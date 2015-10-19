《路透早报》--10月20日

[今日看点] 经济数据(GMT时间)： --德国9月生产者物价指数(PPI)(0600) --瑞士9月贸易收支(0600) --欧元区8月经常帐；8月净投资(0800) --台湾经济部公布9月外销订单(0800) --美国9月建筑许可年率；房屋开工年率(1230) --加拿大8月趸售贸易(1230) --日本9月贸易收支(2350) 重大经济事件及官员讲话(GMT时间)： --美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦、劳工部长佩雷兹和劳工统计局官员Erica Groshen参加一个活动。 --英国央行总裁卡尼及副总裁贝利参加英国下议院财政委员会会议(0900) --澳洲央行将公布10月货币政策会议记录(0030) --西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)就“从重组到转变”发表讲话(0740)。 --奥地利央行总裁诺沃特尼发表讲话(1600) --巴西央行举行货币政策委员会会议(至10月21日)。 以下为10月19日下午5:00至20日早上7:00重大新闻与市场摘要： [重大数据或新闻] --FED威廉姆斯称在“不久的将来”升息是适宜的 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，尽管来自海外的不利因素正在压低美国通胀，但美联储仍应尽快开始升息使经济成长速度放慢，以免变得难以为继。 他预测，美国经济在明年将成长约2%或2.25%，速度足以令失业率降至“远低于”5%的水平，并开始推动通胀升向美联储的2%目标。 --美汇率报告呼吁人民币进一步升值以支持中国经济再平衡 美国呼吁中国允许人民币进一步升值，称这对支持中国经济再平衡来说至关重要。 美国财政部半年度主要贸易伙伴经济和汇率政策报告还指出，人民币仍低于“适当的中期估值”。该措辞与4月报告有所不同，当时美国称人民币汇率被严重低估。 --以“双创”打造发展新引擎，促进经济迈向中高端水平--李克强 中国国务院总理李克强表示，今年在世界经济低迷和金融市场动荡的情况下，中国前三季度GDP增长6.9%，保持在7%左右，尤其是就业比较充分，其中大众创业、万众创新(“双创”)起了重要支撑作用。李克强称，当前中国发展进入新常态，正处在发展方式和新旧动能转换关键期，要以大众创业万众创新这一结构性改革激发全社会的创造力，打造发展新引擎。 --摩根士丹利第三季获利骤降逾40%，股价大跌近7% 美国华尔街银行--摩根士丹利公布的第三季获利降幅远大于市场预期，且短时间内盈利改善的希望渺茫，美国大银行第三季业绩期惨淡收场。摩根士丹利称，在截至9月30日的第三季，固定收益证券和商品(FIC)业务营收经调整后下降42%，至5.83亿美元，归属于股东的净利润下滑42.4%。 该公司股票在周一盘中一度急跌6.9%，是自2012年11月以来最大的单日百分比跌幅，公司市值缩水约46亿美元。 --IBM季度营收连降第14季，并调降获利预估 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM)第三季营收连续第14个季度下降，且连续第五个季度降幅大于预期，因受到美元走强的冲击；该公司还调降了全年获利预估，股价在盘后交易中下跌4.8%报141.95美元。 IBM将2015年全球运营获利预估由每股15.75-16.50美元下调至14.75-15.75美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为15.68美元。 --韩国9月生产者物价指数同比跌4.5%，降速为纪录来最快 韩国央行周二公布数据显示，9月生产者物价指数(PPI)连续第14个月同比下跌，且跌速为有纪录以来最快，显示该国通胀压力轻微。 央行称，9月生产者物价较上年同期跌4.5%，追平8月经修正后的4.5%的同比降幅，8月前值为下跌4.4%。9月PPI同比跌速为有纪录以来最快，主因是原油价格下跌，油价9月同比骤降52.6%。 [市场摘要]: 股市: --美股周一小幅上扬，投资者在本周初保持谨慎，因有众多美国公司将在本周公布业绩，但主要科技公司上涨为股市提供了部分支撑。 道琼工业指数微涨14.57点，或0.08%，报17,230.54点；标普500指数小涨0.55点，或0.03%，报2,033.66点；Nasdaq综合股价指数涨18.78点，或0.38%，报4,905.47点。 --欧股小幅收高，受德意志银行和制药股升势提振，但中国公布的经济数据疲弱，拖累商品股。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.2%，报1,438.49点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数也升0.2%。 英股富时100指数收低0.4%，报6,352.33点，法国CAC 40指数微升0.03%，收报4,704.07点，德股DAX指数收高0.59%，报10,164.31点。 汇市: --欧元兑美元跌至10日低位，因投资者关注欧洲央行本周稍后举行的政策会议，央行可能在此次会议为祭出更多刺激举措，以提振区内通胀铺路。 纽约尾盘，欧元兑美元回落0.2%，报1.1322美元，之前触及10日低位1.1307美元。欧元兑英镑跌0.7%，报0.7322英镑，此前降至四周低位0.7304英镑。美元指数上扬0.3%，报94.952。 债市: --美国长期公债收益率小涨，此前中国经济数提振投资者对海外经济放缓将不会拖累美国经济长期扩张的希望。本周公债市场开局交投乏善可陈。多家美国企业将在本周公布业绩，交易商将从中寻找反映美国经济体质的线索。美国30年期公债价格下跌13/32，收益率报2.88%，周五尾盘报2.86%。10年期美国公债收益率尾盘报2.03%，周五尾盘报2.02%。 --希腊两年期公债收益率跌至今年最低水平，因希腊议会周五批准一系列获取金援所需的经济改革计划，投资者对此表示欢迎。希腊公债在欧元区公债中表现最好，Tradeweb数据显示，希腊两年期公债收益率下跌超过80个基点，至今年低位8.23%。其他欧元区公债收益率持平至小涨，指标德债收益率上涨2个基点，报0.56%。 油市: --油价大跌近4%，汽油期货重挫令市场卖压加重，中国经济成长放缓和伊朗有望很快将恢复出口本已打压市场。 布兰特12月原油期货收挫1.85美元或3.7%，报每桶48.61美元。美国原油期货收挫1.37美元或3%，报每桶45.89美元。 金属市场: --金价连续第三日下跌，因美元反弹，令黄金从上周的触及的三个半月高位持续下滑。2020GMT，现货金下跌0.6%，报每盎司1,170.26美元。美国12月期金下滑0.9%，报1,172.80美元。 --期铜下跌，此前中国公布的数据显示经济增长放缓，重燃对世界最大铜消费国需求的担忧。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收盘时没有成交，买盘最后报每吨5,205美元，下跌1.5%。期铝下跌1.4%，报每吨1,549.50美元。(完)