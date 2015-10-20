《路透早报》--10月21日

[今日看点] 经济数据(GMT时间)： --日本9月贸易收支(20日2350) --英国9月公共部门收支短差(PSNCR)(0830) 重大经济事件及官员讲话(GMT时间)： --美国财政部长雅各布·卢、商务部部长普里茨克、前财长萨默斯和前国家经济会议主席泰森参加美国进步中心的一个会议(1230)。 --加拿大央行发布政策利率声明以及货币政策报告(1400)，央行总裁波洛兹召开记者会(1515)。 --美联储理事鲍威尔在“美国公债市场架构演变”的会议中主持有关“回购市场、流动性以及美国公债市场”的专家组讨论(1730)。 --英国央行总裁卡尼发表演讲(1700)。 --巴西央行宣布利率决定(2100)。 以下为10月20日下午5:00至21日早上7:00重大新闻与市场摘要： [重大数据或新闻] --习近平访问英国受到热情欢迎，期待两国关系迈上新台阶 中国国家主席习近平周二对英国开始国事访问，对两国间建立紧密关系的“更光明的未来”表示欢迎。习近平此次访问期间将签署超过460亿美元的商业协议。 对英国而言，习近平为期四天的国事访问是英国三年来魅力攻势的高潮。英国方面表示，此次访问期间将签订逾300亿英镑合约，创造约3,900个工作岗位。 --加拿大自由党赢得大选，新总理特鲁多需兑现竞选承诺 加拿大自由党党魁特鲁多(Justin Trudeau)后来居上意外赢得大选，现在他必须履行承诺，包括解决气候变化问题、提振经济以及推动大麻合法化等。特鲁多周一击败哈珀所在的保守党，基本可以畅通无阻地实施其竞选承诺。 股市投资者为自由党胜选欢呼，押注新政府将扩大支出以刺激经济成长。在多伦多证券交易所挂牌的建筑和铁路类股跟随权重股--资源和金融类股走高。加元上涨，因财政政策可能会限制降息必要性。 --美国9月房屋开工增加6.5%，因对出租公寓的需求强劲 美国商务部周二称，9月房屋开工增加6.5%，经季节调整后年率为121万户，连续第六个月超过100万户，显示房屋市场正在持续性复苏。路透调查的分析师预计9月新屋开工年率为115万户。 由于全球需求疲软和美元走强拖累出口，经济少有亮点，房屋市场成为其亮点之一。数据提振美债收益率上涨，美元走低。 --雅虎第三季经调整后营收下滑，与谷歌签署广告合作协议 雅虎第三季营收和获利不及分析师预期，执行长梅耶尔扭转公司局面的努力再度受挫。雅虎股价在盘后交易中小跌。 雅虎报告，截至9月30日的第三季归于雅虎股东的净利为7,630万美元，合每股0.08美元。上年同期为获利67.7亿美元，合每股6.70美元。 --百胜集团计划将中国业务分拆成为一家上市公司 百胜集团(Yum Brands)称，做为公司重组的重要步骤，打算把中国业务分拆成为一家上市公司。百胜集团称，名为“Yum China”的新实体将成为百胜集团在中国大陆的特许经营者。 拆分完成后，百胜集团将由现任执行长Greg Creed领导，Yum China将由今年8月获任中国业务执行长的Micky Pant掌舵。预计拆分工作将于2016年底完成。百胜集团股价收高1.84%。 [市场摘要]: 股市: --美股周二小跌，健保股和生物科技股下跌，抵消了联合技术和Verizon上涨带来的影响。IBM重挫5.7%，报140.64美元，也令市场承压。 道琼工业指数微跌13.43点，或0.08%，报17,217.11点；标普500指数收低2.89点，或0.14%，报2,030.77点；Nasdaq综合股价指数下挫24.50点，或0.5%，报4,880.97点。 --欧股收低，因能源股扩大跌幅。但生物企业Actelion上调获利预估后股价攀升。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.45%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数跌0.5%。 英股富时100指数收低0.11%，报6,345.13点，法国CAC 40指数下跌0.64%，收报4,673.81点。德股DAX指数收低0.16%，报10,147.68点。 汇市: --欧元兑美元上扬，之前连跌三日，受助于欧元区经济数据稳健，以及欧洲央行官员的讲话暗示，短期内不会进一步放宽货币政策。 纽约汇市尾盘，欧元兑美元上扬0.1%，报1.1341美元，从周一触及的10日低位反弹。美元指数回落0.1%，报94.880。加元兑美元转跌为升，此前在周一大选结果公布前急跌。自由党领袖特鲁多在大选中意外大胜。 债市: --美债收益率连续第四日上涨，受意外强劲的房屋数据提振，数据显示房屋建设仍然是美国经济的一个亮点。 美国30年期公债收益率的变动最大，尾盘报2.92%，价格下跌26/32，但收益率仍低于10月9日触及的本月高位2.97%。指标10年期美国公债价格下滑12/32，收益率报2.07%。 --欧元区公债收益率上涨，此前欧洲央行信贷调查结果令人乐观，平息了一些加大万亿欧元公债购买计划的呼声。该项数据显示，尽管近期全球市场震荡，但过去数月欧元区银行业放宽借贷标准的力度大于预期。此调查结果或可能缓解欧洲央行放宽政策的压力。 德国10年期公债收益率涨6个基点，至0.63%的两周高点。 油市: --油价涨跌互见，美国原油期货小跌，在全球供应持续过剩的忧虑之中，投资人观望美国库存报告。12月布兰特原油期货结算价升0.10美元，报每桶48.71美元。今日到期的11月美国原油期货结算价跌0.34美元，报每桶45.55美元。周三将成为近月合约的12月美国原油期货微升0.01美元，报46.29美元。 金属市场: --金价上涨，为四个交易日来首次，因美元下滑；在欧洲央行本周政策会议前公布的欧元区借贷数据良好，提振欧元上涨。 2113GMT，现货金上涨0.5%，报每盎司1,176.41美元。美国12月期金收升4.70美元，报1,177.50美元。 --伦敦金属交易所(LME)期铜走低，因担忧中国需求增长，但投资者押注中国将祭出进一步财政刺激举措，从而引发空头回补。 指标LME三个月期铜收跌0.1%，报每吨5,201美元，稍早触及10月8日以来最低。(完)