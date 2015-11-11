《路透早报》--11月12日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本10月国内企业物价指数(CGPI)(11日2350)

--日本9月机械订单(11日2350)

--澳洲10月就业数据(0030)

--中国央行可能公布10月金融数据

--德国10月消费者物价指数(CPI)/消费者物价调和指数(HICP)(0700)

--法国9月经常帐收支/10月HICP终值(0745)

--欧元区9月工业生产(1000)

--英国、德国、法国、意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数(1100)

--美国一周初请失业金人数(1330)

--美国9月JOLTS职位空缺(1500)

--美国10月联邦预算(1900)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国央行利率决议

--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦在东京就亚洲经济前景、亚洲开发银行发挥的作用发表讲话(0300)

--挪威央行公布金融稳定报告(0900)

--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会季度听证会上讲话(0830)，并作为欧洲系统性风险委员会主席，在听证会上讲话(1030)

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在一次有关货币政策的会议上发表演说(1405)

--美联储主席叶伦在美联储后危机时期货币政策实施和传递会议上致欢迎辞(1430)

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济状况与货币政策发表演说(1515)

--德国央行总裁魏德曼就讲话(1600)

--纽约联邦储备银行总裁杜德利就“论经济前景及其对货币政策之意义”发表演说(1715)

--美联储副主席费舍尔发表题为“将金融稳定纳入货币政策”的演讲(2300)

以下为11月11下午5:00至12早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：欧洲央行考虑将QE购债范围扩大至市政债券

据知情人士称，欧洲央行正在考虑是否购买市政债券，例如巴黎市或德国巴伐利亚州等地的市政债券。据知情人士了解，欧洲央行有可能扩大规模逾1万亿欧元的刺激计划。该举措或是未来数月将实行的一系列措施之一。据其中一名消息人士称，这些措施要在12月全面启动时间有些紧，有可能要等到明年3月。欧洲央行对此不予置评。

--路透调查：多数日本企业认为日本经济不会很快复苏

路透调查显示，多数日本企业认为，日本经济料最早也要到明年才会复苏，因为中国引领的经济放缓令海外需求持续疲弱，且国内消费支出仍低迷。这一结果与日本政府的观点存在差异，后者认为日本经济正在温和复苏。但企业表示，3月止财年的下半年投资计划仍保持不变，薪资明年将上升，这显现出正面迹象。

--中国表示，对其倾销的指控需满足更严格的标准

中国代表在世界贸易组织(WTO)的一次会议上表示，该国已正式知会欧盟和美国等WTO成员，从2016年12月起，对于中国出口以廉价方式倾销的指控需要满足更严格的标准。中国加入WTO时的条件表明，由于中国并非“市场经济”，其它国家不需要用中国的国内物价来支持其对该国倾销的指控，不过可能采用其它依据。中国代表在周二的WTO会议上指出，这样的做法是“过时”、不公平且带有歧视性的，根据中国的会员资格条件，中国在加入世贸组织15年后，即2016年12月11日，将自动被视为“市场经济”。

--中国国务院常务会议称将消费金融公司试点推广至全国

中国国务院常务会议表示，加大财税、金融等政策支持，发展消费信贷，将消费金融公司试点推广至全国；并畅通商品进口渠道，扩大群众欢迎的日用消费品等进口，增设口岸进境免税店，落实和完善境外旅客购物离境退税政策。会议新闻稿并称，以加快户籍制度改革带动住房、家电等消费；并加快教育、卫生、文化等事业单位分类改革，该转企的尽快转企，全面放宽民间资本的市场准入，分领域逐步减少、放宽、放开对外资的限制。

--欧洲央行的低利率政策威胁德国金融稳定--政府五人智库

德国政府五人智库(wisemen)警告称，欧洲央行的低利率政策给金融稳定带来了巨大风险，最终可能威胁到银行和保险商的偿付能力。这一专家组在年度德国经济形势报告中预计，德国经济今年将增长1.7%，明年将增长1.6%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收低，梅西百货(Macy's)公布令人失望的财测后，投资者抛售石油类股和传统零售商股。受美国库存增加的担忧打压，油价重挫逾3%至9月中旬以来最低，进而拖累能源股走低。

道琼工业指数下跌55.99点，或0.32%，报17,702.22点；标普500指数下滑6.72点，或0.32%，报2,075.00点；Nasdaq综合指数收低16.22点，或0.32报5,067.02点。

--欧洲股市收涨，因汉高等企业的业绩备受市场欢迎，另外嘉士伯新管理层制定的公司重组计划推动该股急升。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.65%，报1,494.18点。

英国富时100指数上扬0.35%，收报6,297.20点。法国CAC指数收涨0.82%，报4,952.51点。德国DAX指数收升0.7%，报10,907.87点。

汇市:

--美元走低，因投资者利用假日成交清淡的机会，在美元近期走强后锁定获利。美元指数下跌0.4%，报98.953，周二触及七个月最高。欧元兑美元小涨，尾盘报1.0741美元。美元兑日圆、瑞郎、澳元、新西兰元和加元均小跌。

债市:

--美国公债市场因退伍军人节假期休市。

--葡萄牙公债收益率(殖利率)逆转早盘升势，因欧洲央行将出台更多刺激措施的预计压制了对葡萄牙政治不稳定的担忧。指标10年期葡萄牙公债收益率早盘上涨逾5个基点，随后掉头向下，跌3个基点，报2.76%。

对于欧洲央行下个月进一步放宽政策的传言甚嚣尘上，将德国两年期公债收益率推至负0.359%的纪录新低。

油市:

--油价下跌约3%，触及8月低位，因担心美国原油库存增加，伊拉克给市场带来更多供应，加剧石油输出国组织(OPEC)争夺市场份额的努力。布兰特原油收跌1.63美元，或3.4%，报每桶45.81美元，45.62美元的盘中低位是8月27日以来最低。美国原油收跌1.28美元，或3%，报每桶42.93美元。

金属市场:

--金价小跌至三个月低点，未能自美元走软中获益，因美国很快将在下月升息的预期仍持续带来压力。铂金也继续承压，连续第10个交易日下滑，至近七年来最低；钯金下滑近4%，因投资者继续结清上市交易基金(ETF)持有部位。

1941GMT，现货金跌0.5%，报每盎司1,084.61美元，为8月7日来最低，距离7月所及的五年半低点1,077美元不远--该水准被视为主要支撑位。美国12月期金结算价跌3.60美元，报每盎司1,084.90美元。

--期锌和期铅从多年低位反弹，期铜持稳，稍早逼近六年低位，此前全球最大金属消费国中国的一项工厂活动数据表明经济持续低迷。伦敦金属交易所(LME)三个月期锌触及每吨1,553.50美元的六年低位，后反弹并收涨1.1%，报每吨1,623美元。期铅收跌0.9%，报1,620美元，盘中触及1,582美元的五年低位。

期铜收涨0.4%，报4,943美元。期锡收涨0.7%，报14,825美元。期铝收涨0.7%，报1,518美元，期镍收涨1.7%，报9,670美元。