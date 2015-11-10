《路透早报》--11月11日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--韩国11月L货供额(0300)

--中国1-10月固定资产投资(不含农户)(0530)

--中国10月社会消费品零售总额、工业增加值、以及房地产投资和销售情况月度报告(0530)

--中国三季度国际收支平衡表(初步数)

--中国央行可能公布10月金融数据

--德国10月趸售(批发)物价指数(0700)

--英国10月请领失业金人数/按ILO标准计算的失业率(0930)

--美国/加拿大11月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(1600)

--新西兰10月制造业表现指数(PMI)(2130)

--新西兰10月食品价格指数(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--新西兰央行发布金融稳定性报告

--日本央行审议委员原田泰发表讲话(0130)

--德国央行委员Andreas Dombret就单一监管机制发表演讲(0745)

--英国央行总裁卡尼和欧洲央行总裁德拉吉在英国央行举办的论坛上发表演讲

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加第七次欧元体系与拉美央行高端政策对话(1200)

--瑞典央行执委会会议，会上不作利率决定

--意大利央行总裁维斯科发表讲话(1900)

以下为11月10下午5:00至11早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国10月进口物价降幅超乎预期；9月趸售库存意外增加

美国10月进口物价降幅超乎预期，因石油和许多商品的成本下滑，表明美元升值和全球需求疲弱持续对进口通胀造成下行压力。周二公布的其他数据显示，9月趸售库存意外增加，表明政府第三季经济增长预估可能会上修。美元指数改写七个月高位，美国债市及股市则双双回落。

--美国财政部长雅各布·卢敦促中国坚持改革

美国财政部长雅各布·卢周二表示，中国需要坚持改革，不应通过压低汇率来进行竞争。他表示，中国面临的挑战在于如何使经济再平衡，并称美国必须敦促中国履行所做的承诺。在谈及IMF份额改革时，雅各布·卢敦促美国国会在年底前予以批准。在谈及双边投资协定时，雅各布·卢称致力于取得进展但“很难”。

--中国宏观政策要稳，坚持积极财政政策和稳健的货币政策--习近平

中国国家主席习近平周二主持召开中央财经领导小组第十一次会议时强调，实行宏观经济要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的政策，在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革。

中国国务院总理李克强强调，要着力保持经济运行在合理区间，实现中高速增长。注重定向调控、相机调控，强化逆周期调节，稳定市场预期；要增强增长动力，还需加大改革创新和结构调整力度。[nL3S1353C0]

--中国央行：推进外汇管理体制改革，创新完善宏观调控方式--副行长

中国央行副行长易纲表示，要坚持开放发展，推进外汇管理体制改革；要以改革开放统领中央银行工作，不断创新和完善宏观调控方式。

--ECB委员利卡宁警告称区内通胀和成长前景仍面临下行风险

欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁表示，欧元区通胀与成长前景正面临下行风险，并称为了实现物价增长目标，央行“愿意并且能够”采取行动。他并称，单是货币政策无法支撑经济成长，重要的是成长前景要普遍改善。欧元区需持续进行结构性改革，以强化成长条件。

--苹果iPhone 6s市场需求疲弱，削减亚洲供应商的配件订单--瑞信

瑞信指出，市场对iPhone 6s手机需求下降，导致苹果削减从其亚洲供应商的配件订单。瑞信称，据其亚洲团队消息，苹果已将其配件订单最多削减10%。此后苹果股价跌3.15%，对三大股指拖累最大。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市主要股指周二多数收高，盘中走势波动，非必需消费类股上涨抵消了苹果下跌的影响，同时投资者亦在考虑下月美国可能要进行的升息。道琼工业指数涨0.16%收于17,758.21点。Nasdaq综合股价指数跌0.24%至5,083.24点。标准普尔500指数收高0.15%报2,081.72点。

--欧洲股市转跌为升，盘中交投震荡，受助于欧元下跌，尽管商品股下跌和葡萄牙政治不确定使大盘承压。

英国富时100指数下跌0.32%，收报6,275.28点。法国CAC指数小幅收涨0.02%，报4,912.16点。德国DAX指数收升0.16%，报10,832.52点。

汇市:

--美元兑欧元触及六个半月高位，兑瑞郎触及七个月高位，因对美联储和欧洲央行的利率前景预期南辕北辙。美元兑欧元小涨0.3%，报1.0711美元。美元兑瑞郎稍早跳升至3月20日以来最高1.0089瑞郎，最新上扬0.4%，报1.0066瑞郎。

债市:

--美国公债价格上涨，指标公债收益率从逾三个月高位回落，因投资者趁低吸纳，此前公债市场遭到抛售，因投资者担心美联储可能在12月升息。

指标10年期公债价格升6/32，摆脱稍早小跌的势态，其收益率报2.320%，较周一下跌2个基点。两年期公债收益率下跌2个基点，报0.866%。

--欧元区公债收益率全线下跌，因欧洲央行将在下个月下调存款利息的预期增强，而美联储看似将于下个月升息。

指标10年期德债收益率跌5基点，至0.63%，从周一触及的八周高点0.72%回落。德国两年期公债收益率回落，朝着两周前触及的纪录低位负0.35%水平下滑，与美债利差扩大至九年来最大。

油市:

--油价上涨，此前国际能源署(IEA)称原油投资大幅下降，但市场供应过剩的总体情势限制了油价涨幅，交易员关注美国石油协会(API)发布的库存报告。

美国原油收涨0.34美元，报每桶44.21美元，布兰特原油上涨0.25美元，报每桶47.44美元，此前曾连续四个交易日下跌。

金属市场:

--黄金价格跌向三个月低位，受美联储将在12月升息的预期推动，美元触及七个月高位，银和铂金扩大跌幅，触及多周低位。

2022GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,088.06美元，美国12月黄金期货下跌0.40美元，报每盎司1,088.50美元。现货银跌至14.27美元的9月15日以来最低。现货铂金连跌第九日，下滑至多2%，至五周低位每盎司892美元。现货钯金上涨0.2%，至每盎司597美元。

--期锌急跌至逾五年最低价位，受累于美元走强、供应过剩以及主要金属消费国中国需求下滑的担忧。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌收跌2.4%，报每吨1,605美元。三个月期铜收跌0.8%，报每吨4,925.50美元。(完)