《路透早报》--9月15日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本9月路透短观制造业景气判断指数(9月14日2330)

--韩国8月贸易收支修正值

--法国8月消费者物价调和指数(HICP)终值(0645)

--英国8月消费者物价指数(CPI)/生产者物价指数(PPI)(0830)

--德国9月ZEW经济景气判断指数(0900)

--欧元区第二季就业人口/7月贸易收支(0900)

--美国9月纽约联储制造业指数(1230)

--美国8月零售销售(1230)

--美国8月工业生产(1315)

--美国7月企业库存(1400)

--新西兰第二季经常账(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行公布9月政策会议的会议记录(0130)

--日本央行公布利率决定(0200)

--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)就“金融市场当前的问题”发表讲话(2330)

--意大利央行总裁维斯科和意大利经济部长帕多安发表讲话。

以下为9月14日下午5:00至9月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：中国政府收回高达一万亿元的地方财政存量资金--消息

消息人士称，中国当局已收回高达一万亿元人民币(1,570亿美元)的地方闲置财政存量资金，约相当于中国2015年预期政府总开支的6%；目前中国当局正在寻找刺激经济成长的方式。资金大量闲置现象，印证了一些经济学家的看法，即今年中国官方投资增长太过缓慢。在当局反腐之际，资金遭到闲置，与官员不愿投资大型项目心态有关。支出增长疲弱可能会给中国带来较大负面影响，中国政府一些经济学家认为，投资是提振短期经济活动的最佳方式。路透记者未能立即联系到财政部对此予以置评。

--滕博尔取代阿博特，成为澳洲八年来第五位总理

澳洲将迎来八年内的第五位总理，执政的自由党领导人阿博特在周一的投票中败给老对手滕博尔。之前几个月党内明争暗斗，阿博特的选民支持率不断下滑。自由党国会议员领袖Scott Buchholz会后在堪培拉向记者表示，滕博尔在党内秘密投票中以54票对44票击败阿博特。预计滕博尔将在周二宣誓就任澳洲总理。澳洲将在明年底之前选举，滕博尔对记者表示，他不打算通过提前选举来强化自己执政的合法性。

--中国精准调控扩投资，第二批专项建设基金预计9月底前投放--发改委

在投资增速创15年新低之际，中国国家发展改革委表示，为精准调控扩投资，迅速投放专项建设基金支持重点领域建设，目前第一批专项建设基金已投放到位，第二批将于9月底前实现投放。据发改委网站刊登的新闻稿，发改委联合国家开发银行、农业发展银行召开全国促投资稳增长电视电话会议。会议称今年以来为应对经济下行压力，着力推进十项重大举措，加大投资力度。

--中国央行将允许境外央行类机构进入银行间外汇市场

中国央行周一晚间称，将允许境外央行类机构直接进入中国银行间外汇市场，开展即期、远期、掉期和期权等外汇交易。央行在其网站刊登答记者问表示，境外央行类机构进行远期、掉期和期权等衍生品交易属于银行间市场交易，不属于银行柜台业务，境外央行类机构及其交易对手都不需要为此类交易交存外汇风险准备金。

--独家：消息人士称德意志银行将裁员四分之一

金融业的消息人士表示，德意志银行计划裁员约23,000个岗位，大约占员工总数的四分之一。这次裁员主要涉及技术部门，并将通过剥离PostBank业务来实现。根据新任首席执行官John Cryan敲定的重组方案，这将使集团的全职员工数降至7.5万左右。

此外两位知情人士对路透表示，德银已决定要结束在俄罗斯的营运，只保留交易银行业务。这使得俄罗斯成为德意志银行第一个“被牺牲掉”的国家，该银行计划要将全球分布集中到地区，虽已宣布要关闭在一些国家的业务，但尚未具体到哪国。德意志银行发言人谢绝置评。

--路透调查：欧洲央行料加速购债，并将QE计划延至明年9月以后

路透周一对欧元货币市场交易员调查显示，面对通胀预期下降，欧洲央行将扩大资产购买计划，并将其延至明年9月以后。19位受访交易员中有11位表示，欧洲央行将加快购债速度，调查中值显示，预计欧洲央行每月购债规模将增加200亿至800亿欧元。多数交易员还指出，欧洲央行将宣布量化宽松举措新的结束时间，或许会在年底前宣布。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收低，许多投资者在本周美联储会议前不愿大举押注，而其他投资者对中国公布的疲弱经济数据感到忧虑。

道琼工业指数收低62.13点，或0.38%，至16,370.96点；标准普尔500指数收跌8.02点，或0.41%，至1,953.03点；Nasdaq指数下跌16.58点，或0.34%，至4,805.76点。

--欧洲股市收低，在美联储会议前投资人愈发不安。本周美联储可能决定是否开始升息。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫0.5%，报1,393.71点。德股DAX指数微升0.08%，报10,131.74点。英股富时100指数收挫0.54%，报6,084.59点，法股CAC指数跌0.67%，报4,518.15点。

汇市:

--在美联储本周会议前，美元兑一篮子货币周一保持在近三周低点附近，投资者押注美联储至少在12月前都会维持利率不变。

美元指数小涨0.1%，报95.249，之前一度触及8月26日来最低的94.913。美元兑日圆跌0.4%，报120.04日圆，欧元兑美元跌0.3%，报1.1313美元，交投清淡。

债市:

--美国公债价格大致持稳，在为期两日的美联储货币政策会议前，投资人犹豫不决，且市场认为海外央行可能继续抛售美国公债以支撑本国货币。

指标10年期公债尾盘升2/32，收益率报2.17%，上周五尾盘报2.18%。30年期公债跌1/32，收益率由2.94%升至2.95%。两年期公债尾盘跌1/32，收益率报0.73%，上周五尾盘报0.71%。

--欧元区公债收益率基本持稳，因投资者观望美联储是否会在本周开始近十年来首次升息；与此同时，数据进一步凸现中国经济放缓。

德国10年期公债收益率持平，报0.65%。较低评级的西班牙和意大利可比公债收益率都小涨，分别报2.12%和1.85%。

油市:

--布兰特原油期货下跌近4%，和美国原油期货的价差缩小至1月以来的最小，此前一份业内报告显示，美国原油供应大规模减少，政府数据则预计美国原油产量减少。

布兰特原油下跌1.77美元，或3.7%，至每桶46.37美元，是两周来的最低结算价。美国原油收盘下跌63美分，或1.4%，至每桶44美元。二者价差缩小至每桶2.60美元，盘中一度缩小至2.32美元，是自1月23日来的最小价差。

金属市场:

--金价小涨，从上一交易日触及的一个月低点回升，投资者等待美联储本周稍晚会议，以寻找美联储升息时间的线索。

1915GMT，现货金升0.1%，报每盎司1,109美元。美国12月期金上涨0.4%，报每盎司1,107.70美元，但仍接近一个月最低水准。现货银跌1.6%，报每盎司14.38美元，现货铂金跌1.1%，报每盎司954美元。现货钯金下挫1.3%，报584.50美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜跟随中国股市下滑，中国公布的经济数据令投资人愈发担心中国这一全球最大工业金属消费国的需求增长。

LME期铜一度下挫多达1.5%至每吨5,287美元，收盘报5,310美元，上周五收报5,370美元。三个月期铝由上周五的1,639.5美元跌至1,621美元。(完)

(整理 徐文焰；审校 李婷仪)

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