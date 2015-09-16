《路透早报》--9月17日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本8月贸易收支(9月16日2350)

--中国外管局举行第三季新闻发布会

--香港公布6-8月失业率

--中国8月银行结售汇及代客涉外收付款数据

--意大利7月贸易收支(0800)

--英国8月零售销售(0830)

--美国第二季经常帐收支(1230)

--美国8月房屋开工/建筑许可年率(1230)

--美国9月12日当周初请失业金人数(1230)

--美国费城联邦储备银行制造业指数(1400)

--韩国8月生产者物价指数(PPI)(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，而后发布政策声明(1800)

--美联储主席叶伦召开有关利率的新闻发布会(1830)

--日本央行总裁黑田东彦在证券公司年会上发言(0635)

--欧洲央行发布经济公告(0700)

--瑞典央行副总裁Floden就非常时期的货币政策审议发表讲话(0710)

--瑞士央行货币政策评估(0730)

--美国财政部国际事务次长希茨(D. Nathan Sheets)在美国众议院金融服务委员会发表证词(1800)

--澳洲央行总裁史蒂文斯出席议会听证会(2330)

以下为9月16日下午5:00至9月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--标普下调日本主权信用评级一个级距至A+

标普将日本主权信用评级从AA-下调至A+，比顶级的AAA评级低了四个级距，并称过去3-4年对该国主权评级的经济支撑持续减弱。标普同时将日本评级展望从负面上调至稳定。这是自2011年1月来标普首次下调日本主权信用评级，四年半之前标普将日本的评级展望从稳定下调至负面。日圆未受评级下调的影响，虽然短暂下跌，但又收复失地。

--路透调查：微弱多数的受访分析师预计，美联储将维持利率不变

路透调查显示，稍多于一半的受访分析师预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)将会再等一些时间才实施其近十年来的首次加息。而上周的调查中是微弱多数的分析师预计美联储本周四会加息。与上周的调查相比，有五位分析师改变美联储周四将升息的看法，现在预期将维持利率不变。而原本就认为利率将维持不变的分析师没有转为预测加息的，这暗示目前的情势转向美联储本周不升息。如果美联储周四按兵不动，则最可能的升息时间是12月。80位分析师中仅有五名预计今年不会升息。

--中国扩大固定资产加速折旧优惠至汽车等四领域--国务院常务会议

中国国务院常务会议决定，扩大固定资产加速折旧优惠范围，以拉动有效投资、推进产业加快改造升级，预计实行该政策后今年将减税约50亿元人民币。会议决定，在原有生物药品等六个行业基础上，扩大固定资产加速折旧优惠范围，对轻工、纺织、机械、汽车四个领域重点行业的企业，在今年1月1日后新购进的固定资产，允许缩短折旧年限或将采取加速折旧方法。

--美国通胀疲弱，升息与否美联储进退维谷

美国8月消费者物价意外回落，因汽油价格重拾跌势，且强势美元限制了其他商品成本，通胀偏低使美联储在考量是否升息时面临两难抉择。劳工部公布，8月消费者物价指数(CPI)回落0.1%，为1月以来首次下降，7月为增长0.1%。8月CPI同比增长0.2%，与7月增幅持平。疲弱的CPI数据公布后，美国股市上扬。美国公债价格微升，美元指数回落。

浏览数据：

* 表格：美国8月CPI较上年同期上涨0.2%，符合预估

* 表格：美国7月整体资本净流入1,419亿美元

* 美国数据：9月11日止当周抵押贷款申请减少--MBA

* 美国数据：9月NAHB房屋市场指数增至近10年来最高

--全球啤酒业龙头百威英博将向对手SABMiller提出收购

全球最大啤酒商--百威英博(Anheuser-Busch InBev)，已接洽对手SABMiller，可能进行收购，若两家合并，将组成掌控全球约三分之一啤酒消费量的啤酒霸主。若双方合并，根据当前股价，总市值将约达2,750亿美元。新公司将结合百威英博在拉丁美洲的主宰地位，SABMiller在非洲的强大版图，以及两家公司在亚洲的势力。SABMiller股价收高20%，百威英博停牌前，股价上涨7%。

