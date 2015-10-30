（更正）《路透晚报》--10月30日

(更正：市场摘要中，香港股市的恒指月线涨幅应为“8.6%”，非“8.1%”；周线跌幅应为“2.21%”，非“2.6%”)

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行维持经济乐观预期，但将实现物价目标计划推后半年

日本央行决定暂不扩大刺激政策规模，倾向于保留有限的可选方案，寄望在不扩大刺激政策的情况下，经济能克服中国增长放缓的影响。但由于能源成本下降、出口疲软以及家庭支出复苏脆弱等因素，可能使通胀率远低于2%的目标水平，该行可能依然面临扩大资产购买计划的压力。

在半年度的经济前景报告中，日本央行下调了乐观的物价前景预估，并将实现2%物价目标的时间推后约六个月。报告警告称，中国增长放缓、新兴市场需求疲弱等不利因素给日本经济前景构成“严重下行风险”。

--德国与西班牙通胀数据疲弱，令欧洲央行放松政策压力仍在

数据显示，10月德国消费物价基本持平，而西班牙消费物价继续下滑，所以欧洲央行进一步放松货币政策以推升欧元区通胀率的压力依然存在。德国10月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升0.2%，前月为下滑，而西班牙10月HICP较上年同期下降0.9%，降幅低于9月。这些都不太可能缓和欧洲央行对于长期通胀前景黯淡的担忧，也不会改变该央行在12月会议上推出新刺激措施的机率。欧元区通胀数据定于周五公布，路透调查的分析师预计，欧元区10月消费物价仍为持平。

--韩国9月工业生产攀抵三个月高位，持续稳步复苏

官方数据显示，韩国9月工业生产经季节调整后较上月成长1.9%，连续第二个月上扬，表现远胜于市场预期，为经济复苏增添动能。这是自6月增长2.4%以来的最高增幅，路透访问14名分析师的预测中值为增长0.4%。但8月工业生产升幅下修为0.2%，初值为0.4%。工业生产的增长主要受到半导体及汽车生产所支撑，两者9月分别成长17.2%及5.0%。

--德银将削减股息、限薪和大量裁员，警告未来两年形势艰难

德国最大的银行--德意志银行警告称未来两年形势艰难，将削减股息、限薪和大量裁员，新任执行长克莱恩(John Cryan)承认实施战略和文化转变期间面临严重问题。克莱恩7月上任，他承担着整改德银的压力。德银正努力结束过去丑闻带来的诉讼费用，并适应更严格的银行业规定。德银将裁员1.5万人，并退出员工人数约2万人的业务，而且2015年和2016年不派发股息，以加强财务状况，保留资金为过去的不良行为买单。

--主要企业业绩：

* 中国最大搜索引擎公司百度公布第三季营收增长36%，因核心搜索引擎业务的广告收入提高。

* 空中客车(Airbus,空中巴士)公布，第三季不计一次性项目的营业利润增长12%，达到9.21亿欧元。集团还确认将从2019年开始把A320客机的产量提高至每月60架。

* 日本夏普公布第二季营业利润锐减86%，这加大了公司扭转液晶显示器(LCD)业务亏损局面的压力。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数升至两个月高位，受有关追加预算的报导鼓舞

日本股市升至逾两个月高位，市场业已消化了日本央行维持货币政策不变的决定，与此同时有关日本政府考虑追加逾3万亿日圆预算的媒体报导也提振了股市人气。日经指数收高0.8%报19,083.10点，创8月28日以来最高收位。本周该指数累计涨1.4%；月线升9.7%，创两年来最大月度升幅。

--中国股市：沪综指小幅收跌，10月累计涨逾一成终结连四月跌势

中国股市沪综指小幅收跌，10月则累计涨逾一成，终结连四月跌势。分析师指出，今日盘中“十三五”概念股和券商板块表现抢眼，而量能近日持续萎缩预示当前筹码相对稳固，为指数后续冲关打下一定基础，料后市仍将维持震荡向上格局。沪综指收报3,382.56点，小跌4.75点或0.14%；该指数全周下跌0.88%，10月则累计上涨10.80%。

--香港股市：恒指周线下跌2.21%，月线上涨8.6%

香港股市收低，因能源和科技板块下跌拖累大盘。恒生指数收低0.8%报22,640.04点，国企指数跌0.4%，报10,396.58点。恒指本周下跌2.21%，本月上涨8.6%。

--汇市：美元兑日圆下滑，此前日本央行维持货币政策稳定

美元兑日圆下滑，此前日本央行维持货币政策不变，令一些押注该行或进一步祭出刺激政策的人士大失所望。0845 GMT，美元指数跌0.2%，报97.092，美元/日圆跌0.37%，报120.67，欧元/美元涨0.19%，报1.0997，英镑/美元涨0.15%，报1.5330美元，澳元/美元涨0.55%，报0.7105美元。

--欧元债市：欧债收益率下跌，美联储意外亮出鹰派立场后债券价格反弹

欧元区公债收益率下跌，市场坚定预期欧洲央行将进一步放宽货币政策，帮助投资者克服了美联储将12月加息提上日程带来的冲击。德国10年期公债收益率下降1个基点至0.53%。多数其他欧元区国家的公债收益率下降1-2个基点不等，周四曾大幅上升。

--国际油市：油价下跌，因美国GDP急剧放缓加剧供应过剩担忧

原油期货在亚洲盘下跌，此前美国公布的报告显示第三季经济增长急剧放缓，这进一步加剧了全球供应过剩而需求疲弱的担忧。0851 GMT，美国原油跌0.41美元至每桶45.65美元，本周有望录得2.4%的涨幅。布兰特原油期货跌0.27美元至每桶48.53美元，本周料将上涨1%。

--全球金市：金价在三周低点附近徘徊，受美国加息前景影响

金价持于接近三周低点的水平，或将录得近两个月最大单周跌幅，受美联储今年或升息的预期打击。0853GMT，现货金涨至每盎司1,148.25美元，但距上日所创三周低点1,144.20美元依然不远。金价本周下跌1.3%，为9月11日止当周以来最大跌幅。

--金属期市：伦铜本月料持平，市场关注中国因素

伦敦金属交易所(LME)期铜略微摆脱三周低点，本月结束时料变动不大，因交易商已经消化了美国今年升息的可能性；中国增长放缓本已令大宗商品价格走势困顿，美国升息料将如雪上加霜。0849 GMT，LME三个月期铜在月末平仓中涨0.02%至每吨5,131美元。沪铜跌0.5%至每吨38,850元(6,145美元)，沪锌和沪镍跌幅均超2%。(完)