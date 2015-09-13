《路透早报》--9月14日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本7月工业生产(0430)

--瑞士8月生产者/进口物价(0715)

--意大利8月消费者物价指数(CPI)/消费者物价调和指数(HICP)终值(0800)

--欧元区7月工业生产(0900)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行举行货币政策会议(至9月15日)

--欧洲央行管理委员会委员诺亚在法国央行基金会创建20周年庆祝会上致开幕词(0700)

以下为9月11日下午5:00至9月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国国企改革指导意见出台，新一轮并购重组浪潮或将涌现

中国国务院周日发布国企改革指导意见，从总体要求到分类改革、完善现代企业制度和国资管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失等方面提出国企改革目标和举措。意见将国有企业分为商业类和公益类，并实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，推动国有企业同市场经济深入融合。对此分析师表示，意见或将推动新一轮国企并购重组浪潮，为资本市场提供新的机会。

--中国8月工业和投资均弱于预期，保增长政策有待全面发力

尽管中国官方对经济形势的最新定调是“形有波动，势仍看好”，但8月工业增速持续低位徘徊，投资增速创下近15年新低，再加上股市震荡冲击金融业增加值，都预示三季度经济增速破7%概率增大，保增长仍需全面发力。中国国家统计局周日公布，8月工业增加值同比增长6.1%，低于路透调查预估中值6.4%；1-8月固定资产投资同比仅增长10.9%，低于预估中值11.1%，而且是2000年12月以来最低，当时为9.7%；8月社会消费品零售总额同比增长10.8%，路透调查预估为10.5%。

--美国消费者信心和PPI数据疲弱，美联储加息前景更添变数

周五公布的数据显示，美国9月初消费者信心触及一年低点，8月生产者物价指数(PPI)持平，暗示经济小幅增长且通胀温和，这可能影响美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周政策会议的决定。消费者信心下降和通胀持续疲弱，与就业市场紧缩形成鲜明对比。数据公布后美国股市挫低。

详细数据：

* 美国数据：密西根大学9月美国消费者信心指数初值降至一年低位的85.7

* 表格：美国8月最终需求PPI较前月持平，预估为下滑0.1%

* 美国数据：8月预算赤字收窄同比减半至644亿美元，预估为赤字815亿美元

--美国财长雅各布·卢敦促中国展现向更多外资开放经济的决心

美国官员称，财长雅各布·卢在电话会谈中向中国副总理汪洋表示，重要的是中国向更多海外投资开放。杰克卢表示，中国应加快改革，包括财政改革以支撑国内消费。雅各布·卢说，中国要传达允许市场压力来带动人民币涨跌的意图很重要。

--英国央行MPC委员威尔称，英国需“相对快速”加息

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)表示，随着薪资加速上升，利率需要“相对快速”上调，进一步表明对英国开始加息的支持力度逐步增加。威尔还表示，若英国经济未来遇到困难，现在加息也会使央行届时有降息空间。

此前该央行另一位MPC委员福布斯表示，如果英镑走强证实对通胀的影响要小于预想，那么英央行或需要较模型所显示的时间更早加息。不过福布斯称，以往经验以及有关汇率对通胀的影响的一些基本假设，并不能很好地解释目前英国的状况。要更加着重关注汇率走势背后的基础原因，汇率走势可能导致通胀形势发生变化。

--高盛与德银调降油价预估，因供应过剩且中国经济堪忧

高盛和德意志银行调降油价预估，指因全球供应过剩，以及能源消费大国中国经济状况堪忧。高盛将2016年原油价格预估从每桶57美元调降至45美元，并称预计2016年布兰特原油价格为每桶49.5美元，亦低于之前预估的62美元。德意志银行则预计，布兰特原油价格到年底时可能在每桶55美元，到2016年底时料升至65美元；预计布兰特原油2015年均价为每桶56美元，2016年为62美元。该行还预计美国原油今明两年均价分别为每桶51美元和59美元。这一行动打压原油期货价格周五收跌。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收高，标普500指数录得7月来最大单周升幅，投资人揣摩美联储是否会在下周升息。道琼工业指数收高102.69点，或0.63%，至16,433.09点；标准普尔500指数收高8.76点，或0.45%，至1,961.05点；Nasdaq指数上扬26.09点，或0.54%，至4,822.34点。本周，道指和标普500指数均上涨2.1%，NASDAQ指数上涨3%。道指录得3月底来表现最好的一周。NASDAQ指数创下7月中来最好表现的一周。

--欧洲股市连跌第二日，由瑞士制药商Actelion领跌。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫1%，报1,401.07点，但本周上涨0.7%，为7月来最大单周升幅。德股DAX指数收低0.85%，报10,123.56点。英股富时100指数收挫0.62%，报6,117.76点，法股CAC指数大跌1.04%，报4,548.72点。

汇市:

--美元下滑，在下周美联储货币政策会议前，交投清淡沉闷。下周美联储可能决定近10年来首次升息。美元指数窄幅波动，在美国政府报告8月生产者物价指数(PPI)意外持平后美元一度上涨。纽约尾盘，美元指数跌0.35%，美元兑欧元跌0.60%，日圆兑美元持平在120.5日圆。美元兑瑞郎回吐稍早涨幅，尾盘跌0.50%，报0.9888瑞郎。瑞郎兑欧元挫至逾1.10瑞郎，为瑞士央行1月放弃瑞郎/欧元上限后首见。

债市:

--美国公债价格上涨，因投资人聚焦美联储是否会在下周会议上进行近十年来首次升息。指标10年期公债尾盘升10/32，收益率报2.19%，周四尾盘报2.22%。30年期公债升24/32，收益率由2.99%降至2.95%。周五稍早收益率曲线趋平，因投资人为可能升息作准备。五年期/30年期公债收益率差收窄至142个基点，之后回升至144个基点。

--西班牙10年期公债收益率高出意大利公债的利差升至逾两年高位，因投资人担心如果分离主义人士赢得本月稍晚富裕省份加泰罗尼亚举行的选举，西班牙政局可能不稳。意大利10年期公债收益率跌1个基点，报1.84%，西班牙10年债收益率上涨2个基点，报2.11%，利差升至28个基点，为2013年8月中来最阔水平。德国10年期公债收益率下跌4个基点，报0.66%，市场对美联储下周升息的可能性愈发怀疑。

油市:

--油价下跌约2%，因具影响力的高盛下调2015和2016年油价预估，但美股反弹和美国原油钻井平台数量减少扶助油价缩减跌幅。美国原油期货收低1.29美元或2.8%，报每桶44.63美元。布兰特原油期货收低0.75美元或1.5%，报每桶48.14美元。

金属市场:

--金价周五跌至一个月低位，本周将连续第三周下跌，因美联储近十年来首次升息的时机的不确定性削弱对黄金的投资兴致。金价本周下挫约2%，在周五盘中触及8月11日来最低的1,098.35美元。1837GMT， 现货金跌0.6%，报每盎司1,104.96美元。美国12月期金收跌0.5%，报每盎司1,103.30美元。现货银跌1.2%，报每盎司14.49美元，现货铂金跌1.9%，报每盎司959.50美元。现货钯金持平在587.50美元。

--伦铜下滑，因投资人仍担心全球最大消费国--中国经济出现硬着陆及美国下周可能升息，但本周仍有望创下5月初以来的最大单周涨幅，拜一系列减产消息所赐。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.5%，报5,370美元，但本周大涨5%。(完)

(整理 利棣儿/徐文焰 审校 李军/李婷仪)

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