《路透早报》--11月13日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港第三季度国内生产总值(GDP)

--日本、韩国、澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数(0200)

--日本9月工业生产(0430)、产能利用率指数(0430)

--法国第三季GDP初值(0630)、第三季非农就业岗位(0745)

--德国第三季GDP初值(0700)

--瑞士10月生产者/进口物价(0815)

--意大利第三季GDP初值(0900)

--英国9月建筑业产出(0930)

--意大利10月消费者物价指数终值(1000)

--欧元区9月未经季节调整贸易收支(1000)、第三季GDP初值(1000)

--美国10月生产者物价指数(PPI)(1330)、10月零售销售(1330)、9月企业库存(1500)、11月路透/密西根大学消费者信心指数初值(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一场会议上发表讲话(0900)

--奥地利央行就国际货币基金组织(IMF)地区经济问题报告召开研讨会(0900)

--德国央行委员会成员Andreas Dombret就德国银行业发表讲话(1200)

--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许参加金融服务峰会(1215)

--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins发表演说(1300)

--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特发表演说(1730)

--欧洲经济暨财政事务理事会会议

--20国集团劳工峰会(至11月14日)

--亚太经合组织工商咨询理事会(ABAC)第四届会议(至11月16日)

以下为11月12下午5:00至13早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--就业市场数据仍为美联储下月升息提供依据

美国上周初请失业金人数持稳，仍然符合不断增强中的就业市场形势，在此同时9月职位空缺数上升。正当美国联邦储备理事会(美联储)思索下月升息时，这些迹象令人鼓舞。

劳工部周四公布，截至11月7日当周经季节调整后的初请失业金人数持平于27.6万人。该数据已连续36周低于30万人，是多年来保持时间最长的一次。

美国公债价格走高，美元指数下滑，美股亦走低。

--美联储官员继续就12月升息前景发声，倾向采取行动

美联储官员再次就12月升息前景发声，纽约联邦储备银行总裁杜德利称，现在等待升息时机过久的风险，与过快采取行动的风险大致相当。杜德利称，决策者仍需“仔细考虑”再作出利率决定，因为美国面临经济增长长期放缓，且通胀率偏低的风险，支持继续实施低利率政策。

此外，联储副主席费舍尔称，随着强势美元和能源价格低迷引起的压力减退，美国通胀明年应会反弹，并称部分由于升息推迟，美国经济运行情况还不错。费舍尔强调，相信通胀率即将上升，预计美联储偏好的通胀指标明年将反弹至1.5%，“中期”内达到2%的目标。

--FED应等到通胀上升和就业改善的明确迹象后再加息--IMF报告

国际货币基金组织(IMF)周四发布报告称，美联储应等到有坚实的迹象显示通胀上升且就业市场走强后再升息。报告指出，美国加息与其他发达国家可能进一步放松政策之间迥然不同的命运，是让全球经济前景都黯然失色的一大风险，此外还有中国经济转型及大宗商品超级周期的结束。

--欧洲央行总裁称通胀将反弹的迹象正在减弱

欧洲央行总裁德拉吉称，在12月政策会议上，将重新检讨货币政策的宽松度。他表示，通胀势头有所减弱，主因油价下跌和欧元走强的影响被延后。德拉吉还称，如果物价稳定面临风险，将利用所有职权范围内可获得的工具采取行动。

--OPEC月报：预计明年石油供应将出现缺口，因低油价抑制竞争对手产量

石油输出国组织(OPEC)在月报中称，该组织10月产量下降，预计明年竞争对手的石油供应量将自2007年以来首次下降，因低油价使得投资减少，从而降低了全球供应过剩的局面。

OPEC称，其10月石油日产量为3,138万桶，比9月低25.6万桶；预计非OPEC产油国在今年石油产量每日增加72万桶后，明年将每日减少约13万桶。OPEC同时将2016年全球石油需求预估维持不变。

--中国总理称：要加大减税力度，以PPP等模式吸引社会资本进入基础设施建设

中国国务院总理李克强日前表示，中国财政仍有潜力，要加大减税力度；同时基础设施建设空间也很大，要在加大财政投入同时，通过PPP和特许经营等模式吸引社会资本进入。中国政府网微博周四援引他日前在经济座谈会上讲话并称，要充分运用好能够利用的财政、货币、产业和价格政策，适时适度进行“逆周期调节”。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四表现为逾一个月来最差，商品价格下跌拖累能源和材料股下滑，且纽约联储总裁杜德利发表谈话暗示美联储即将升息。

道琼工业指数收跌254.15点，或1.44%，至17,448.07点；标准普尔500指数下跌29.03点，或1.4%，至2,045.97点；Nasdaq指数回落61.94点，或1.22%，至5,005.08点。

--欧洲主要股指录得六周来最大单日跌幅，受累于美国股市下跌、商品价格疲弱，以及公司业绩不佳。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌1.6%，收报1,470.05点，为9月28日以来最大单日跌幅。

英国富时100指数下跌1.88%，收报6,178.68点。法国CAC指数下跌1.94%，报4,856.65点。德国DAX指数跌1.15%，报10,782.63点。

汇市:

--美元连跌第二日，因投资者在美元11月急升后获利了结，从而带动其他主要货币上涨。美元兑欧元下跌0.34%，报1.0778美元；美元兑瑞郎跌0.25%，报1.0018瑞郎。

美元指数下滑0.3%，报98.706。美元兑日圆下滑0.14%，至122.65日圆。

债市:

--美国公债价格下滑，受累于与企业债供应增加，和160亿美元30年期公债供应的相关卖盘，但美股大跌带动的避险买需，缓解了公债价格下跌压力。

指标10年期公债价格尾盘下跌2/32，收益率报2.322%，较周二涨1个基点。30年期公债基本持平，收益率小幅上涨，报3.097%。

--欧元区公债收益率(殖利率)逆转盘初升势，因欧洲央行总裁德拉吉强调央行准备扩大其货币刺激计划，以抗击低通胀。

德国10年期公债收益率开盘时上涨1个基点，最新持平在0.61%。

油市:

--油价急跌近4%，加速滑向六年半新低，交易商对于美国库存持续增加及明年前景低迷感到担忧。

布兰特原油收跌1.75美元，或3.8%，报每桶44.06美元。美国原油收低1.18美元，或2.8%，报每桶41.75美元。

金属市场:

--金价下跌至2010年初来最低水准，受累于预期美联储有望在下月升息。现货金一度跌穿位于7月低位1,077美元的技术支撑水准，下挫1%，至2010年2月来最低每盎司1,074.26美元，在过去12日中第11日下跌。

1940 GMT时，现货金下滑0.3%，报1,082.26美元。美国12月期金结算价下跌3.90美元，报1,081.00美元。

--期铜价格降至逾六年最低水准，受累于美元上涨、中国信贷数据疲弱，以及库存增加令投资者担心供应过剩。

LME三个月期铜盘中触及2009年7月来最低水准每吨4,800美元，但之后小幅反弹，收低2.4%，报4,823.50美元。

LME期铝收低1.7%，报1,492美元。期镍下挫2.7%，收报9,410美元，此为两个半月低位。(完)