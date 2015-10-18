《路透早报》--10月19日

[今日看点] 经济数据(GMT时间)： --中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)；9月工业增加值、固定资产投资数据、社会消费品零售总额等数据。 --中国9月房地产投资和销售情况月度报告 --香港7-9月失业率 --全美住宅建筑商协会(NAHB)10月房屋市场指数(1400) --韩国9月生产者物价指数(PPI)(2100) 重大经济事件及官员讲话(GMT时间)： --美国联邦储备委员会(美联储/FED)、美国通货监理局(OCC)和美国联邦存款保险公司(FDIC)就经济增长和1996年文书削减法条例举行联合会议。(1400)。 --瑞典央行执委会会议。 以下为10月16日下午5:00至19日早上7:00重大新闻与市场摘要： [重大数据或新闻] --独家：中国国家主席称英国对中国开放是“明智”的，吁他国跟进 中国国家主席习近平正准备出访英国，他盛赞英国强化与中国的商业关系，是一个“明智的战略选择”。 “英国表示愿做对华最开放的西方国家，这是一个明智的战略选择，也完全符合英国自身的长远利益”，习近平在回覆路透的书面回应中写道。“中国期待着同英国在更大范围、更高水平、更深层次上开展合作”。 --美国10月消费者信心反弹，但工业生产疲弱 美国消费者信心10月强劲反弹，表明尽管美元走强和全球需求疲弱等诸多因素拖累工业生产，尤其是制造业，但经济复苏仍未脱离正轨。 密西根大学报告称，10月消费者信心初值攀升至92.1，9月终值为87.2。消费者现状指数从9月的101.2攀升106.7。此外，美联储公布，美国9月工业生产较前月下降0.2%，预估为下降0.2%。美国9月产能利用率为77.5%，预估为77.4%。美国9月制造业产出较前月下降0.1%，预估为下降0.2%。 数据公布后，美股上扬，美债价格多数走低。美元兑一篮子货币走强。 --李克强称只要保持较充足就业等，约7%GDP增速高或低一点均可接受 中国国务院总理李克强表示，中国经济仍然处在合理区间。只要保持比较充足的就业等，7%左右的GDP增速高或低一点均可接受。 中国将于19日发布三季度GDP等宏观数据。路透综合50家机构预测中值结果显示，三季度GDP增速预计破七跌至6.8%，这将为2009年金融危机以来最低。 此外，半年一度的广交会拉开帷幕，路透针对会上103家参展企业进行的调查结果显示，广交会上约三分之二的中国出口企业认为，市场下滑的局面将持续至少六个月。 --周五公布其他的重要经济数据包括： * 欧盟统计局公布，欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)终值较上年同期下降0.1%，预估为下滑0.1%。欧元区9月HICP较前月增长0.2%，预估为增长0.2%。 * 欧盟统计局公布，欧元区8月未经调整的贸易顺差为112亿欧元。欧元区8月经季节调整的贸易顺差为198亿欧元，7月为顺差224亿欧元。 --惠誉和标普确认俄罗斯评级，展望为负面 标普确认俄罗斯BB+/B长期和短期外币评级，以及BBB-/A-3长期和短期本币评级，展望仍为负面。 * 惠誉确认俄罗斯BBB-评级，展望为负面。惠誉预计2015年俄罗斯联邦财政赤字将增至相当于GDP的2.8%。 美股业绩： --通用电气公布季度工业部门获利增长5%，飞机发动机和动力涡轮机制造业务抵消了原油和天然气部门的低迷。 --美国飞机部件和其他电子设备制造商--霍尼韦尔公布，第三季获利增加8.3%，归功于成本的下降。 [市场摘要]: 股市: --美国股市周五收盘上扬，标普500指数连续第三周上涨，受助于通用电气(奇异,GE)股价上升和美国消费者信心数据强劲。道琼工业指数上涨74.22点，或0.43%，报17,215.97点；标普500指数涨9.25点，或0.46%，报2,033.11点；Nasdaq综合股价指数升16.59点，或0.34%，报4,886.69点。本周，道指上涨0.8%，也是连续第三周上涨；标普500指数本周上升0.9%，Nasdaq指数攀升1.2%。 --欧洲股市收于五周来最高水准，受助于货币政策将保持宽松的预期，法国零售商家乐福因良好的季度业绩领涨。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.7%，报1,435.49点。英股富时100指数收涨0.62%，报6,378.04点，法国CAC 40指数收升0.59%，收报4,702.79点，德国DAX指数收涨0.39%，收报1,0104.43点。 汇市: --美元全面上涨，因交易商预计美联储可能在今年稍晚升息，且欧洲央行或出台更多刺激计划以扶助区内经济。美元指数上涨0.2%，报94.572，在周四盘中曾跌至七周低位93.806，可能连跌第三周。美元兑欧元下滑约0.1%，报1.1374美元，周四曾触及1.13630美元的七周低位，本周可能小跌0.1%。美元兑日圆上涨0.45%，报119.40日圆，从周四所及近118日圆的七周低位反弹，本周可能录得六周来最大周度跌幅。 债市: --美国公债收益率小涨，此前数据显示美国8月工业生产被上修，这支持了美联储仍有可能在12月升息的预期，但市场信心不足限制了收益率的升势。美国30年期公债价格下跌4/32，收益率报2.88%，周四尾盘报2.87%。三年期公债价格跌1/32，收益率报0.90%，周四尾盘报0.89%。五年期公债价格下跌2/32，收益率报1.35%，周四尾盘报1.33%。指标10年期公债价格下滑3/32，收益率从周四尾盘的2.02%升至2.03%。 --西班牙公债收益率(殖利率)下跌，因对穆迪将在周五稍晚上调该国信用评级的预期升温。西班牙10年期公债收益率下滑4.3个基点至1.77%，接近五个月低点。意大利和葡萄牙可比公债收益率也下跌类似幅度。这些二线欧元区国家公债表现好于欧元区其他国家公债，指标10年期德债收益率下跌1.2个基点至0.54%。 油市: --油价上扬近2%，因交易商在连续四日大跌后回补空头，且美国石油钻井平台数量连续第七周减少。美国原油期货收涨0.88美元，报每桶47.26美元，本周下跌近5%。布兰特12月原油期货收高0.73美元，报每桶50.46美元，本周跌幅约为4%，本周美国和布兰特原油期货均录得八周来最大跌幅。 金属市场: --金价下滑，因美元反弹将金价从三个半月高位拉回，但本周金价上扬，因受美国将推迟升息的预期带动，金价近几日走强。美国12月期金收低4.40美元，或0.4%，报每盎司1,182.10美元。2037 GMT，现货金下滑0.6%，报每盎司1,176.06美元。现货银跌0.3%，每盎司16.03美元，现货铂金上扬1.5%，报每盎司1,016.99美元。现货钯金跌1%，报每盎司694.75美元。 --期铜从近一个月高位下滑，因美元上涨重压市场，且矿商减产计划未能缓解对供应充足的担忧。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收跌0.4%，报每吨5,285美元，稍早攀升至近四周高位。(完)