《路透早报》--10月16日

[今日看点] 经济数据(GMT时间)： --日本、韩国和澳洲10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(0200) --意大利8月对欧盟和全球贸易收支(0800) --欧元区8月未经季节调整贸易收支(0900) --欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)终值(0900) --加拿大8月制造业销售(1230) --美国9月工业生产(1315) --美国8月JOLTS职位空缺数(1400) --美国10月密西根大学消费者信心指数初值(1400) --美国8月整体资本净流动(2000) 重大经济事件及官员讲话(GMT时间)： --澳洲央行发布金融稳定评估报告(0030) --日本央行总裁黑田东彦发表讲话(0635) --意大利财长帕多安、欧洲复兴开发银行(EBRD)总裁查卡巴提、世界银行集团的常务副行长英卓华将在米兰世博会会议中发言 --英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在企业峰会上发表演说，题为“在全球经济中发展你的事业”(1030) --欧洲央行执委科尔发表讲话(1130) 以下为10月15日下午5:00至16日早上7:00重大新闻与市场摘要： [重大数据或新闻] --美国9月消费者物价因油价下滑而承压，但通胀将蓄势上扬 美国9月消费者物价创下八个月来最大降幅，主因汽油成本下滑，但其他商品及服务价格稳步上扬，则意味着通胀将蓄势上升。此外劳动市场传出喜讯，上周初请失业金人数降回42年低位。裁员水位极低加上基础通胀缓步走坚，均让美联储(FED)保持今年升息的可能性。 这些数据推动美股结束两日连跌上扬，美国公债价格则下跌，而美元兑一篮子货币上涨。 --李克强称中国将继续创新宏观调控方式，加强逆周期调节 中国国务院总理李克强周四在部分省(区、市)负责人经济形势座谈会上称，下一步中国将继续创新宏观调控方式，精准实施定向调控、相机调控，加强逆周期调节，管控好潜在风险，巩固经济基本面，培育发展新动能。会议认为中国经济总体保持平稳发展，处在合理区间，部分指标波动没有改变经济向好的基本面。 --国务院称推进价格机制改革，2017年竞争性领域价格基本放开 中国国务院周四表示，将推进价格机制改革，到2017年竞争性领域和环节价格基本放开，政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节。到2020年，市场决定价格机制基本完善。中国将推进水、石油、天然气、电力、交通运输等领域价格改革，放开竞争性环节价格，充分发挥市场决定价格作用。此外中国将择机放开成品油价格，加快放开天然气气源和销售价格，有序放开上网电价和公益性以外的销售电价。 --独家：消息人士称中国建设银行洽谈购买LME经纪公司Metdist 据两名金属行业消息人士称，按资产计中国第二大银行--中国建设银行正在洽谈购买Metdist Trading Limited，以便进入伦敦金属交易所(LME)公开喊价圈内交易。接近相关事宜的这两名消息人士称，关于交易完成的正式公告料将在数周内发布。 --克利夫兰联储总裁为支持升息观点辩护 美国克利夫兰联储总裁梅斯特称，美国经济只需要每月增加7-12万个就业岗位，就可使失业率稳定在5.1%，为其赞成升息的观点辩护。她稍早并重申，经济能应对升息的影响，脱离零利率是妥当之举。她并称，推迟过长时间才升息可能导致之后快速收紧政策。 纽约联储总裁杜德利则称，若经济表现符合其预期，将支持12月升息。中国对新兴市场的影响超过了美国的货币政策。他并称，联储决策者间的分歧被放大，在升息决定上的立场总体一致。 --路透调查显示，略超半数日本企业赞成日本央行进一步放松政策 一项路透调查显示，53%的企业认为日本央行应当进一步放松政策，在2月调查问及类似问题时，仅有28%支持进一步放宽。此外，66%的企业称安倍经济学正在失去动能，6%认为已经失去。