《路透早报》--10月12日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--法国8月经常帐收支(0645)

--韩国9月进出口价格增幅(2100)

--新西兰9月食品价格指数(2145)

--英国9月零售业联盟(BRC)零售销售总值(2301)

--日本9月银行放款余额(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国亚特兰大联储总裁洛克哈特在AUBER秋季会议发表演说(1210)

--美国芝加哥联储总裁埃文斯在国际钢铁协会第49届年会，就当前经济情况与货币政策发表演说(1430)

--加拿大央行总裁波洛兹于全美商业经济协会(NABE)午餐会，就“货币政策与金融稳定性”发表演说(1640)

--美联储理事布雷纳德在第57届全美商业经济协会(NABE)会议中，就经济前景与货币政策发表演说(2030)

--澳洲央行副总裁洛威在CFA Institute澳洲投资会议发表演说(2145)

--全球经济论坛(GES)(至10月14日)

以下为10月9日下午5:00至12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储官员讲话强化今年升息可能性，但不保证

两位颇具影响力的美联储(FED)官员周五的讲话，强化了美联储主席叶伦发出的将在年底前升息的信息。同时，美联储中立场最为温和的决策者之一似乎软化了有关升息时机的立场，这种微妙的转变可能使美联储开启近十年来首次升息之路更顺畅。

--美国进口物价跌势放缓，对通胀的拖累减弱

美国9月进口物价仅下跌0.1%，扣除石油的进口物价下跌0.2%，是7、8两月降幅的一半。油价反弹抵消了其他商品的价格跌幅，表明进口通缩正在放缓，可能最终支持美联储升息。数据公布后，美元指数小涨。美股基本持稳。

--中国央行副行长：将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度

中国央行副行长易纲在国际货币基金组织(IMF)秘鲁利马年会上表示，中国将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，向市场提供充裕的流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

中国央行网站周六新闻稿引述易纲称,人民币不存在长期贬值的基础，未来人民币汇率形成机制改革会继续朝着市场化的方向迈进，人民币汇率将更具有弹性，双向地浮动，保持在合理均衡的水平上基本稳定。

--全球财金领导人对中国经济仍持乐观看法

全球财金领导人认为中国能够抵御经济增长放缓影响，尽管面临国内债务高企问题，仍能实现经济增长模式从出口导向型向消费推动型的成功转变。国际货币基金组织(IMF)认为，中国经济今年将成长6.8%，明年增长6.3%，增速低于近期水平，在其他有利条件已基本消失的情况下，仍足以继续推动全球经济增长。

此外，IMF预计今年全球经济增长3.1%，明年将增长3.6%，该预测面临的风险不仅来自于中国，尽管到目前为止中国造成的风险是最大的。IMF全球金融稳定报告是这次利马会议上对中国问题敲响警钟的为数不多的报告之一。该报告称，中国企业过度借款，其总规模已经相当于国内生产总值(GDP)的四分之一。

--日央行总裁称，无需立即采取更多行动刺激经济增长

日本央行总裁黑田东彦周五称，油价下跌导致许多发达国家的通胀维持在低位，但各国无需立即采取更多的财政和货币措施来刺激经济增长。黑田东彦表示，包括日本央行在内的发达经济体的央行必须维持超宽松政策，并且要随时准备应对通胀低于目标的情况。

黑田东彦对新兴市场持乐观看法，称虽然有些国家遭遇资金外流情况，但与1990年代末亚洲国家在金融危机中的经历相比，许多国家有足够的缓冲空间来抵御市场动荡。

--俄罗斯准备2016年发行人民币债券--财长西卢安诺夫

俄罗斯财政部长西卢安诺夫周六表示，俄罗斯明年决定发行外债时将关注亚洲市场，并准备通过发行人民币债券融资。他称，俄罗斯财政部计划2016年通过发行外债筹集2,000亿卢布(32.4亿美元)，但如何筹集这些资金还没有做出最终决定。

