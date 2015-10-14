《路透早报》--10月15日

[今日看点] 经济数据(GMT时间)： --中国央行可能公布9月社会融资、信贷和货币供应数据 --韩国9月进出口及贸易收支修正值 --澳洲9月新车销售、澳洲就业人口(0030) --日本8月工业生产修正值(0430) --德国、法国、英国及意大利10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(1000) --美国9月经季节调整消费者物价指数(CPI)(1230) --美国10月纽约联储制造业指数(1230) --美国一周初请失业金人数(1230) --美国10月费城联邦储备银行制造业指数(1400) --新西兰第三季CPI(2145) 重大经济事件及官员讲话(GMT时间)： --韩国央行召开货币政策会议(0100) --欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“分歧的货币政策、全球资本流动与金融稳定性”活动中发表演说(0115) --欧洲理事会会议(至10月16日) --英国国家统计局(ONS)举行季度经济论坛(0830) --印尼央行召开理事会会议 --第十二届主题为“欧洲经济一体化”的奥地利央行(OeNB)年会/第五届波兰央行年会 --德国央行委员会委员Carl-Ludwig Thiele发表讲话(1215) --德国央行副总裁Claudia Buch在华沙经济学院发表演讲(1330) --美国圣路易斯联储总裁布拉德在该行主办的第40届年度秋季政策会议致开幕词(1430) --美国纽约联储总裁杜德利参加布鲁金斯学会举行的一项活动，主题为“美联储该如何就适当的利率水平做出决定”(1430) --美国克利夫兰联储总裁梅斯特在纽约大学史登商学院就“长期成长与未来成长展望的决定性因素”发表演说(2030) 以下为10月14日下午5:00至15日早上7:00重大新闻与市场摘要： [重大数据或新闻] --美国零售销售和通胀数据疲弱，年内升息疑虑日益加深 美国9月零售销售仅微幅增长，生产者物价录得八个月来最大降幅，对美联储(FED)年内会否升息的疑虑日益加深。周三公布的疲弱数据进一步表明，面对全球成长放缓，美元走强以及油价回落抑制能源行业资本支出等诸多阻力，美国经济成长动能正逐步减弱。 数据公布后，美股小涨，美国公债价格攀升。美元兑一篮子货币回落。 --美联储褐皮书称美国就业市场收紧，但美元近期上涨拖累制造业 美联储周三发布褐皮书称，美国就业市场继续收紧，但对薪资增长影响不大，而近期美元走强殃及全美制造业。褐皮书指出，总体而言，8月中到10月初美国经济活动继续适度扩张。美联储表示，制造业状况“普遍低迷”，中国经济成长放缓带来的拖累退居次席，美元走强成为最紧要的不利因素。 --中国2015年原油进口将创纪录，年底需求旺盛 在中国逐渐进逼美国作为全球最大原油进口国的地位之际，尽管中国第三季原油进口略有降温，但中国民营炼厂和吸纳廉价原油作为战略储备的需求，料将令中国原油进口保持在纪录高位。虽然近几个月原油进口增长有所放缓，9月进口较上年同期仅高出1.3%，但贸易商和分析师表示，安排10-11月交货的采购活动已强劲回温。分析师称，这些采购将缓解对中国进口大幅减少的担心，并在未来几个月对价格构成支撑。 --沃尔玛发出利润预警，股价创25年最大单日跌幅 沃尔玛发出利润预警称，薪资增长、电商方面的开支以及商品价格下降或令下一财年的每股盈余下降多达12%，该预警令其股价创下25年来最大单日降幅。沃尔玛还宣布了200亿美元的股票回购计划，但股价暴跌令其市值缩水幅度接近200亿美元，其股价10%的单日跌幅为1988年1月以来最大。沃尔玛股价下跌，成为对道指和标普500指数拖累最大的成份股之一。 --美国银行业获利受低利率及交易不振所打击 美国银行业正削减成本以提振获利，因利率仍陷于近历史低位，且向来是营收成长来源的固定收益交易未见回升迹象。