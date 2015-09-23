《路透早报》--9月24日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港8月进出口数据

--日本9月日经制造业采购经理人指数(PMI)初值(0135)

--德国10月GfK消费者信心指数(0600)

--法国9月企业景气指数(0645)

--德国9月IFO企业景气判断指数(0800)

--意大利7月工业订单/工业销售(0800)

--台湾8月M2年增率(0820)

--英国银行业者协会(BBA)8月抵押贷款批准件数(0830)

--意大利7月经季调零售销售(0900)

--意大利8月对非欧盟地区贸易收支初值(1000)

--美国8月耐久财订单/一周请领失业金数据/8月芝加哥联储全国活动指数(1230)

--美国8月新屋销售年率(1400)

--美国9月堪萨斯城联储制造业综合指数(1500)

--韩国9月消费者信心指数(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美联储主席叶伦在马萨诸塞大学阿默斯特分校经济系发表讲话(2100)

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁在芬兰央行新闻发布会上发表有关货币政策的讲话(0800)

--菲律宾央行召开货币政策会议，宣布利率决定(0800)

--台湾央行宣布利率决定(0900)

--欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)情况(0915)

--挪威央行举行议息会议(0800)

--美国财政部负责金融机构的代理助理部长Amias Gerety发表演讲(1445)

--美国财政部负责经济政策的助理部长Karen Dynan发表演说(1645)

以下为9月23日下午5:00至9月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--为了给美国企业勾勒出一个阳光明媚的投资环境，中国国家主席习近平周三表示，中国计划大幅减少对外商投资的限制。与此同时波音公司宣布，计划在中国成立一处飞机完工中心，为其首次在美国境外设立这样的生产设施。一直以来外界都预期波音将把制造工作转移到生产成本较低的中国。波音在宣布这一消息之前，刚刚获得来自中国的约300架飞机订单，以目录价格计高达380亿美元左右。

在习近平称中国完全有能力长期保持较高的增长率后，美股大幅缩减跌幅，收盘微跌。

--大众汽车CEO因检测门事件辞职，希望让公司重新开始

德国大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)首席执行官(CEO)文德恩(Martin Winterkorn)周三辞职，屈从于要求公司换帅的压力。目前大众正处在丑闻风暴的中心，该公司承认在柴油汽车尾气排放问题上欺骗美国监管机构。“大众公司需要一个新的开始--从人员角度说也是如此。我准备以我的辞职为这个新的开始扫清道路，”文德恩表示。

--欧洲央行总裁德拉吉称，现在决定进一步刺激政策还太早

欧洲央行总裁德拉吉周三称，欧洲通胀和增长前景的风险已因新兴市场经济放缓而上升，但欧洲央行需要更多时间才能决定是否进一步出台刺激举措。

德拉吉表示，还需要更多时间判断新兴市场的动能丧失是暂时的还是持久的。一旦下行风险让通胀下降的幅度比预期更大，将毫不犹豫地采取措施。

另外，欧洲央行(ECB)管理委员会委员兼斯洛文尼亚央行总裁雅兹贝奇周三表示，目前欧洲央行没有讨论修改万亿欧元的购债计划。

--中国国务院：至8月底已收回中央和地方存量资金逾3,000亿元

中国国务院周三召开常务会议，听取第二批核查问责不作为情况的汇报，针对资金沉淀、项目拖期、土地闲置、棚改迟缓等问题，截至8月底，分别收回中央和地方存量资金109亿和2,966亿元人民币，处置闲置土地31.25万亩。中国政府网刊登会议内容并称，收回的资金要调向主动作为的地方，投向发展和民生急需的重点领域；年底前，对各省（区、市）尚未处置完毕的闲置土地，按面积收回或扣减年度新增建设用地计划指标。

--美国9月Markit制造业PMI初值与8月持平

金融数据公司Markit公布，美国9月制造业采购经理人指数(PMI)初值为53，与8月持平；8月创下2013年10月以来最低。路透调查访问的分析师预测为53.0。

Markit首席经济学家Chris Williamson认为，美元强势、许多出口市场需求低迷以及能源和其他公司削减资本支出，都拖累了美国制造业。

--银监会：城商行不良双升压力较大，支持城商行境内外上市

中国银监会周三表示，城商行当前不良“双升”压力较大，要通过多种方式有效遏制不良上升势头；此外，对于限制类中的优质企业要给予差别待遇，不能“一刀切”。在经营方面，银监会支持城商行境内外上市，及跨区域兼并收购。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收盘微跌，材料和能源类股领跌，因中国和美国制造业数据疲弱，加重了对经济成长的担忧。

道琼工业指数收低50.58点，或0.31%，至16,279.89点；标准普尔500指数收低3.98点，或0.2%，至1,938.76点；Nasdaq指数下挫3.98点，或0.08%，至4,752.74点。

--欧洲股市收盘基本持平，整日交投震荡，大众汽车带领汽车股反弹，而旅游股上涨抵消了银行股回落造成的拖累。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收盘微升0.07%，报1,366.18点。德国DAX指数今日上扬0.44%，收报9,612.62点。英股富时100指数收高1.62%，报6,032.24点，法股CAC指数小涨0.1%，收报4,432.38点。

汇市:

--美元兑欧元下滑，此前欧洲央行总裁德拉吉称欧洲央行需要更多时间来评估是否扩大刺激计划。

欧元兑美元纽约尾盘升0.58%，报1.11850美元，美元兑日圆升0.07%，报120.210日圆。美元兑瑞郎升0.39%，报0.97910瑞郎。美元指数尾盘跌0.05%，报96.231，脱离稍早触及的两周半高位96.548。

债市:

--美国公债价格下滑，因数据显示欧元区制造业扩张小幅放缓，与预期基本一致，缓解了对全球经济成长的担忧。此前出炉的中国经济数据低迷一度令这一忧虑加重。

美国10年期公债下滑7/32，收益率报2.151%，较周二尾盘上升2个基点。30年期美债跌9/32，收益率报2.944%，上升1个基点。

--德国公债收益率在一个月低点附近徘徊，此前欧元区制造业活动数据达到预期水平，欧洲央行总裁德拉吉称，需要更多的时间决定是否扩大刺激政策。

德国10年期公债收益率持平于0.59%，较周二触及的一个月低点基本未变。

油市:

--全球油市重挫，美国原油期货收跌4%，因汽油库存急增引发秋季燃油供应充裕的忧虑，盖过原油库存减少带来的提振。

布兰特原油期货收跌1.33美元，或2.7%，报每桶47.75美元。美国原油期货收挫1.88美元，或4.1%，报每桶44.48美元。

金属市场:

--铂金下降至六年半低位，因担心汽车行业对铂金的需求下降，铂金用于欧洲柴油车尾气净化催化剂；而钯金飙升7%，钯金则是用于汽油车。

现货铂金跌至2009年1月来最低的每盎司924.50美元，在1757 GMT，下滑0.8%，报926.25美元。现货金上涨0.6%，报每盎司1,131.53美元。美国12月期金收高0.6%，报每盎司1,131.50美元。

--期铜下滑，因投资人担心全球最大金属消费国－中国的需求，之前数据显示中国制造业活动录得金融危机以来最大降幅。交易商表示，油价在欧洲市场尾盘转跌也令金属市场承压。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.5%，报5,057美元。三个月期铝下挫0.8%，收报每吨1,576美元。(完)