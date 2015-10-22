《路透早报》--10月23日

[今日看点] 经济数据(GMT时间)： --中国70个大中城市9月住宅销售价格月度报告 --台湾9月工业生产指数年变动率、9月M2年增率 --日本10月日经制造业采购经理人指数(PMI)(0135) --法国10月Markit制造业PMI、服务业PMI以及综合PMI(0700) --德国10月Markit制造业PMI、服务业PMI以及综合PMI(0730) --欧元区10月Markit制造业PMI、服务业PMI以及综合PMI(0800) --意大利8月工业订单(0800)、8月工业销售(0800)、8月零售销售(0900)、9月薪资通胀(1000) --加拿大9月消费者物价指数(CPI)(1230) --美国10月Markit制造业PMI(1345) 重大经济事件及官员讲话(GMT时间)： --韩国央行总裁李柱烈参加由韩国央行与延世大学共同举办的一个国际会议(0000)。 --挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)就税收管理发表演说(0715)。 以下为10月22日下午5:00至23日早上7:00重大新闻与市场摘要： [重大数据或新闻] --ECB维持利率不变，将在12月决定是否祭出进一步刺激举措 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。“我们已准备好在必要时采取行动...我们对所有货币政策都持开放态度，”德拉吉称。 交易商认为德拉吉的言论是为ECB未来采取行动铺路的迹象，引发欧元随即遭到抛售，且跌势延续至纽约下午交易时段。欧元兑美元录得九个月来最大单日百分比跌幅，兑英镑创下5月来最大单日百分比跌幅。 --美国楼市和就业数据乐观显示经济强劲，年底前仍可能升息 美国9月成屋销售强力反弹，且上周初请失业金人数仍保持在42年低点附近，显示虽然全球经济受挫，但美国国内经济基本面稳健，可能令美联储今年年底前升息的大门依然开放。 全美不动产协会(NAR)公布，9月成屋销售按月增长4.7%，年率为555万户，几乎扳回8月的跌幅。劳工部公布报告称，10月17日止当周的初请失业金人数经季节调整后增加3,000人，达到25.9万人。 美元兑欧元在数据扶助下走升，而且此前ECB发表立场温和的讲话。较长期美国公债价格下跌。 --美国会就债务上限问题僵持不下，财政部推迟例行发债 美国国会有关债务上限的问题僵持不下，财政部周四发表声明称，取消原定于10月27日举行的两年期公债标售，因为到11月2日结算时，财政部可能已无权举债，这提醒人们美国再次面临数周之后可能债务违约的境况。 该决定激发华尔街的两年期公债需求，推动其收益率跌至0.6006%。 --韩国第三季GDP初值较前季成长1.2%，超过预期且为五年多来最高 韩国央行周五公布初值显示，7-9月当季经济较前季成长1.2%，超过市场预期，且创下逾五年来最快增速。 经季节调整的经济增长率从前季的0.3%大幅提高，路透调查预测中值为增长1.0%。这是2010年第二季增长1.7%以来的最快增速。 --微软季度营收好于预期，云产品需求旺盛带来助益 微软公布经调整后的季度营收连续第九季好于预期，云产品需求畅旺功不可没，带动股价盘后大涨7.3%。 微软称，截至9月30日的会计年度第一季净利上升至46.2亿美元，或每股收益为0.57美元，上年同期分别为45.4亿美元和0.54美元。经调整后营收为216.6亿美元，分析师原本预期会降至210.3亿美元。 [市场摘要]: 股市: --美股周四劲扬，标普500指数收在两个月最高水平，因包括麦当劳在内的多家公司公布的业绩强于预期，缓解了投资者对企业获利前景的担忧。 道琼工业指数上涨320.55点，或1.87%，报17,489.16点；标普500指数涨33.57点，或1.66%，报2,052.51点；Nasdaq综合股价指数升79.93点，或1.65%，报4,920.05点。 --欧股大涨，此前欧洲央行表示维持其宽松货币计划不变，且将在12月政策会议上再评估是否需要进一步放宽政策。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大幅收高2.1%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数攀升2.5%。 英股富时100指数收升0.44%，报6,376.28点，法国CAC 40指数上扬2.28%，收报4,802.18点。德股DAX指数大涨2.48%，报10,491.97点。 汇市: --欧元兑美元跌至四周最低水准，在欧洲央行总裁德拉吉暗示，可能最早在12月出台新的刺激计划后扩大跌幅。 纽约尾盘，欧元兑美元大跌2%，报1.1111美元，稍早跌至四周低点1.1108美元。欧元兑日圆下滑至10月2日来最低134.07日圆，尾盘降至134.09日圆，劲跌1.4%，录得3月来最大单日跌幅。 债市: --美债价格上涨，跟随海外债市反弹走势，政府因债务上限原因推后两年期公债标售，提振了短债价格。 两年期公债收益率最新报0.6%，价格涨2/32。五年期公债在内的其他短债价格也上扬。五年期公债收益率最新报1.34%，价格升2/32。30年期公债收益率回落至2.86%，价格涨4/32。 --欧元区公债收益率大幅下挫，指标德国两年期公债收益率跌至纪录新低，因市场开始消化欧洲央行进一步下调存款利率的可能性。 指标德国两年期公债收益率跌至负0.322%的纪录新低，下跌7个基点。 油市: --原油期货微幅上涨，受汽油期价攀升和技术面强劲提振，但对原油库存高企的忧虑限制了油价涨幅。 布兰特原油收涨0.23美元，或0.5%，报每桶48.08美元，稍早大涨近2%。美国原油收升0.18美元，或0.4%，报每桶45.38美元。 金属市场: --金价连续第二日下跌，触及9日低位，因美元走强及美国升息时间不确定。 2039GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,165.05美元，盘中触及10月13日以来的新低1,162.50美元。美国12月期金收跌1美元，报每盎司1,166.10美元。 --期铜结束四日连跌收涨，受助于生产商自由港再度减产，以及中国进口数据强劲，但分析师谨慎地认为潜在需求仍疲弱。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨1.1%，报每吨5,232美元，从周三触及的近两周最低5,136美元反弹。(完) (整理 孙茉莉; 审校 戴素萍)