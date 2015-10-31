《路透早报》--10月31日

图为欧元硬币和美元现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

[重大数据或新闻]

--美国9月消费者支出录得八个月来最小涨幅，因个人所得几无增长，表明国内需求在近期大幅增长后有所降温。美国商务部的数据以及周五美国劳工部的另外一份报告都显示，通胀压力疲弱，无法为美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年底升息提供理据。9月消费者支出上个月仅微升0.1%，8月涨幅为0.4%。

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 密西根大学10月美国消费者信心指数终值为90.0，初值为92.1，路透调查预估为92.5，9月终值为87.2。

* 美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)为56.2，为1月以来最高，预估为49.0。

* 加拿大统计局周五公布，8月国内生产总值(GDP)较前月增长0.1%，与分析师的预期一致，在今年头五个月萎缩之后连续第三个月出现增长。7月的增长数据未修正，仍为增长0.3%，6月仍为增长0.4%。

* 欧盟统计局公布，欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期持平，预估为持平。

* 欧盟统计局公布，欧元区9月失业率为10.8%。路透调查预估为11.0%。

--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，他在本周稍早的美联储会议上赞成升息，因为经济稳定成长已帮助就业市场“大幅”收紧。

* 旧金山联储总裁威廉姆斯称中性利率偏低是一个“警示信号”。他说，中性利率可能处于低位给货币政策造成了很大的影响，使更多的关注点集中在可能的财政响应上。

* 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治称，今年美国经济或将继续以符合较长期趋势水准的步幅扩张，而且就业市场已经很快复元。

--俄罗斯央行周五维持利率于11.00%不变，连续第二次按兵不动，因对高通胀的担忧盖过了经济停滞忧虑。

--标准普尔将沙特的主权评级从AA-调降至A+，展望仍然为负面。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收跌，因一系列企业季报良莠不齐，但10月表现为四年来最佳。本月三大股指均录得2011年10月来的最大百分比涨幅，道指劲升8.5%，标普500指数猛涨8.3%，NASDAQ指数大涨9.4%。道琼工业指数周五下滑92.26点，或0.52%，报17,663.54点。标准普尔500指数收低10.05点，或0.48%，报2,079.36点。Nasdaq综合指数下跌20.53点，或0.4%，报5,053.75点

--欧洲股市持平，本月表现为六年来最好，今日受助于雷诺汽车和空中客车上涨，及投资者仍预计欧元区将采取更多货币刺激措施。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收盘基本持平，但本月上涨约8%，为2009年7月以来表现最佳的一个月。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数涨0.1%。英股富时100指数收跌0.54%，报6,361.09点，法国CAC 40指数收涨0.24%，收报4,897.66点。德国DAX指数收涨0.46%，报10,850.14点。

汇市:

--美元下跌，令美元指数本月涨幅收窄，因青睐商品相关货币的交易商对美联储意外暗示可能在12月升息带动的美元涨势获利了结。美元指数下跌0.3%，报96.995。在10月，美元上涨0.6%，连升第二个月。日本央行决定维持货币政策不变，带动美元兑日圆下滑0.4%，报120.66日圆。欧元兑美元在纽约尾盘报1.0993美元，上涨0.2%。

债市:

--美国公债价格上扬，指标公债收益率从一个月高位回落，因海内外经济数据疲软，重燃交易商对全球成长缓慢的预期，另外，月底买盘提振较长期公债价格。指标10年期公债价格上扬7/32，收益率报2.146%，较周四尾盘跌逾2个基点。30年期公债价格涨23/32，收益率报2.927%，较昨日下挫近4个基点。

--欧元区公债收益率周五小跌，因对欧洲央行将进一步放宽货币政策的预期，帮助投资者克服了美联储将12月加息提上日程带来的冲击。德国10年期公债收益率下降1个基点至0.53%，周四上升9个基点。

油市:

--油价收高，本周和本月均上涨，因美国石油钻井平台数量再度减少，表明美国原油产量可能在未来数月减少。布兰特原油收涨0.76美元，报每桶49.56美元，本周涨3%，10月升2%。美国原油收涨0.53美元，报每桶46.59美元，本周涨3%，10月升4%。

金属市场:

--金价跌至三周低位，延续了前两日的跌势，势将录得8月来最大周度跌幅，受累于美联储仍可能在年内升息。在1923 GMT，现货金下滑0.4%，报每盎司1,141.36美元。美国12月期金收低0.5%，报每盎司1,141.40美元。现货银跌0.2%，报每盎司15.53美元。现货铂金下滑0.8%，报每盎司981.75美元，现货钯金上涨0.7%，报每盎司672.75美元。

--铜、锌和铅跌至三周低位，因投资者关注供应过剩和中国需求疲弱。伦敦金属交易所(LME)期铜收低0.4%，报每吨5,110美元，此为10月8日来最低。(完)