在目前已发布季报的美国三大银行当中，仅有美国最大抵押贷款业者--富国银行营收及贷款利息收入勉力出现成长，且多归功于该行运用庞大资产负债表购买贷款的策略奏效。摩根大通及美国银行营收及贷款利息收入均告下滑，因银行资金成本与贷款和证券所赚得利息之间的差距，因低利率而遭到压缩。 --消费者和难民料成为德国经济增长动力 德国政府预计强劲的民间消费以及政府在难民方面的支出将带动今明两年的经济增长，抵消中国及其他新兴市场需求趋软的影响。此外，政府略调降对2015年经济增长预估，由4月预期的成长1.8%调降至1.7%，重申了2016年经济料将增长1.8%。 [市场摘要]: 股市: --美国股市周三下跌，因沃尔玛发布疲弱的盈利预估后大跌，拖累其他大型零售股走低，摩根大通发布令人失望的业绩后下滑。 道琼工业指数收跌157.14点，或0.92%，至16,924.75点；标准普尔500指数收跌9.45点，或0.47%，至1,994.24点；Nasdaq指数下跌13.76点，或0.29%，至4,782.85点。 --欧洲股市连续第三个交易日下跌，因美国企业业绩令人失望，且担心中国通缩压力。科技集团ASML和建筑商Skanska在发布疲弱的企业消息后下跌。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.8%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数回落0.9%。一些投资者在上周的反弹后获利离场。 英股富时100指数收低1.15%，报6,269.61点；法国CAC 40指数下跌0.74%，收报4,609.03点；德国DAX指数回落1.17%，收报9,915.85点。 汇市: --美元兑一篮子货币降至七周低位，因更多迹象显示中美经济增长放缓，令人质疑美联储(FED)会否在今年稍晚升息。美股尾盘遭抛售，引发接踵而来的美元卖盘，拖累美元大跌，创下七周半来最大单日跌幅。 美元指数最新下挫0.95%，至93.863，盘中触及七周低位93.845。美元兑日圆触及一周半低点，最新下滑0.8%，报118.75日圆。欧元兑美元触及七周高位，最新上涨约1%，报1.1487美元。 债市: --美国公债收益率跌至逾一周最低，因美国零售销售和生产者物价(PPI)数据不及预期，支持了美联储将推迟至明年才升息的观点。 美国两年期公债收益率触及10月2日以来最低0.5567%，七年期公债收益率也触及10月2日以来最低1.6530%。美国30年期公债价格尾盘上扬1-4/32，收益率报2.84%。指标10年期公债价格尾盘上扬21/32，收益率从周二尾盘的2.06%回落至1.98%。 --葡萄牙公债收益率上扬，与欧元区债市整体涨势背离，葡萄牙大选结束10天后政党仍不能就组建政府达成一致带来政治不确定性。 葡萄牙10年期公债收益率上涨3个基点，至2.45%，表现微逊于欧元区其他国家公债，策略师称，主要因为公债标售和政治忧虑。 油市: --油价小幅收低，本周一直承压，因对全球供应增加的担忧令近几周来市场持有的美国产量不断下降可能提振油价的观点站不住脚。 11月布兰特原油期货收报每桶49.15美元，下跌0.09美元。美国原油期货收报每桶46.64美元，微跌0.02美元。 金属市场: --金价升至三个半月高位，因美国数据疲弱，且投资人担心中国通缩压力，这助燃了对美联储将暂不升息的预期，打压了股市和美元。 1909GMT，现货金上扬1.6%，报每盎司1,187.56美元，盘中一度升至6月23日来最高1,188.20美元。美国12月期金收涨1.2%，报每盎司1,179.80美元，结算价五个月来首次站上200日移动均线，为技术利多收盘。 --期铜上涨，因美元走弱提供支撑，但对中国经济成长的忧虑与日俱增，限制了期铜的涨幅。 伦敦金属交易所(LME)指标期铜收涨0.5%，报每吨5,300美元，此前美国公布的零售销售和生产者物价指数令人失望，拖累美元降至三周半低位。(完) (编译 戴素萍 审校 许娜)