调查结果显示，至少部份日本企业与当局的看法可能存在一些差距。 --企业面消息： * 高盛集团季度获利锐减38%，连续第二个季度下降，主因全球经济增长疑虑导致债券交易营收大减。第三季每股盈余(EPS)为2.90美元，预估为2.91美元。除投行外，所有部门第三季营收均告下滑。高盛股价终场收高3%。 * 全球最大另类资产管理公司--黑石集团宣布，第三季出现经济净亏损，因股市暴跌令投资组合价值承压，不过该公司通过资产出售获得更多现金。该公司当季经济净亏损4.16亿美元，上年同期为7.584亿美元经济净利润。 * 花旗集团公布第三季获利攀升51%，营运和法务等成本降低，弥补了营收减少的影响。 [市场摘要]: 股市: --美国股市周四上涨，从此前两日跌势中反弹，因生物科技类股大幅上扬及花旗集团发布良好业绩带动金融股走高。 道琼工业指数上涨217点，或1.28%，收报17,141.75点；标普500指数收涨29.62点，或1.49%，报2,023.86点；Nasdaq综合指数升87.25点，或1.82%，收报4,870.10点。 --欧洲股市上涨，在连续三个交易日下跌后反弹，零售商Casino和消费品制造商联合利华受良好业绩提振上涨。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨1.4%报1,425.44点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数上扬1.5%，投资者押注货币政策环境将保持宽松。 英股富时100指数收涨1.1%，报6,338.67点；法国CAC 40指数收涨1.44%，收报4,675.29点；德国DAX指数收涨1.5%，收报1,0064.80点。 汇市: --美元兑一篮子主要货币上涨，因美国9月核心消费者物价指数(CPI)强于预期，重燃部份对美联储(FED)将在今年升息的预期。美元指数最新上涨0.5%，报94.376，从七周低位93.806反弹。 欧元兑美元跌0.8%，报1.1384美元，低于稍早触及8月26日来最高水准1.1495美元。美元兑日圆稍早触及八个月低位118.07日圆，之后反弹至118.69日圆，较周三下跌0.1%。 债市: --美国公债收益率(殖利率)温和上涨，因9月扣除食品和能源成本的美国核心CPI升幅超过预期，给美联储将在今年升息的预期提供了些许支撑。 美国30年期公债价格下跌17/32，收益率报2.87%，周三尾盘报2.84%。指标10年期公债价格下滑10/32，收益率从周三尾盘的1.98%升至2.02%。 --德国公债收益率守在两周低点附近，受累于欧洲央行将采取更宽松政策预期，尽管美国核心通胀率高于预期。 1445GMT，德国10年期公债收益率涨1个基点，报0.55%。葡萄牙公债持续跑输，该国在10月4日大选后仍未能组建政府。葡萄牙10年期公债收益率涨2个基点，报2.48%。 油市: --油价连跌第四日，因美国政府报告的上周美国原油库存增幅超预期。原油期货收盘时从日低反弹，受助于美股上扬。部分分析师称，汽油供应降幅大于预期也扶助限制原油期货的跌幅。 美国近月11月原油期货收跌0.26美元，或0.6%，报每桶46.38美元；日内一度下跌1.41美元，或2%。布兰特12月原油期货收涨0.04美元，报每桶49.73美元。 金属市场: --金价在触及三个半月高位后缩减涨幅，因强于预期的美国通胀数据推动美元走强。 1856GMT，现货金上扬0.1%，报每盎司1,185.73美元，盘中曾攀升至6月22日以来最高1,190.63美元，连涨第五日。美国12月期金收涨7.70美元，或0.7%，报每盎司1,187.50美元。 --期铜上涨，因寄望矿商进一步减产，但美元反弹限制金属价格的涨幅。伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收涨0.2%，报每吨5,308美元，稍早迫近四周高位。 期锌上涨0.6%，报1,827美元。期铅涨0.1%，报每吨1,795美元。期铝收低1.2%，报1,574美元。(完)