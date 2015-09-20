《路透早报》--9月21日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国8月生产者物价指数(PPI)(0600)

--台湾8月外销订单(0800)

--香港8月消费者物价指数(CPI)(0830)

--加拿大7月趸售(批发)贸易(1230)

--美国8月成屋销售年率(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本金融市场休市

--英国财政大臣奥斯本访问中国(至9月24日)

--西班牙央行总裁林德在欧洲新闻社活动中发表演说(0700)

--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表演说(1700)

--加拿大央行总裁波洛兹在2016年经济展望活动上发表演说(1845)

以下为9月18日下午5:00至9月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英国央行下一步可能降息而非升息--首席经济学家霍尔丹

英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹表示，英国央行下一步可能是降息而非升息，因面临持续低通胀的风险，且新兴市场危机可能损及全球经济增长。他在演讲中称，就业数据走软、制造业和建筑业产出的调查数据疲弱，说明今年下半年英国经济增长放缓，通胀率可能不是如预期那样上升。他并称，升息的理由“还不太充分”。

--希腊左翼领导人齐普拉斯选举中意外大胜，再次获得四年任期

希腊左翼领导人齐普拉斯在周日的选举中意外取得决定性胜利，重新巩固了自己的权力，并且获得明确授权引领希腊经济复苏。选举结果让这位欧洲最直言不讳的左翼领导人继续成为希腊政坛的主导人物，尽管他在上个月因为接受紧缩条件以获得欧元区救助，而被党内激进派背弃。

--欧洲央行执委科尔称欧元区和美国货币政策迥异

欧洲央行执委科尔周五表示，欧元区和美国货币政策迥异。科尔不愿特别针对美联储决议发表看法。他表示，比起欧元区，美国经济复苏更为领先。欧元区的通胀只会极为缓慢的扬升，经济活动应该会持续改善，但速度要比先前预想更慢。他还表示，全球经济成长前景整体黯淡，而新兴市场经济明显恶化。

--穆迪对法国债信评级降级，标普调降葡萄牙主权信用评级展望

穆迪称调降评级是因法国的中期成长前景仍然疲弱，穆迪预计这种情况将在本10年的剩余时间延续。“法国当前的经济复苏已被证明非常缓慢，且穆迪认为这种情况将继续下去。”穆迪认为法国的信誉仍非常高，支持AA2评级。

标普称，葡萄牙稳定的评级展望反应该国经济全面复苏的预期与预算逐步整固的进程相平衡。葡萄牙的评级因公共和民间部门债负高企，外部债务庞大以及货币传导机制疲弱而受到制约。

--中国官员称希望IMF就人民币纳入SDR货币得到正面结果

中国驻国际货币基金组织(IMF)执行董事金中夏表示，中国已做好准备，满足将人民币纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子的标准。中国进行了大量外交努力，以将人民币纳入IMF货币篮子，这是其降低对美元依赖的长期策略目标之一，法国对此表示支持。金中夏称，中国将尊重IMF就此问题的决定，但希望会得到正面结果。他说，人民币已经成为主要的输出货币。

[市场摘要]:

股市:

--美股收低，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)维持利率近零的决定，引发投资者担心全球成长持续疲弱对美国企业盈利构成的潜在影响。道琼工业指数收低290.16点，或1.74%，至16,384.58点；标准普尔500指数下跌32.17点，或1.62%，至1,958.03点；Nasdaq指数收低66.72点，或1.36%，至4,827.23点。本周，道指下跌0.3%，标普500指数和Nasdaq指数下跌0.1%。[.NCN]

--欧洲股市劲跌，此前美联储维持利率不变，燃点对全球经济的忧虑，使投资者揣测美联储何时将开始收紧政策。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低1.9%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收挫3.03%，为8月24日来最大单日跌幅。德股DAX指数劲跌3.06%，报9,916.16点。英股富时100指数收低1.34%，报6,104.11点，法股CAC指数挫跌2.56%，报4,535.85点。希腊股市上涨0.76%。

汇市:

--美元从三周低点反弹，昨日美联储维持利率不变，拖累美元大跌后，今日尾盘出现技术性升势。今日稍早，投资人继续抛售美元，之后对欧元和日圆等货币的多头仓位进行了获利了结。纽约尾盘，美元指数升0.7%，报95.191，之前跌至三周低点94.063。维持宽松货币政策更久的前景重新点燃了投资人对澳元和新西兰元等较高风险货币的买兴。澳元兑美元升0.3%，报0.7189美元，新西兰元兑美元也升0.3%，报0.6400美元。欧元兑美元跌1.2%，报1.1294美元，盘中触及三周高位1.1459美元。美元兑日圆持平在119.96日圆。

债市:

--美国公债收益率走低，延续前一日的跌势，周四美联储保持利率不变，市场对联储年内是否会收紧政策的疑虑加深。美国两年、五年和七年期公债收益率触及逾三周最低，分别为0.66%、1.43%和1.83%。10年期公债收益率触及一周半最低2.13%。三年期公债收益率降至两周最低0.96%。美国30年期公债价格尾盘上扬2-3/32，收益率报2.93%，周四尾盘报3.04%。指标10年期公债价格尾盘升25/32，收益率报2.13%，周四尾盘为2.22%。两年期公债价格尾盘上扬1/32，收益率报0.68%，周四尾盘报0.70%。

--欧元区公债收益率下跌超过10个基点，此前美联储屈从于对全球经济疲弱的担忧，决定继续保持近零利率政策。德国10年期公债收益率下跌11个基点，至0.67%，略高于上周五0.66%的收盘水准。评级较低的西班牙公债和意大利公债收益率下跌14-15个基点，分别跌至1.96%和1.78%的一个月低点。欧元区债市普涨也带动希腊公债攀升，希腊周日将进行大选。希腊10年期公债收益率跌18个基点，报8.26%，两年期公债收益率下跌37个基点，报10.79%。

油市:

--油价重挫，美国原油期货大跌5%，此前美股下挫抵消了美国石油钻井平台数量连续第三周减少对油市的积极影响。10月美国原油大跌2.22美元或4.8%，收报每桶44.68美元。11月布兰特原油期货跌1.61美元或3.3%，收报每桶47.47美元。汽油期货跌1.4%。馏分油期货大跌2.5%。

金属市场:

--金价上升至近三周高位，因美联储决定维持利率不变，令投资者担心全球经济前景，且拖累发达经济体的股市下挫。1849 GMT，现货金上扬0.5%，报每盎司1,137.34美元，此前触及9月2日来最高的1,141.50美元。美国12月期金收高20.8美元，报每盎司1,137.8美元。现货银持平在每盎司15.12美元。现货铂金跌0.5%，报每盎司975.75美元。现货钯金下滑0.2%，报每盎司606.50美元。

--伦敦期铜下跌至一周低点，因美联储决定暂不升息后交易商仍紧张，这盖过了供应可能受扰的消息的影响。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收挫2.7%，报每吨5,254美元，盘中跌至9月8日来最低的5,233美元。周四因预计智利供应受阻，期铜一度升至八周高位。(完)

(整理 利棣儿/王丽鑫 审校 母红/王颖)

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