--日本制造商担心中国经济放缓将影响今年利润

据路透调查显示，近四分之三的日本制造商担心，今年的利润将会受到中国经济放缓及其引发的金融市场动荡影响。受访企业担心，中国需求疲软会损害其产品销售，日圆升值将削弱日企出口竞争力，中国人赴日本旅游也可能会降温。旅游业是日本为数不多的几个增长行业之一。调查结果显示，72%的日本制造业企业担心中国因素冲击到截至3月底会计年度的获利。汽车和电子企业尤其紧张，逾80%表示担忧。对日本企业界总体来说，感到担心的比例为56%，非制造业企业则有41%表示不安。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收涨，因油价大涨近6%推高能源股，但成交清淡，在美联储周四公布利率决定前很多投资者作壁上观。

道琼工业指数升140.10点，或0.84%，至16,739.95点；标准普尔500指数上涨17.22点，或0.87%，至1,995.31点；Nasdaq指数小涨28.72点，或0.59%，至4,889.24点。

--欧洲股市连续第二日收高，百威英博计划向SABMiller提出并购提议的消息带动两家公司股价急升，而在美联储公布利率决定前，投资人保持谨慎态度。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨1.57%，报1,427.55点。德股DAX指数收升0.38%，报10,227.21点。英股富时100指数收涨1.49%，报6,229.21点，法股CAC指数上涨1.67%，报4,645.84点。

汇市:

--美元下滑，因上月美国通胀意外下跌，压制了对美联储在本周会议上可能升息的预期。

纽约尾盘，美元指数跌0.2%，报95.402，远离9月初所创的高位96.616。欧元兑美元小涨至1.1275美元，在稍早因疲弱的欧元区通胀数据拖累下滑后反弹。美元兑日圆升0.2%，报120.62日圆，日圆大致摆脱了标准普尔下调日本主权信贷评等的消息影响。

债市:

--美国公债收益率小涨，跟随德债收益率升势，交易商不确定美联储是否会在周四升息。

美国两年期公债尾盘大致持平，收益率报0.81%，周二尾盘报0.80%。指标10年期公债尾盘跌3/32，收益率报2.29%，周二尾盘报2.28%。美国30年期公债尾盘跌9/32，收益率报3.08%，周二尾盘报3.06%。

--德国公债收益率触及两周高点近0.8%，此前德国30年期公债标售未能吸引足额认购。尽管这次德债标售的平均得标利率为近一年来最高，但投资者需求疲弱。对美国可能升息的担忧，驱使投资者离场。

在公债发售后，10年期德债收益率上升至最高0.795%，周二曾大涨约10个基点。评级较低的欧元区可比公债收益率持平至小幅上涨。

油市:

--油价跳升多达6%，之前公布的数据显示，美国原油期货交割地库欣的原油库存降幅为七个月来最大，引发市场出现新一轮的波动。

美国原油期货收涨2.56美元，或5.7%，报每桶47.15美元。布兰特原油期货收升2美元，或4.2%，报每桶49.75美元。

金属市场:

--金价上涨逾1%，此前数据显示美国8月通胀意外下跌，削弱对美联储本周将决定在近十年来首次升息的预期。

1757 GMT，现货金上涨1.3%，报每盎司1,119.70美元。美国12月期金上升1.5%，报每盎司1,119美元。现货银劲升3.4%，报14.88美元。现货铂金上涨1%，报每盎司966.49美元。现货钯金上升1.1%，报606美元。

--伦敦期铜上涨，因在美国宣布利率决定前美元走软，且主要消费国中国的股市急升。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.6%，收盘报每吨5,380美元。铜价自上周触及七周高位后走势停滞，但自上月跌至六年低点后已经反弹了10%。三个月期铅收报1,734美元，大涨2.8%。(完)

(整理 徐文焰；审校 李婷仪)

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