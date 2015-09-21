《路透早报》--9月22日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾8月季调失业率(0030)

--澳洲第二季房价指数(0130)

--瑞士8月贸易收支(0600)

--英国8月公共部门净借款(PSNB)/收支短差(PSNCR)(0830)

--英国工业联盟(CBI)9月总工业订单差值(1000)

--美国联邦住房金融局(FHFA)7月房价指数(1300)

--欧元区9月消费者信心指数初值(1400)

--美国里奇蒙联邦储备银行9月综合制造业指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家主席习近平赴美国进行国事访问(9月22-25日)

--亚洲开发银行公布更新版的2015年亚洲发展展望(0130)。

--经济合作暨发展组织(OECD)2015年国际移民展望活动开幕。

--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在阿拉巴马州全球事务委员会发表演说(2300)

--英国央行副总裁夏菲克在大卫-休谟学院主办的晚宴上讲话(1830)。

--欧洲议会委员会就希腊协议与欧元集团主席迪塞尔布洛姆举行一场辩论会。

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在由法国审计与内部控制机构举办的活动中发表演说(0730)。

以下为9月21日下午5:00至9月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储暂不升息，叶伦面临政策方向质疑

作为美国联邦储备委员会(美联储/FED)对外界的主要沟通者，叶伦正面临来自同僚和全球投资者越来越大的压力，要阐明这家全球最大央行的走向，以及它是如何做决策的。这些呼声来自她的政策反对者，如圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德，及持比较中立立场的亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特，还有那些声称对美联储方向感到困惑的市场分析师和投资者。

亚特兰大联储总裁洛克哈特称低通胀表明联储努力未达预期成效，且在10月会议前化解全球忧虑，时间上可能有些“仓促”。洛克哈特就美国利率发表言论后，美国公债价格略微扩大跌幅。

--英国经济：央行副总裁称，英国几无通胀压力上升迹象

英国央行副总裁康利夫在周一刊出的一篇报章访谈中表示，英国并没有物价压力加大的情况，但英国央行下次的利率举措仍可能是向上调整。他重申英国央行的前瞻性指引，表示有可能以渐进且有限度的方式，将利率由目前0.5%的低点调升。

--中国总理：人民币不存在持续贬值基础，绝不主张打货币战

中国国务院总理李克强周一强调，中国完善人民币汇率中间价报价机制，使人民币汇率形成机制更加市场化，人民币不存在持续贬值的基础，也绝不主张打货币战。

中央电视台晚间新闻联播引述他在会见英国财政大臣奥斯本时并称，中英加强宏观政策协调和经济金融合作，对于维护金融稳定、促进世界经济复苏有积极意义，希望中英加强双边合作，积极开展第三方市场合作，为中英共同增长、包容发展的伙伴关系增添新内涵。

--美国8月成屋销售降幅超过预期，房屋市场在近期进一步站稳脚跟后，又渐露谨慎迹象。全美不动产协会(NAR)周一公布，美国8月成屋销售按月下降4.8%，年率为531万户。路透调查中分析师预估年率为551万户。7月数据被下修为558万户，前值为559万户。

[市场摘要]:

股市:

--美股三大指数周一收涨，在上周后两日下跌后反弹，受助于苹果和金融股涨势，但生物科技股下跌限制Nasdaq指数涨幅。

道琼工业指数上扬125.61点，或0.77%，至16,510.19点；标准普尔500指数涨8.94点，或0.46%，至1,966.97点；Nasdaq指数小升1.73点，或0.04%，至4,828.96点。

--欧洲股市收高，受医保、银行和化工股走强带动，但德国大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)暴跌，拖累了德国市场。大众汽车暴跌达22.8%，创历来最大单日跌幅。

德股DAX指数仅升0.33%，报9,948.51点。英股富时100指数收高0.08%，报6,108.71点，法股CAC指数大涨1.09%，报4,585.50点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币走强，因市场认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍可能在年内升息，而欧洲央行可能进一步放宽货币政策。

欧元兑美元尾盘下跌0.95%，报1.11925美元。美元兑日圆上扬0.49%，报120.560日圆。美元兑瑞郎攀升0.26%，报0.97130瑞郎。美元指数尾盘上涨1.08%，报95.882。

债市:

--美国公债价格下跌，此前美联储官员不约而同地发出了美国可能在年底升息的暗示，且市场即将迎来新债供应，促使交易商降低公债仓位。

在公开市场，指标10年期公债下跌23/32，收益率报2.214%，较周五尾盘上涨8个基点。两年期公债价格跌2/32，收益率报0.714%，较周五尾盘上涨约4个基点，30年期公债价格下降两个大点，收益率报3.035%，日内上升超过10个基点。

--希腊公债收益率下跌，此前希腊左翼激进联盟党在选举中意外取得决定性胜利，令投资者对希腊救助计划将可展开感到安心，但西班牙和葡萄牙公债表现落后，受本国选举前的不确定性拖累。

希腊10年期公债收益率下跌3.2个基点，报8.23%，两年期希腊公债收益率下滑47个基点，报10.32%。德国10年期公债收益率上涨1.1个基点，报0.68%。法国10年期公债收益率小幅走高，升至0.98%，因穆迪将该国评级调降一个级距至Aa2，称法国中期成长前景依然疲弱。

油市:

--原油价格大涨，美国原油涨幅超过4%，因有迹象表明库存下跌，钻探活动减少意味着未来产量将下降，汽油期货上涨也提振了整体石油产品的价格。布兰特原油涨3%，对美国原油溢价跌至每桶2美元的关键心理位之下，因美国原油的基本面相对于布兰特原油有所改善。

美国原油近月合约收涨2美元，或4.5%，报每桶46.68美元。布兰特原油近月合约涨1.45美元，或3.1%，报每桶48.92美元。

金属市场:

--金价周一在上周五触及近三周高位后回落，因美元和股市上涨，令美联储上周维持利率不变引发的黄金涨势减退。

1906GMT，现货金下滑0.5%，报每盎司1,132.80美元。美国12月期金收跌0.4%，报每盎司1,132.80美元。现货银上涨0.1%，报每盎司15.17美元。现货铂金跌1.3%，报每盎司966.25美元。现货钯金上扬1.3%，报每盎司610.75美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜自稍早触及的两周低点反弹，因数据显示中国铜进口增加，但对市场供应过剩的担忧和美元走强限制了升幅。

LME三个月期铜收高0.3%，报每吨5,269美元，盘中跌至5,208美元的低点。三个月期铝收低0.5%，报1,616美元，分析师预计升势可能短暂，因中国生产和出口活跃。(完)