--土耳其首都安卡拉发生爆炸，死亡人数升至128人

土耳其首都安卡拉火车站附近发生两起爆炸。这两起怀疑由自杀式袭击者制造的爆炸案导致的死亡人数已升至128人。爆炸发生时，正有数以百计人聚在一起进行和平集会。政府官员表示，原定在11月1日举行的大选将继续进行。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五小幅收高，本周标普500指数大涨3.3%，是今年迄今表现最好的一周。市场交投疏落，因投资者等待美国企业公布第三季业绩。

道琼工业指数收涨33.74点，或0.2%，至17,084.49点；标准普尔500指数微幅收高1.46点，或0.07%，至2,014.89点；Nasdaq指数上升19.68点，或0.41%，至4,830.47点。本周，道指上涨3.7%，NASDAQ指数攀升2.6%。

--欧洲股市涨至一个月高点，为自1月以来的最大周线上涨，受助于矿业股上扬，以及利率将在更长时间内保持在低水平的预期增强。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上升0.36%，本周涨幅达4.4%。

英股富时100指数收高0.65%，报6,416.16点，德国DAX指数上扬1.04%，收报10,096.60点。法国CAC 40指数升0.54%，收报4,701.39点。

汇市:

--美元兑欧元和瑞郎触及数周低位，此前一天美联储(FED)发布的9月会议记录强化了直到明年才升息的预期，推动成长相关货币走高。美元指数势将连跌第二周。欧元兑美元触及1.13875美元的三周高位，势将录得1.3%的四周来最大百分比涨幅，最新涨0.71%，报1.13555美元。

美元兑瑞郎跌至0.95870瑞郎的三周低位，最新跌0.47%，报0.96150瑞郎。美元指数也跌至94.692的三周低位，最新跌0.44%，报94.896。但美元兑避险货币日圆上涨，因全球央行的宽松政策前景促使交易商买入风险较高货币。美元兑日圆最新涨0.28%，报120.270日圆。

债市:

--美国较长期公债价格上涨，交投清淡，走势反复，因多位美联储官员暗示仍有可能在今年稍后升息，即便9月非农就业报告疲弱。指标10年期公债价格升4/32，收益率报2.093%，较周四尾盘跌1.5个基点，该收益率在盘中短暂涨至约两周最高2.138%，自一周前触及4月来最低水准后升了约10个基点。

30年期公债价格大涨14/32，收益率报2.924%，较周四尾盘跌2.2个基点，盘中一度触及2.970%的两周高位。

--德国公债收益率上涨，美联储会议记录暗示不急于升息后，投资者倾向于买入股票。

德国10年期公债收益率涨2.5个基点报0.61%，过去一周升约10个基点。

油市:

--油价基本持平，交投震荡，因交易商在供应依然过剩的负面基本面消息和美国钻井平台数量连续第六周减少这一利好消息之间权衡。

美国原油收涨0.2美元，报每桶49.63美元，为7月底以来的最高收盘价。布兰特原油收跌0.40美元，报52.65美元。两份原油合约本周均大涨约9%，录得过去六周的最大单周涨幅。

金属市场:

--金价攀升至七周高位，因美联储最新会议记录显示，决策者不急于升息，美元因此受压。1844GMT，现货金上扬1.6%，报每盎司1,156.70美元，盘中触及8月24日以来最高1,159.80美元，本周可能上涨1.5%。美国12月期金收涨1%，报每盎司1,155.90美元。

现货铂金劲扬4.2%，报每盎司983美元，为9月18日以来最高，本周可能上扬7.7%，为四年来最大周度涨幅。现货钯金一度攀升3.4%，至四个月高位每盎司722美元，本周可能连涨第五周。现货银升0.8%，报每盎司15.78美元。

--期锌急升12%，至两个月高位，其他基本金属也强劲上升，此前嘉能可称将把锌年产量大砍三分之一，引发所有基本金属出现回补空头。

伦敦金属交易所(LME)期锌盘中飙升12.5%，至每吨1,875美元，此为8月11日来最高，且为路透自2005年中编纂期锌价格数据以来最大单日涨幅。期锌收涨10.1%，报1,835美元。期铜攀升3%，收报5,290美元。(完)