《路透早报》--10月22日

[今日看点] 经济数据(GMT时间)： --法国10月企业景气指数(0645) --意大利9月对非欧盟地区贸易收支初值(0800) --英国9月零售销售(0830) --加拿大8月零售销售(1230) --美国一周请领失业金数据(1230) --美国联邦住房金融局(FHFA)8月房屋价格(1300) --欧元区10月消费者信心指数初值(1400) --美国9月成屋销售年率(1400)；9月领先指标(1400) --美国堪萨斯城联储10月制造业综合指数(1500) --韩国第三季国内生产总值(GDP)(2300) 重大经济事件及官员讲话(GMT时间)： --欧洲央行管理委员会会议，而后将有利率声明发布并举行新闻发布会(1145) --世界银行发布印尼经济季度报告(0200) --英国财政大臣奥斯本在英国下议院财政委员会讨论英国央行议案(0900) --英国央行负责金融稳定的副总裁康利夫在英国银行业家协会(BBA)的国际银行业会议上发表演讲。 --英国央行负责审慎政策的理事David Rule发表有关证券化的演讲(1340) --英国央行副总裁贝利发表讲话。 --美联储前副主席科恩出席布鲁金斯学会的一个讨论会，主题为“美联储的政治：过去、现在和未来”(1430) 以下为10月21日下午5:00至22日早上7:00重大新闻与市场摘要： [重大数据或新闻] --习近平与英方签620亿美元商业协议，核电协议备受瞩目 中国国家主席习近平签署了价值约620亿美元的协议，并签署了具有里程碑意义的核协议，这也是他访问英国期间最受外界瞩目的事情。英国首相卡梅伦希望习近平此行将带动一波来自中国的投资热潮。 习近平表示，中英双方决定共同构建中英面向21世纪全球全面战略伙伴关系，卡梅伦希望伦敦成为人民币交易、清算和结算的主要西方中心。 习近平还表示，中国经济将维持强劲势头，不会出现硬着陆。 --加国央行保持利率不变，对自由党赤字计划采取观望态度 加拿大央行称，将对新当选的自由党政府的赤字财政计划采取观望态度，称需假以时日才能看出对经济前景的影响有多快和多深。 央行决定维持0.5%的指标利率，并将明后两年的GDP增长预期分别下调至2.0%和2.5%。 利率声明和货币政策报告发表后，加元下跌，市场对此的解读为央行的政策立场温和。但分析师称，计划中的赤字财政可能有助于央行避免再度下调利率。 --在上海自贸区提高资本项目下可兑换程度，研究启动QDII2 中国国务院常务会议决定，进一步深化上海自贸试验区金融改革试点，为服务实体经济积累经验。包括逐步提高人民币资本项目下可兑换程度，研究启动合格境内个人投资者境外投资试点(QDII2)，拓宽境外人民币投资回流渠道。 --德财政部称经济风险升高，因中国疲弱且大众汽车爆发丑闻 德国财政部表示，德国工业面临的风险上升，因中国和新兴市场经济放缓，以及大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)排放丑闻所带来的不确定性。 上周，德国政府小幅下调今年经济增长预估至1.7%，归咎于中国和其他新兴市场经济增长放缓。德国政府同时维持明年经济增长1.8%的预估不变。 --通用汽车第三季业绩好于预期，受北美卡车需求及中国业务提振 通用汽车公布，第三季扣除费用前的获利创纪录最高，因北美卡车强劲需求及中国利润率的改善抵消了营收下降的影响。 通用汽车称，截至9月30日当季每股盈余1.50美元，较上年同期增加55%，汤森路透I/B/E/S调查的华尔街分析师预估为每股盈余1.18美元。 --波音季度获利劲升25%，提高2015年财测 美国波音公布季度获利增长25%，并提高全年业绩预测，因商用飞机交付量增加提振了营收。 波音还表示，预期全年营收为950-970亿美元，先前的预期是945-965亿美元。 --巴西央行维持指标利率在14.25%不变，符合预期 巴西央行周三一如预期维持利率在14.25%不变，认为经济已然陷入衰退，无需进一步收紧政策以控制高涨的通胀。央行货币政策委员会一致同意维持指标利率在九年高位，而且这也是全球10大经济体中最高的利率。 [市场摘要]: 股市: --美股周三下跌，因Valeant Pharmaceutical大跌拖累医疗保健股走低，且能源股跟随油价下滑。 道琼工业指数跌48.50点，或0.28%，报17,168.61点；标普500指数收低11.83点，或0.58%，报2,018.94点；Nasdaq综合股价指数下滑40.86点，或0.84%，报4,840.12点。 --欧股基本持平，在周四欧洲央行货币政策会议前，对欧股年线或将收高及欧央行持续支持经济的预期，帮助投资人摆脱了业绩面坏消息的影响。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数升0.5%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数微跌0.02%，盘中一度下挫0.8%。 英股富时100指数微升0.05%，报6,348.42点，法国CAC 40指数升0.46%，收报4,695.10点。德股DAX指数上涨0.89%，报10,238.10点。 汇市: --美元兑新兴市场货币上涨。中国股市再现近来的震荡行情，其他新兴市场股市及货币也走势波动。 美元/日圆纽约尾盘涨0.1%，报119.94日圆，因日本出口数据大幅放缓令投资人担心日本可能重陷衰退。澳元兑美元跌0.5%，报0.7214美元。美元兑加元大涨，尾盘升1.1%，报1.3125加元，加拿大央行维持利率不变，但下调明后两年经济成长预估。欧元兑美元尾盘持平在1.1340美元。 债市: --美债价格上涨，结束了之前的四日连跌，因股市下跌，且日本出口数据令人失望，人们对全球经济增长的担忧重燃，打压了美国将很快升息的前景。 30年期公债涨幅最大，跳升逾一大点，收益率从周二的2.92%跌至2.86%。指标10年期美国公债价格涨12/32，收益率报2.03%。 --葡萄牙公债收益率上涨，此前该国社会党称，准备与共产党和左翼集团共同组建政府，投资者担心，此政党联盟可能会放松紧缩措施。 德国10年期公债收益率下跌5个基点至0.57%，在周二交易中遭大量抛售曾触及0.63%。 油市: --原油价格下跌约2%，至三周低位，因美国政府报告的原油库存升幅高于预期，但报告显示汽油和馏分油库存大幅减少，遏止了原油期货进一步下跌。 美国原油期货收低1.09美元，或2.4%，报每桶45.20美元，稍早触及三周低位44.86美元。布兰特原油收跌0.86美元，或1.8%，报每桶47.85美元，此前触及10月初的低位47.50美元。 金属市场: --金价下跌近1%，为三周来最大单日跌幅，因美联储升息时间的不确定性推动美元兑欧元反弹，从而引发金市的技术性卖盘和多头结清头寸。 1934GMT，现货金下跌0.8%，报每盎司1,167.6美元，脱离日内高位1,179.20美元。美国12月期金收跌10.0美元，或0.9%，报每盎司1,167.1美元。 --伦敦金属交易所(LME)期铜跌至近两周低点，受基金卖盘拖累，对供应过剩和中国需求增长放缓的担忧打击了市场信心。 指标LME三个月期铜收跌0.5%，报每吨5,175美元，稍早触及10月8日以来最低。三个月期铝跌1.9%，收报每吨1,515美元，触及逾八周最低。(完)