兑美元跌0.7%，报1.1240美元，市场关注周四欧洲央行会议。美元兑瑞郎大涨逾1%，报0.9691瑞郎。英镑兑美元尾盘持稳，报1.53美元，盘中一度低见1.5266美元，创6月9日以来最低，因投资人持续押注英国央行要到明年晚些时候才会升息。

债市:

--美国避险公债价格下滑，因投资人风险意愿增强，长债价格跌幅居前，因市场持续臆测海外央行抛售。

指标10年期公债价格尾盘跌5/32，收益率由周二尾盘的2.17%升至2.19%。30年期公债价格尾盘跌18/32，收益率由2.93%升至2.96%，盘中触及逾一个月最高2.97%。

--德债收益率下跌，投资者焦点转向周四的欧洲央行会议，该行可能暗示追加货币刺激政策，以应对商品价格大跌带来的去通胀压力。德国10年期公债收益率下跌2个基点，至0.79%，其他高评级公债收益率的跌幅亦类似。

葡萄牙10年期公债收益率跌6个基点，至2.69%，意大利及西班牙10年期公债收益率跌1个基点，分别报1.99%及2.13%。

油市:

--原油期货价格大涨近2%，盘中走势反复，因美股大涨将油价从低点拉回。对全球供应过剩的担忧稍早拖累油价下滑。

布兰特原油期货收高0.94美元，报每桶50.50美元，盘中低见47.74美元，结算后该期货触及51美元。美国原油期货结算价升0.84美元，报46.25美元，盘中跌至43.21美元，日高为46.77美元。

金属市场:

--金价下滑，因股市及美元反弹，令金价结束四日连升，在美国周五公布关键的非农就业数据前，对美国升息时机的不确定性限制了金价的走势。1734GMT，现货金跌0.5%，报每盎司1,134美元。美国12月期金收低0.5%，报每盎司1,133.60美元。

其他贵金属中，钯金走势最为震荡，大涨3.4%，报586.50美元。现货银升0.5%，报每盎司14.64美元。现货铂金升1%，报每盎司1,010.24美元。

--期铜逆转前一日跌势上扬，之前中国股市受政府进一步干预提振缩减跌幅，在铜价已跌至近六年低位情况下，投资者对押注铜市进一步走低感到信心不足。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨1.1%，报每吨5,120美元。

三个月期镍收涨0.5%， 报每吨9,800美元，印尼已证实将继续限制镍矿石出口。三个月期锡收涨3.8%，报每吨15,225美元。三个月期铝收跌0.2%，报每吨1,600美元。三个月期锌收高0.4%，报每吨1,818美元。三个月期铅收跌0.8%，报每吨1,715美元。(完)

(整理 许娜；审校 王兴亚)

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