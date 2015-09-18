《路透早报》--9月18日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国8月70个大中城市住宅销售价格月度报告

--欧元区7月经常帐及净投资数据(0800)

--加拿大8月消费者物价指数(CPI)(1230)

--美国8月领先指标(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--西班牙央行总裁林德发表讲话(1000)

--英国央行首席经济学家霍尔丹发表讲话(1105)

--德国央行货币政策委员Andreas Dombret在EBS研讨会上发言

以下为9月17日下午5:00至9月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--全球经济担忧迫使美联储按兵不动，但今年稍晚或小幅收紧

美国联邦储备委员会(美联储)周四决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。

美联储主席叶伦称，全球经济关联紧密的情势发展，迫使该行作出这样的决定。她还表示，近期美股下跌及美元升值，已令金融市场状况吃紧，无论美联储怎么做，这种情况都有可能使美国经济增长放缓。

但美联储维持在今年一定时候升息的倾向，同时调降美国经济长期展望。利率决议公布后，美元兑欧元降至三周低位，美国公债价格上扬。美股在震荡交投中收跌。

在美联储发布声明后进行的路透调查显示，华尔街多数顶级银行目前预测，美联储将在12月开始升息。在17家美国初级市场交易商中，有12家预测美联储将会在12月加息。还有两家预测是在10月，另外三家认为在2016年3月。

--美国初请失业金人数降至八周低点，房屋开工在8月继续下滑

上周美国初请失业金人数降至八周低点，暗示尽管金融市场环境近日趋紧，但劳动力市场继续呈现增强态势。虽然周四公布的其它数据显示，8月房屋开工连续第二个月下降，但年率仍居100万户大关之上，暗示房屋市场稳健增长。此外，8月建筑许可上升。由于市场注意力放在美联储利率决议，数据对市场的影响并不明显。

详细数据：

* 表格：美国一周初请失业金人数为26.4万人，预估为27.5万人

* 表格：美国8月房屋开工较前月下降3.0%，建筑许可增长3.5%

* 表格：美国第二季度经常帐赤字为1,097亿美元，预估为赤字1,113亿

* 美国数据: 费城联储9月制造业指数降至2013年2月来最低的负6.0

--中国四季度起每周将发三个月贴现国债，以满足入SDR要求--消息

中国为争取人民币早日纳入SDR(特别提款权)正做出更多努力。三位消息人士周四透露，中国财政部拟于今年四季度开始每周发行一期三个月贴现国债，每期100亿元人民币，此举旨在为国外央行及类央行机构提供更多产品，以满足人民币加入SDR的要求。消息人士对路透表示，为配合贴现国债发行频次加密，提升国债承销商的参与度，财政部四季度起拟将贴现国债也纳入承销商投标考核范围。

--瑞士央行在可预见的未来应会维持负利率--总裁乔丹

瑞士央行总裁乔丹表示，央行将根据瑞士通胀展望讯号作为升息时机指引，在“可预见的未来”应该会维持负利率。当被瑞士电台问及升息的主要条件时，乔丹回道“我们的使命是物价稳定。如果我们认为货币政策过于宽松，那么当然需要调整货币政策。而目前情况并非如此。”

--富时称中国干预措施或影响将A股纳入其新兴指数的时间

富时罗素亚洲业务常务董事Jessie Pak对路透表示，原计划用2-3年的时间将A股纳入其主要指标股指的期限可能会延长，因中国实施了一系列超常的干预措施，这影响了投资者的市场进入。他说，近期中国股市大跌之际广泛存在的停牌，中国证券监管机构实施的卖出限制措施，以及中国监管框架的质量，都将在其评估是否将A股纳入其新兴市场指数时严加检视。

[市场摘要]:

股市:

--美股道指和标普500指数周四收低，回吐之前录得1%的涨幅，此前美联储宣布维持利率不变，承认担忧疲弱的全球经济，但保留了在今年稍后小幅收紧货币政策的可能性。

道琼工业指数收低65.21点，或0.39%，至16,674.74点；标准普尔500指数下跌5.11点，或0.26%，至1,990.20点；Nasdaq指数收涨4.71点，或0.1%，至4,893.95点。

--欧洲股市收盘变动不大，许多投资人不愿大举押注，静待美联储稍晚将发布的利率决定。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.20%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收高0.12%。德股DAX指数微升0.02%，报10,229.58点。英股富时100指数收低0.68%，报6,186.99点，法股CAC指数上涨0.2%，报4,655.14点。

汇市:

--美元下挫，此前美联储维持利率不变，因全球经济发展遭遇一系列挑战，美联储还下调了对美国经济的长期预估。

欧元兑美元升至三周高位1.1424美元，纽约尾盘报1.1423美元，大涨1.2%。美元兑日圆跌0.5%，报119.92日圆。美元兑瑞郎跌至两周低点，尾盘报0.9598，跌1.2%。

债市:

--美国公债收益率重挫，两年期公债收益率单日降幅为六年半最大，此前美联储在两日货币政策会议后决定维持利率不变。

美国30年期长债尾盘大涨1-16/32，收益率报3.01%，周三尾盘报3.09%。指标10年期公债尾盘升29/32，收益率报2.20%，周三尾盘报2.30%。美国两年期公债尾盘升6/32，收益率报0.69%，周三尾盘报0.81%。

--欧元区公债收益率持稳，法国和西班牙发售130亿欧元公债，稍晚美联储将公布利率决定，是否进行10年来首次上调利率。

德国10年期公债收益率上涨1个基点至0.79%。法国10年期公债收益率持平，报1.10%，西班牙10年期公债收益率跌3个基点，报2.11%。希腊公债在欧元区表现最好，10年期公债收益率跌24个基点至8.44%，两年期公债收益率跌42个基点至11.16%。

油市:

--全球原油期货下跌，在美联储宣布维持利率不变后一度短暂上涨，而后重拾跌势。许多市场人士不理会美联储的决定，认为交易商将把注意力转向其他宏观因素。

11月布兰特原油期货跌0.67美元，收报每桶49.08美元。10月美国原油跌0.25美元，收报每桶46.90美元。布兰特原油和美国原油价差收窄，收报每桶1.88美元。

金属市场:

--金价攀升至两周高位，因美联储在结束两日会议后保持利率不变，打压美元指数跌至三周低位。

现货金上扬0.8%，报每盎司1,127.80美元。美国12月期金收跌0.2%，报每盎司1,117美元，当时美联储声明尚未公布。

--期铜触及近两个月高位，因最大铜生产国智利发生强震，但铜价之后回落，因报告显示到目前为止地震对矿场造成的损害不大。

LME三个月期铜收涨0.4%，报每吨5,400美元，在智利地震消息公布之初曾触及7月22日以来最高5,440.50美元。(完)

(整理 徐文焰；审校 龚芳)

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