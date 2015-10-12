《路透早报》--10月13日

[今日看点] 经济数据(GMT时间)： --中国9月及前三季进出口贸易数据 --日本9月银行放款余额(12日2350) --澳洲国民银行9月企业现况指数(0030) --日本9月消费者信心指数(0500) --德国9月消费者物价指数(CPI)终值和批发物价指数(0600) --瑞士9月生产者/进口物价(0715) --英国9月CPI(0830) --德国10月ZEW经济景气判断指数(0900) --美国9月NFIB小企业信心指数(1000) --美国9月联邦预算(1800) --韩国9月失业率(2300) --日本9月国内企业物价指数(2350) 重大经济事件及官员讲话(GMT时间)： --中国国务院新闻办举行发布会，请海关总署新闻发言人黄颂平，介绍2015年前三季度进出口有关情况，并答记者问 --欧洲央行执委会成员莫尔许发表演说(0630) --美国圣路易斯联储总裁布拉德在第57届全美商业经济协会会议“北美在变动的世界经济中之地位”，就美国经济与货币政策发表演说(1200) --纽约联储总裁杜德利主持纽约经济俱乐部的午餐会(1545) --第五届经济合作暨发展组织(OECD)全球论坛，主题为“统计、知识与政策：政策转型与生活改变”(至10月15日) --瑞典央行副总裁Martin Floden在一活动的早餐会上将发表题为“瑞典需要通胀目标”的演讲 --欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就数字化和经济增长发表演说(1600) --德国央行委员会委员Ludwig Thiele发表讲话(1730) 以下为10月12日下午5:00至13日早上7:00重大新闻与市场摘要： [重大数据或新闻] --美联储官员对升息时间看法分歧，理事布雷纳德敦促谨慎 美联储理事布雷纳德周一称，美联储应暂缓升息，等到确认全球经济放缓、中国问题以及其他国际风险不会令美国复苏偏离方向。这是目前对谨慎调整利率政策的最强烈辩护之一。 与布雷纳德讲话形成对比的是，两名观点通常相反的决策者周一都暗示，只要经济数据不令人失望，他们可能支持12月升息，而且认为升息开始后步伐会缓慢。美联储副主席费舍尔周日也表示，预期2015年升息。 由于投资者怀疑美联储会否在今年稍晚升息，美元指数一度触及三周低位。 --戴尔670亿美元收购EMC意在云市场，价格创科技领域并购纪录 电脑生产商戴尔周一达成一项协议，以670亿美元收购数据存储公司易安信电脑系统(EMC)，该收购价创科技领域纪录，且为年内各领域第三大收购案。协议纳入寻购条款，EMC也可以征询其他竞购方出价。EMC董事会已批准两者合并。该交易将帮助戴尔从滞后的个人电脑市场将业务多样化。 --OPEC预计2016年OPEC原油需求上升，因低油价打击竞争对手 石油输出国组织(OPEC)在其月报中预期，明年全球对OPEC的原油日需求量为3,082万桶，较此前的预期上升51万桶/日，因该组织放任油价下滑的策略对美国页岩油和其他竞争对手供应造成冲击，缓解了全球供应过剩局面。不过，OPEC将2016年全球石油日需求量增长预估调降4万桶至125万桶，理由是中国经济增长放缓。 --欧洲央行执委科尔：现在决定是否采取更多刺激措施还为时过早 欧洲央行执委科尔表示，尽管欧洲区通胀率变为负值，但欧洲央行现在决定扩大或延长其资产购买计划还为时过早。科尔还称，欧元区经济正在复苏，尽管步伐温和，最大的下行风险来自其他地区，尤其是新兴市场。 --澳洲央行副总裁：利率仍有弹性，但降息对经济影响或不及以往 澳洲央行副总裁洛威周二表示，该央行仍有在必要时调降利率的空间，不过进一步放宽政策对经济的影响可能不及以往。当被问及衰退风险时，洛威表示目前这种风险比较低，但不能排除在未来某个时候出现滑坡的可能性。 [市场摘要]: 股市: --美国股市周一小幅上涨，公用事业股攀升抵销能源股下跌带来的压力，投资者对美国企业第三季业绩的表现仍感焦虑。 道琼工业指数收涨47.37点，或0.28%，至17,131.86点；标准普尔500指数收高2.57点，或0.13%，至2,017.46点；Nasdaq指数上升8.17点，或0.17%，至4,838.64点。 --欧洲股市小跌，在上周触及一个月高位后回落，由民用航天股领跌，但德国公用事业股大涨，因对其关闭核电厂支出的忧虑缓解。 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数微幅收低0.17%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数小跌0.09%。这两个指数本月迄今上扬逾4%。英股富时100指数收低0.7%，报6,371.18点；法国CAC 40指数下跌0.27%，收报4,688.70点；德国DAX指数上扬0.23%，收报10,119.83点。 汇市: --美元几无变动，此前美元兑一篮子主要货币触及三周低位，因在全球经济不断走弱的情况下，投资者怀疑美联储(FED)会否在今年稍晚升息。 美元指数降至三周低位94.619，之后回升至94.832，较周五尾盘几无变动。美元兑日圆下滑0.2%，报119.96日圆，欧元兑美元小涨0.1%，报1.1363美元，此前触及三周高位1.1396美元。 债市: --美国债市因公共假期休市。 --德国公债收益率微跌，央行官员们的讲话暗示，美国和欧洲今年稍晚的货币政策仍可能背离，投资者未能确定债市后市走势。 过去三周来，10年期德国公债收益率大致陷于0.50-0.65%区间，周一下跌4个基点，报0.58%。大部分欧元区政府公债收益率微跌，但葡萄牙公债收益率逆势上扬，10年期公债收益率升3个基点，报2.45%。 油市: --油价大幅下挫，跌幅达5%，因交易商在油价上周涨至11周高位后获利了结；另外一份报告显示，尽管油价持续低迷，石油输出国组织(OPEC)仍在增加产量。 布兰特原油和美国原油期货均录得9月初以来最大单日百分比跌幅，布兰特原油下跌2.79美元，报每桶49.86美元，美国原油跌2.53美元，报每桶47.10美元。 金属市场: --金价升至7月初来最高水准，因预期美联储将预期中的升息推迟至明年，这打压美元兑一篮子主要货币跌至三周低点。 现货金升0.6%，报每盎司1,163.96美元，盘中触及1,169.00美元高位。美国12月期金收涨8.6美元，报每盎司1,164.50美元。 --期铜进一步上涨，因嘉能可减产决定持续助推基本金属价格上扬，但分析师警告称，减产还不足以抵消中国需求增长放缓的影响。 伦敦金属交易所(LME)指标期铜收涨0.5%，报每吨5,315美元，早盘逼近上周五触及的5,356美元三周高位。(完)