《路透早报》--10月26日

图为马德里一家银行的职员展示的欧元现钞。 REUTERS/Andrea Comas

以下为10月23日下午5:00至26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国央行：降息降准多项货币宽松政策齐出，顺势完成利率市场化

中国三季度经济增速跌破7%之后，中国央行以大手笔降息、降准及定向降准，并基本放开利率管制，顺势完成利率市场化。市场人士认为，中国政策宽松仍在途中，未来降息、降准等政策仍可期。

中国央行周五晚间宣布，下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是继8月25日之后央行又一次双降。

重磅政策出炉后，预计市场看贬人民币的情绪将持续，未来贬值压力依然较大；四季度资金成本下行则将令债市受益，打开短端利率下行的空间；而股市市场反弹基础条件进一步牢固 ，市场中长期风险偏好可能会被唤起。

--IMF报告料显示人民币倾向满足“入篮”条件--消息人士

了解情况的人士周日表示，国际货币基金组织(IMF)的工作人员料将为把人民币纳入该组织的指标货币篮子亮起绿灯，从而为决策者做出肯定的决定打下基础。。“各项技术指标都依循正轨，而且不存在明显的政治阻力。报告明显倾向于将人民币纳入(篮子)，不过还要由董事会作出决定，”一名消息人士称。

IMF执行董事会定于11月决定是否给予人民币与美元、日圆、欧元和英镑的同等待遇。

--中国运用降准降息等货币手段和财政政策空间，保持经济平稳--总理

中国总理李克强表示，要继续创新宏观调控思路和方式，提高政策的针对性，灵活性，继续创新宏观调控思路和方式，合理运用降准，定向降准，降息等货币政策手段，用好财政政策空间相对较大的优势，保持经济平稳运行。

--日本央行乐观预期面临重大考验，但预计仍倾向于暂不行动

日本央行将在周五召开会议，进行至为关键的利率评估工作，与此同时越来越多迹象显示经济衰退，油价下滑，也在挑战央行对通胀率有望达成2%目标的看法。

虽然看来央行将在周五公布的半年度报告中，调降颇为乐观的通胀预期，但许多官员还是倾向于暂时不要扩大本已十分庞大的刺激规模。央行的刺激政策实施已有两年半时间，但在加速通胀方面成效有限。

--宝洁第一季获利胜预期，股价上涨

全球最大消费性产品制造商--宝洁(宝硷,P&G)公布季度营收下降12%，连续第七个季度下滑，因产品需求全线疲软且美元升值。截至9月30日第一季，净收入下降12%至165.3亿美元；根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期为171.7亿美元。剔除特殊项目的每股盈余为0.98美元，高于分析师预期的0.95美元。宝洁股价收盘上涨2.9%，报77.03美元。

--汤森路透第三季净利润2.93亿美元，高于预期

新闻及资讯公司--汤森路透公布，尽管外汇因素导致营收下滑，但第三季获利好于预期，并确认了全年业绩预期。第三季净利润2.93亿美元，或每股盈余0.36美元，上年同期分别为2.5亿美元和0.28美元。经特殊项目调整后，每股盈余为0.52美元。此前汤森路透I/B/E/S所调查分析师的平均预期为每股盈余0.49美元。

[市场摘要]:

中国央行周五晚间大手笔双降并基本放开利率管制，顺势完成利率市场化。市场人士认为，中国政策宽松仍在途中，未来降息、降准等政策仍可期。

中国意外降息为美股增添了利好，全球股市亦大涨。但汇市市场人士认为，降息或许更多的是显示经济成长放缓程度要比目前预期的更严重，导致中国题材货币下滑。

股市:

--美股周五连续第二日大涨，因微软等公司季报好于预期带动科技股劲升，且医疗保健股在近期急跌后反弹。

道琼工业指数上涨157.54点，或0.9%，报17,646.70点；标普500指数涨22.64点，或1.1%，报2,075.15点；Nasdaq综合股价指数升111.81点，或2.27%，报5,031.86点。

本周，道指劲涨2.5%，标普500指数攀升2.1%，Nasdaq指数大涨3%。

--欧股升至两个月高位，汽车等出口驱动型企业的股票领涨，因在欧洲央行暗示可能追加刺激措施后，中国央行意外宣布大手笔双降。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大幅收高1.95%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数攀升2.17%。

英股富时100指数收升1.06%，报6,444.08点。法国CAC 40指数上扬2.53%，收报4,923.64点。德国DAX指数劲升2.88%，报10,794.54点。

汇市:

--欧元兑美元延续跌势，欧央行总裁德拉吉的讲话暗示可能进一步放宽货币政策后，欧元下挫。欧元兑美元跌穿1.10美元，触及8月初来最低，本周兑美元重挫3.05%，为5月来表现最差的一周。欧元兑日圆也跌至一个月低点，本周下跌1.4%，为六周来最大周度百分比跌幅。

中国降息降准的消息带动全球股市大涨，但交易商卖出加元、澳元和新西兰元等中国题材货币，这些货币涨势消退也凸显美元力道。美元兑日圆升0.6%，报121.40日圆，美元指数涨0.8%，报97.172，受美元兑欧元持续走强带动。

债市:

--美国公债收益率跳涨，指标10年期收益率涨至两周高位，此前中国在不到一年内第六次降息，此举助燃全球股市上涨。

指标10年期美债价格跌18/32，收益率尾盘报2.08%，盘中升至10月9日来最高2.099%。美国30年期公债价格下挫26/32，收益率报2.90%，盘中升至2.93%高位。

五年期公债价格尾盘下滑10/32，收益率报1.41%。

--欧央行发出信号称可能将酝酿更多货币刺激举措，引发意大利和西班牙两年期公债收益率(殖利率)首次跌为负值。

西班牙和意大利的两年债收益率早盘分别报-0.027%和-0.005%。德国两年债收益率也跌至纪录低位-0.346%。德国10年期公债收益率略高于0.5%。

油市:

--油价下跌，吞噬了早盘受中国降息提振带来的涨幅，因市场注意力转向美元走强，美国原油现货价格走软，因库存大增。

布兰特原油期货收跌0.09美元，或0.2%，报每桶47.99美元。美国原油收跌0.78美元，报每桶44.60美元，盘中下探44.20美元的三周低位。布兰特和美国原油期货本周均下跌约5%，为连续第二周下跌。

金属市场:

--金价持平至小跌，因中国放宽货币政策后，美国升息预期重燃，推动美元攀升至逾两个月最高，且美股上扬。

1905 GMT，现货金跌0.03%，报每盎司1,166.3美元。美国期金收跌0.3%，报每盎司1,162.8美元。

现货银上扬0.32%，报每盎司15.90美元。现货铂金挫0.85%，报每盎司1,007.20美元。现货钯金上扬1.4%，报每盎司695.25美元。

--期铜走低，在触及一周高位后回落，因美元走强抵消了最大铜消费国中国降息带来的乐观情绪。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌1.1%，报每吨5,176美元，在触及一周高位5,319.50美元后转升为跌。(完)