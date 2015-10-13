《路透早报》--10月14日

[今日看点] 经济数据(GMT时间)： --中国9月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者价格指数(PPI) --韩国10月L货供额(0300) --法国9月消费者物价调和指数(HICP)终值(0530) --意大利9月消费者物价指数(CPI)和HICP终值(0800) --英国9月请领失业金人数(0830) --瑞士10月ZEW投资者信心指数(0900) --欧元区8月工业生产(0900) --美国前周抵押贷款市场指数(1100) --美国9月PPI最终需求、零售销售(1230) --美国8月企业库存(1400) --美国10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(1500) --加拿大10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(1500) --新西兰9月制造业表现指数(PMI)(2130) --路透短观调查日本10月制造业景气判断指数(2330) 重大经济事件及官员讲话(GMT时间)： --新加坡金管局举行货币政策会议(0000) --英国央行首席经济学家霍尔丹在Surrey University发表演说(1700) --美联储公布经济现况褐皮书(1800) --欧洲央行执委会成员莫尔许就“市场基础架构整合--还有哪些项目有待努力？”发表演说(0100) 以下为10月13日下午5:00至14日早上7:00重大新闻与市场摘要： [重大数据或新闻] --美联储委员塔鲁洛不赞成今年升息，突显内部看法南辕北辙 美国联邦储备委员会(美联储/FED)委员塔鲁洛周二表示，今年不应升息；这番谈话显示联储内部对美国是否已为加息做好准备的看法存在严重分歧。塔鲁洛为本周第二位呼吁对升息时点宜谨慎对待的委员；他鲜少在公开场合评论货币政策。 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则称，当前美国经济已维持六年成长状态，这并不意味着新一轮衰退行将到来。布拉德在华盛顿发表讲话时重申了现在应该升息的观点。他认为，经济已基本回归正常，失业率将在未来数月“进一步”降至4%区间。 --英国央行委员弗利葛认为通胀面临偏低风险 英国央行货币政策委员会(MPC)新任委员弗利葛警告，全球经济放缓对英国经济构成风险，令外界感觉他不太可能支持很快升息。弗利葛9月加入MPC后，周二首次公开发表评论，他表示，英国通胀率低于目标的机率，高过超越目标的机率。弗利葛指出，“一大风险在于全球成长持续令人失望”，看来他对于全球经济放缓冲击英国的程度，比其他英国央行委员更为忧心。 --中国将在伦敦发行人民币主权债--金融时报 据英国金融时报周二报导，中国将在伦敦发行人民币计价国债，该消息或在中国国家主席习近平下周访问英国时宣布。此举将使伦敦成为首个能在中国以外地区发行中国主权债的金融中心。 --英特尔营收超预期，因数据中心业务营收急增弥补PC业务下降 美国芯片巨擘英特尔公布的第三季获利和营收均强于预期，因数据中心和物联网(Internet of Things)业务表现强劲，完全弥补了个人电脑芯片需求持续疲弱所造成的拖累。该公司还第三次削减2015年资本支出至73亿美元，加减5亿美元。英特尔表示，预计第四季营收为148亿美元，加减5亿美元。预估区间中点略高于上年同期。英特尔第三季净利降至31.1亿美元，合每股0.64美元，上年同期为净利33.2亿美元，合每股0.66美元。 --交易疲弱损及摩根大通第三季业绩，三大核心部门利润均下滑 美国按资产计算最大的银行--摩根大通公布季度营收下滑6.4%，四个主要业务部门中有三个利润下降，突显出交易市场疲弱以及低利率，在近几个月里对银行业造成的伤害程度。该行在美国大银行中率先公布第三季财报，虽宣布净利增长22%，但主要是由于税收优惠以及员工薪酬支出下降。整体营收下降6.4%至235.4亿美元，降幅大于预期。 [市场摘要]: 股市: --美国股市周二下滑，道指结束了七连涨，受累于对中国经济成长放缓的担忧被重燃以及生物科技类股的又一波卖盘。 道琼工业指数收跌49.97点，或0.29%，至17,081.89点；标准普尔500指数收跌13.77点，或0.68%，至2,003.69点；Nasdaq指数下跌42.03点，或0.87%，至4,796.61点。 --欧洲股市下跌，因中国进口数据疲弱拖低汽车和矿业股，但SABMiller急升，之前该公司接受同业百威英博的收购出价。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.9%，报1,417.16点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数回落0.8%。英股富时100指数收低0.45%，报6,342.28点，法国CAC 40指数下跌0.97%，收报4,643.38点，德国DAX指数 回落0.86%，收报10,032.82点。 汇市: --美元触及三周低位，且商品相关货币下挫，因中国进口数据令人失望，引发市场担心全球经济成长，且巩固对美联储将等到明年才升息的押注。 英镑兑美元从三周高位回落，兑欧元触及八个月低位，因9月英国通胀率回到负值。美元指数触及三周低位94.539，之后扳回大部份跌幅，仅小幅下跌，报94.759。 债市: --美国公债价格上涨，因中国9月进口大幅下挫的数据重燃对全球成长的担忧，市场仍然预计美联储会在明年而不是今年升息，这对公债价格起到支撑作用。30年期公债价格上涨21/32，收益率报2.89%，上周五尾盘为2.93%。指标10年期公债价格上扬13/32，收益率报2.05%，上周五尾盘为2.10%。 --葡萄牙公债收益率(殖利率)下降，回吐了10月4日大选中没能选出多数派政党以来录得的部分涨幅，这是市场相对平静的信号，因出现了不同的联合政府组建方案。葡萄牙10年期公债表现好于其它欧元区公债，收益率下跌2个基点，报2.42%，大选后曾上涨约10个基点。德国10年期公债收益率上涨1个基点，报0.59%。此前公布的德国10月ZEW景气判断指数从9月时的12.1大幅降至1.9。 油市: --油价回吐早盘涨幅收跌，之前国际能源署(IEA)的报告重燃市场供应仍然过剩的担忧。11月布兰特原油期货收报每桶49.24美元，下跌1.24%，或0.62美元，稍早升穿50美元。美国原油期货收报每桶46.66美元，下跌0.93%，或0.44美元，回吐早盘受技术性买盘推动录得的逾1美元的涨幅。 金属市场: --金价上扬，在稍早下跌1%后反弹，因预期美联储今年不会升息，这扶助打压美元兑欧元跌至三周低位。1757GMT，现货金上扬0.2%，报每盎司1,165.91美元，脱离稍早触及的低位1,151.16美元，但低于周一触及的三个月高位。美国12月期金收涨0.90美元，报每盎司1,165.40美元。 --期铜下跌，尽管中国铜进口大幅增加，但好坏不一的中国贸易数据重燃对中国经济的忧虑。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收跌0.8%，报每吨5,273美元，从近三周高位下跌，此前公布的数据显示，中国9月进口大幅减少。(完)